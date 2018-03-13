В Саудовской Аравии приняли национальную ядерную программу

ДОХА, 13 мар — РИА Новости. Правительство Саудовской Аравии во вторник одобрило национальную программу в области атомной энергетики, сообщил МИД королевства в своем микроблоге в социальной сети.

Эта программа предусматривает, что "вся ядерная деятельность будет служить только мирным целям в рамках, которые определяются международными соглашениями". Кроме того, согласно этому документу, Саудовская Аравия собирается "полностью придерживаться принципа прозрачности в организации работы атомной отрасли", а также "соблюдать стандарты ядерной безопасности в соответствии с требованиями независимого регулятора". Также королевство обязалось "следовать самым высоким стандартам в решении вопроса утилизации радиоактивных отходов".

В настоящее время королевство проводит тендер на строительство первой атомной станции из двух блоков, контракт на строительство которой, как ожидается, будет подписан к концу 2018 года. Участие в тендере принимает и российская компания "Росатом".