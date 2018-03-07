У "Росатома" большие шансы выиграть тендер на АЭС, считает замглавы аш-Шуры

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Российская госкорпорация "Росатом" имеет большой шанс выиграть тендер на постройку АЭС в королевстве Саудовская Аравия, заявил РИА Новости заместитель председателя Консультативного совета Саудовской Аравии (Меджлис аш-Шура) Яхъя Абдулла ас-Самаан.

Ас-Самаан прибыл в Москву и ранее встретился со своими коллегами в Совете Федерации и Госдуме Ильясом Умахановым и Иваном Мельниковым.

"Проекты, подобные этому, подлежат тендерам. Она (госкорпорация "Росатом — ред.) примет участие в тендере, и я считаю, что она имеет большой шанс выиграть этот тендер", — заявил ас-Самаан.

В декабре 2017 года Росатом подписал с саудовским Научным центром атомной и возобновляемой энергии дорожную карту о сотрудничестве в сфере мирного атома. Дорожная карта включила в себя ряд шагов для реализации программы сотрудничества стран по мирному атому, которая была подписана до этого в октябре во время визита короля Саудовской Аравии Салмана в Москву. Также в 2017 году глава "Росатома" Алексей Лихачев сообщил, что госкорпорация направила саудовской стороне свои предложения по строительству АЭС.

В соответствии с программой, Россия и Саудовская Аравия намерены сотрудничать в области реакторов малой и средней мощности, которые могут использоваться как для выработки энергии, так и для опреснения морской воды. Стороны также планируют приступить к совместной работе в сфере подготовки персонала для национальной ядерной программы Саудовской Аравии и развития ее ядерной инфраструктуры. Россия и Саудовская Аравия также оценят перспективы сооружения на территории Королевства центра ядерной науки и технологий на базе исследовательского реактора российского дизайна.