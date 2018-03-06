В Совфеде оценили перспективы развития отношений России и Саудовской Аравии

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Отношения России и Саудовской Аравии развиваются по восходящей линии, имеется большой потенциал в развитии торгово-инвестиционных связей, заявил заместитель председателя Совета Федерации РФ Ильяс Умаханов.
По его словам, "совершенно очевидно, мощный импульс нашим двусторонним отношениям дал исторический визит короля" Саудовской Аравии Салмана бен Абдель Азиза Аль Сауда, который состоялся осенью прошлого года.
"Поэтому мы рассматриваем и ваш визит как продолжение интенсивной работы, интенсивных контактов, которые сложились между нашими странами, между нашими парламентами в последнее время. Полагаю, что наша задача состоит в том, чтобы эти количественные параметры перевести в качественные характеристики", — заявил Умаханов.
Политик отметил потенциал развития торгово-экономического сотрудничества, где у двух стран "много взаимных интересов, дополняющих наши экономики, предел всего, это инвестиционная сфера".
"Все наши коллеги отмечают большой потенциал и хорошие перспективы сотрудничества в торгово-экономической и инвестиционной сферах", — заявил Умаханов.
Вице-спикер Совфеда также заметил, что визит ас-Самаана "проходит в очень знаменательное время для нашей страны".
"Через неделю, неделю с небольшим состоятся выборы президента, наверное, уместно в этой связи отметить особый доверительный характер отношений, который сложился между Путиным и королем Саудовской Аравии. Эти отношения являются важной гарантией поступательного развития наших двусторонних отношений, и, конечно, будут оказывать благоприятное воздействие на развитие международной обстановки", — добавил он.
"Я уверен, что и Консультативный совет, и Совет Федерации могут внести весомый вклад в развитие как законодательной базы двусторонних отношений, так и в развитие прямых межрегиональных связей", — заключил он.
В свою очередь вице-спикер Консультативного совета согласился с оценками российского коллеги, отметив, что визит парламентской делегации Саудовской Аравии направлен на развитие парламентских связей, а также добавив, что в Консультативном совете "с удовольствием" отмечают, что двусторонние отношения "очень продвинулись вперед", толчком чему послужил визит саудовского короля в Россию.