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РИА Новости

Путин запретил российским авиакомпаниям летать в Грузию

Вчера, 21:28
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкСамолет в аэропорту Адлера
Самолет в аэропорту Адлера
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Президент Владимир Путин подписал указ, запрещающий авиакомпаниям с 8 июля осуществлять перевозки из России в Грузию.
Глава государства также поручил правительству обеспечить возвращение россиян, временно находящихся на территории Грузии.
Акция протеста у здания парламента в Тбилиси, Грузия. 21 июня 2019
Вчера, 20:51
Радостный позор в Тбилиси: кто должен за него ответить
Кроме того, президент рекомендовал туроператорам на время запрета полетов не продавать путевки из России в Грузию.
Как рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, указ о прекращении авиасообщения — вынужденная мера для обеспечения безопасности россиян на фоне экстремистских действий в Тбилиси. В Кремле также объяснили, что запрет вступает в силу с 8 июля, поскольку к этому времени завершится большинство туров в Грузию.

Ситуация в Грузии

Накануне в Грузии прошли беспорядки из-за того, что в ходе открытия Генеральной сессии Межпарламентской ассамблеи православия глава организации депутат Государственной думы Сергей Гаврилов сел в кресло спикера парламента.
При этом российский политик рассказал, что на это место его посадила грузинская сторона "согласно протоколу подобных мероприятий".
Акция протеста у здания парламента в Тбилиси, Грузия
Вчера, 14:28
Грузия опозорилась и устроила беспорядки. А виновата, конечно, РоссияВ Тбилиси, казалось бы, на пустом месте начались антироссийские провокации и беспорядки. Саакашвили там уже вроде нет, но дело его живет.
Случившееся вызвало недовольство со стороны оппозиционных депутатов из "Единого национального движения" и "Европейской Грузии", которые покинули заседание.
После этого радикалы штурмом взяли грузинский парламент и потребовали от российской делегации покинуть страну. Участники акций также потребовали отставки спикера Ираклия Кобахидзе и главы МВД Георгия Гахарии.
В ходе митинга пострадали по меньшей мере 240 человек. Правоохранители также задержали более 300 протестующих.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили обвинила Москву в организации протестов. Глава государства также назвала Россию "врагом и оккупантом". По ее словам, российские власти якобы заинтересованы в дестабилизации ситуации в стране.
Беспорядки в Тбилиси: митинг, штурм парламента, водометы и газ
Вчера, 18:37
Беспорядки в Тбилиси: митинг, штурм парламента, водометы и газ Двести сорок человек пострадали в ходе протестов в Тбилиси 20 июня. Демонстранты попытались захватить здание парламента, в ответ полиция применила слезоточивый газ, резиновые пули и водометы.
Премьер-министр Дмитрий Медведев назвал такие заявления непрофессиональными. Глава правительства отметил, что грузинский лидер не вошла в курс дела или осознанно искажает реальное положение дел.
По мнению премьера, ситуация в Грузии — результат борьбы оппозиции с провластными силами. Как отметил Медведев, протесты направлены на то, чтобы взорвать политическую систему в Грузии.
"Поэтому это все сопровождается и комментариями различных политических клоунов типа (экс-президента Грузии Михаила. — Прим. ред.) Саакашвили, которые сразу же включились в этот процесс", — добавил премьер-министр.
Ранее в МИД также выразили возмущение действиями радикалов. Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала события в Грузии крупнейшей провокацией.
Беспорядки в Грузии
© Sputnik / Шота Нозадзе / Перейти в фотобанк

Радикалы сорвали сессию Межпарламентской ассамблеи православия и устроили беспорядки, требуя отставки президента МАП Сергея Гаврилова.

Участники акции протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси. 21 июня 2019
1 из 10

Радикалы сорвали сессию Межпарламентской ассамблеи православия и устроили беспорядки, требуя отставки президента МАП Сергея Гаврилова.

© Sputnik / Шота Нозадзе
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© Ruptly Шота Нозадзе / Перейти в фотобанк

"Они ворвались в зал, захватили трибуну и мое место. У нас был перерыв, начали искать меня, вырывать документы, поливать водой, взрывать чьи-то флаги, портреты Путина показывать", — рассказал Гаврилов.

Сотрудники полиции во время акции протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси. Оппозиция в Грузии сорвала сессию МАП (Межпарламентской ассамблеи православия) и устроила беспорядки на улицах Тбилиси, требуя отставки президента МАП Сергея Гаврилова
2 из 10

"Они ворвались в зал, захватили трибуну и мое место. У нас был перерыв, начали искать меня, вырывать документы, поливать водой, взрывать чьи-то флаги, портреты Путина показывать", — рассказал Гаврилов.

