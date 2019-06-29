Межгосударственные отношения России и Саудовской Аравии

Президент РФ Владимир Путин и король Саудовской Аравии Сальман Бен Абдель Азиз Аль Сауд во время встреч. 5 октября 2017

СССР был первой страной, признавшей независимое саудовское государство – Королевство Хиджаза, Неджа и присоединенных областей, с 1932 года именуемое Королевство Саудовская Аравия (КСА), и установившей с ним 19 февраля 1926 года дипломатические отношения. В 1938 году в связи со сложным внутри- и внешнеполитическим положением Советского Союза, а также сменой внешнеполитических ориентиров Саудовской Аравии в сторону Запада советская дипмиссия в Джидде была закрыта, дипломатические отношения де-факто прерваны.

В 1990 году была достигнута договоренность о нормализации дипотношений и восстановлении деятельности диппредставительств. Российское посольство в столице Эр-Рияде функционирует с мая 1991 года, генконсульство в Джидде – с апреля 1991 года. Посольство Саудовской Аравии открыто в Москве в декабре 1991 года.

Российско-саудовские отношения поступательно развиваются в дружественном и конструктивном ключе, являются важным фактором безопасности на Ближнем Востоке и в Северной Африке.

11-12 февраля 2007 года президент России Владимир Путин посетил Эр-Рияд с официальным визитом. Это был первый в истории приезд главы Российского государства на Аравийский полуостров, ставший мощным импульсом дальнейшего развития и углубления российско-саудовских отношений.

16 ноября 2015 года президент России Владимир Путин встречался с королем Саудовской Аравии Сальманом Бен Абдель Азизом Аль Саудом на полях саммита "Группы двадцати" в Анталье (Турция).

4-8 октября 2017 года состоялся государственный визит короля Саудовской Аравии Сальмана Бен Абдель Азиза Аль Сауда в Россию. 5 октября состоялись переговоры лидеров двух стран, по итогам которых был подписан пакет документов , в частности, Соглашение о сотрудничестве в исследовании и использовании космического пространства в мирных целях, Дорожная карта торгово-экономического и научно-технического сотрудничества, программы сотрудничества в области культуры, по вопросам сельскохозяйственного сотрудничества, а также программа реализации сотрудничества в области использования атомной энергии в мирных целях и др.

В 2017 году лидеры двух стран созванивались четыре раза – 4 апреля, 13 июня, 21 ноября и 21 декабря, в 2018 году два раза – 14 февраля и 25 октября.

Очередной телефонный разговор Владимира Путина с королем Саудовской Аравии Сальманом Бен Абдель Азизом Аль Саудом состоялся 19 февраля 2019 года

Наследный принц Саудовской Арвии Мухаммед бен Сальман пять раз побывал в России – в июне и октябре 2015 года, мае 2017 года, июне 2018 года.

4 сентября 2016 года Владимир Путин и Мухаммед бен Сальман провели встречу "на полях" саммита "Группы двадцати" в Ханчжоу (Китай).

1 декабря 2018 года Владимир Путин и наследный принц, министр обороны Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман провели встречу "на полях" саммита G20 в Буэнос-Айресе (Аргентина).

Плотный контакт поддерживается по линии внешнеполитических ведомств двух государств.

4-5 марта 2019 года министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров посетил с рабочим визитом Саудовскую Аравию. Глава внешнеполитического ведомства России был принят королем Сальманом Бен Абдель Азизом Аль Саудом, провел встречи с министром иностранных дел Саудовской Аравии Ибрагимом Аль-Ассафом и с государственным министром по иностранным делам Королевства Аделем Аль-Джубейром.

16 апреля 2019 года министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров провел встречу с государственным министром по иностранным делам Саудовской Аравии Аделем Аль-Джубейром "на полях" пятой сессии Российско-Арабского Форума сотрудничества в Москве.

Осуществляются контакты по парламентской линии.

15-17 апреля 2017 года спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко находилась с визитом в Саудовской Аравии , где провела встречи с руководством страны, председателем и членами Консультативного совета Королевства.

6 марта 2018 года в Москве прошла встреча председателя Совета Федерации РФ Валентины Матвиенко и вице-спикера верхней палаты российского парламента Ильяса Умаханова с заместителем председателя Консультативного совета Яхъей Абдуллой Ас-Самааном.



Имеется большой потенциал в развитии торгово-инвестиционных связей России и Саудовской Аравии. Председатель Консультативного совета Саудовской Аравии Абдалла Аш-Шейх принял участие в 137-й Ассамблее Межпарламентского союза (14-18 октября 2017 года, Санкт-Петербург) и Международном форуме по развитию парламентаризма (4-5 июня 2018 года, Москва).Имеется большой потенциал в развитии торгово-инвестиционных связей России и Саудовской Аравии.

