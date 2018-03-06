В Совфеде оценили перспективы развития отношений России и Саудовской Аравии

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Отношения России и Саудовской Аравии развиваются по восходящей линии, имеется большой потенциал в развитии торгово-инвестиционных связей, заявил заместитель председателя Совета Федерации РФ Ильяс Умаханов.

"Мы с вами единодушно пришли к выводу, что отношения между нашими государствами развиваются по восходящей", — заявил Умаханов на встрече с заместителем председателя Консультативного совета Саудовской Аравии Яхъей Абдуллой Ас-Самааном.

По его словам, "совершенно очевидно, мощный импульс нашим двусторонним отношениям дал исторический визит короля" Саудовской Аравии Салмана бен Абдель Азиза Аль Сауда, который состоялся осенью прошлого года.

"Поэтому мы рассматриваем и ваш визит как продолжение интенсивной работы, интенсивных контактов, которые сложились между нашими странами, между нашими парламентами в последнее время. Полагаю, что наша задача состоит в том, чтобы эти количественные параметры перевести в качественные характеристики", — заявил Умаханов.

Политик отметил потенциал развития торгово-экономического сотрудничества, где у двух стран "много взаимных интересов, дополняющих наши экономики, предел всего, это инвестиционная сфера".

"Все наши коллеги отмечают большой потенциал и хорошие перспективы сотрудничества в торгово-экономической и инвестиционной сферах", — заявил Умаханов.

Вице-спикер Совфеда также заметил, что визит ас-Самаана "проходит в очень знаменательное время для нашей страны".

"Через неделю, неделю с небольшим состоятся выборы президента, наверное, уместно в этой связи отметить особый доверительный характер отношений, который сложился между Путиным и королем Саудовской Аравии. Эти отношения являются важной гарантией поступательного развития наших двусторонних отношений, и, конечно, будут оказывать благоприятное воздействие на развитие международной обстановки", — добавил он.

По его словам, перед парламентами двух стран "стоят большие задачи, очень важно, чтобы мы как парламентарии нашли свою нишу в развитии наших двусторонних отношений".

"Я уверен, что и Консультативный совет, и Совет Федерации могут внести весомый вклад в развитие как законодательной базы двусторонних отношений, так и в развитие прямых межрегиональных связей", — заключил он.

В свою очередь вице-спикер Консультативного совета согласился с оценками российского коллеги, отметив, что визит парламентской делегации Саудовской Аравии направлен на развитие парламентских связей, а также добавив, что в Консультативном совете "с удовольствием" отмечают, что двусторонние отношения "очень продвинулись вперед", толчком чему послужил визит саудовского короля в Россию.