© Ruptly Шота Нозадзе
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© Sputnik / Шота Нозадзе / Перейти в фотобанк

На место приехала полиция.

Участники акции протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси
3 из 10

На место приехала полиция.

© Sputnik / Шота Нозадзе
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© REUTERS / Irakli Gedenidze

Позже митингующие вновь попытались штурмовать здание.

Сотрудники полиции на акции протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси
4 из 10

Позже митингующие вновь попытались штурмовать здание.

© REUTERS / Irakli Gedenidze
© Sputnik / Шота Нозадзе / Перейти в фотобанк

Они потребовали отставки спикера Ираклия Кобахидзе и главы МВД Георгия Гахария.

Сотрудники полиции и журналисты во время акции протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси
5 из 10

Они потребовали отставки спикера Ираклия Кобахидзе и главы МВД Георгия Гахария.

© Sputnik / Шота Нозадзе
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© REUTERS / Irakli Gedenidze

К протестующим присоединилась оппозиция и потребовала отставки правительства.

Участник акции протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси
6 из 10

К протестующим присоединилась оппозиция и потребовала отставки правительства.

© REUTERS / Irakli Gedenidze
© Sputnik / Шота Нозадзе / Перейти в фотобанк

Спецназ разогнал митинг, применив слезоточивый газ, водомет и резиновые пули.

Участник акции протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси
7 из 10

Спецназ разогнал митинг, применив слезоточивый газ, водомет и резиновые пули.

© Sputnik / Шота Нозадзе
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© REUTERS / Irakli Gedenidze

Во время беспорядков пострадали 240 человек.

Мужчина, пострадавший во время акции протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси
8 из 10

Во время беспорядков пострадали 240 человек.

© REUTERS / Irakli Gedenidze
© AP Photo / Zurab Tsertsvadze

В российском МИД заявили, что Москва возмущена действиями радикалов в Тбилиси.

Акция протеста у здания парламента в Тбилиси, Грузия
9 из 10

В российском МИД заявили, что Москва возмущена действиями радикалов в Тбилиси.

© AP Photo / Zurab Tsertsvadze
© AP Photo / Zurab Tsertsvadze

Акция протеста у здания парламента Грузии.

Акция протеста у здания парламента в Тбилиси, Грузия. 20 июня 2019
10 из 10

Акция протеста у здания парламента Грузии.

© AP Photo / Zurab Tsertsvadze
1 из 10

Радикалы сорвали сессию Межпарламентской ассамблеи православия и устроили беспорядки, требуя отставки президента МАП Сергея Гаврилова.

© Sputnik / Шота Нозадзе
Перейти в фотобанк
2 из 10

"Они ворвались в зал, захватили трибуну и мое место. У нас был перерыв, начали искать меня, вырывать документы, поливать водой, взрывать чьи-то флаги, портреты Путина показывать", — рассказал Гаврилов.

© Ruptly Шота Нозадзе
Перейти в фотобанк
3 из 10

На место приехала полиция.

© Sputnik / Шота Нозадзе
Перейти в фотобанк
4 из 10

Позже митингующие вновь попытались штурмовать здание.

© REUTERS / Irakli Gedenidze
5 из 10

Они потребовали отставки спикера Ираклия Кобахидзе и главы МВД Георгия Гахария.

© Sputnik / Шота Нозадзе
Перейти в фотобанк
6 из 10

К протестующим присоединилась оппозиция и потребовала отставки правительства.

© REUTERS / Irakli Gedenidze
7 из 10

Спецназ разогнал митинг, применив слезоточивый газ, водомет и резиновые пули.

© Sputnik / Шота Нозадзе
Перейти в фотобанк
8 из 10

Во время беспорядков пострадали 240 человек.

© REUTERS / Irakli Gedenidze
9 из 10

В российском МИД заявили, что Москва возмущена действиями радикалов в Тбилиси.

© AP Photo / Zurab Tsertsvadze
10 из 10

Акция протеста у здания парламента Грузии.

© AP Photo / Zurab Tsertsvadze
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Обсудить 409
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Популярные комментарии
дада) запретить со всеми вокруг торговлю а потом рассказывать что мы окружены врагами, можно еще какую-нибудь войнушку устроить, чтобы наверняка)
21 июня, 21:34
Sikosi Nakosi
626026389
Пусть тогда со всеми недругами границы закроет)) Европа США, чтоб русские только в Сирию да в Зимбабве могли на отпуск поехать)))
21 июня, 21:41
ese s
3380010169
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