Внешнеторговый оборот между двумя странами неуклонно увеличивается.

По данным Федеральной таможенной службы РФ, в 2018 году внешнеторговый оборот России и Саудовской Аравии составил 1,054 миллиарда долларов (в 2017 году – 915,2 миллиона долларов ), в том числе российский экспорт – 762,729 миллиона долларов и импорт – 292,128 миллиона долларов

По итогам января-марта 2019 года товарооборот России с Саудовской Аравией составил 420,413 миллиона долларов , в том числе российский экспорт – 362,122 миллиона долларов и импорт – 58,290 миллиона долларов.

В структуре экспорта основная доля поставок приходится на продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье, металлы и изделия из них, минеральные продукты. В структуре импорта преобладает продукция химической промышленности.

С 2002 года в рамках Российско-Арабского делового совета функционирует Российско-Саудовский деловой совет. В октябре 2002 года была создана Совместная межправительственная Российско-Саудовская комиссия по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству (МПК). 10 июня 2019 года состоялось ее шестое заседание. В рамках комиссии функционируют рабочие группы, которые разрабатывают перспективные проекты в инвестиционной, промышленной, сельскохозяйственной и в других областях.

Ряд проектов почти на два миллиарда долларов реализуется между Российским фондом прямых инвестиций и Публичным инвестиционным фондом Саудовской Аравии.

Активно сотрудничают углеводородные компании России и Саудовской Аравии. Установлены связи между "Сауди Арамко", ПАО "НОВАТЭК", ПАО "Газпром", ПАО "Газпромнефть" и ПАО "Сибур", активно прорабатываются перспективные контакты по линии ПАО "НК "Роснефть".

В октябре 2017 года Россия и Саудовская Аравия подписали программу в области сотрудничества в сфере мирного атома. Согласно документу, Россия и Саудовская Аравия намерены сотрудничать в области реакторов малой и средней мощности, которые могут использоваться как для выработки энергии, так и для опреснения морской воды. В декабре 2017 года Росатом подписал с саудовским Научным центром атомной и возобновляемой энергии дорожную карту о сотрудничестве в сфере мирного атома. В планах сторон – совместная работа в сфере подготовки персонала для национальной ядерной программы Саудовской Аравии и развития ее ядерной инфраструктуры. Россия и Саудовская Аравия также оценивают перспективы сооружения на территории Королевства центра ядерной науки и технологий на базе исследовательского реактора российского дизайна.

В 2018 году Управление Саудовской Аравии по инвестициям разрешило российской компании "Мираторг" открыть представительство, что позволит значительно расширить поставки халяльной продукции не только в Саудовскую Аравию, но и в другие страны мусульманского мира.

Развивается военно-техническое сотрудничество. В 2017 году была достигнута договоренность о поставках российских зенитных ракетных систем С-400.

В октябре 2017 года были подписаны меморандум между АО "Рособоронэкспорт" и Саудовской военно-промышленной компанией о покупке и локализации производства продукции военного назначения и контракт на общие условия организации в Королевстве Саудовская Аравия лицензионного производства автоматов Калашникова АК103 и патронов различного назначения.

В мае 2018 года корпорация "Иркут" (разработчик и производитель пассажирского самолета МС-21) и "Гражданские самолеты Сухого" (производитель Sukhoi Superjet 100) подписали меморандум о сотрудничестве с государственным инвестиционным агентством Саудовской Аравии SAGIA. Отмечалось, что документ должен позволить обеспечить продвижение российских гражданских самолетов в регионе Ближнего Востока, Северной и Центральной Африки.

Между Российской Федерацией и Саудовской Аравией развиваются культурно-гуманитарные связи, в том числе по линии мусульманских организаций.

С 2002 года функционирует российская хадж-миссия (представляет Совет по хаджу при Комиссии по вопросам религиозных объединений при Правительстве России), оказывающая содействие российским паломникам.

В октябре 2017 года и июне 2018 года в Москве были организованы Дни саудовской культуры. 16-17 июня 2018 года в саудовском Дахране прошли гастроли Симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева.

В рамках программы по развитию туризма Саудовская Аравия с апреля 2018 года выдает туристические визы сроком на 30 дней, в том числе для женщин старше 25 лет, которые путешествуют без мужчин. Ранее желающие въехать в Саудовскую Аравию могли получить только рабочие и семейные визы, а также для мусульманских паломников, совершающих хадж к святым местам в Мекке и Медине.