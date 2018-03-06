Матвиенко пригласила спикера саудовского парламента посетить РФ

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко пригласила председателя Консультативного совета Саудовской Аравии Абдаллу Аш-Шейха посетить Россию с официальным визитов в текущем году, приглашение было принято, сообщил вице-спикер верхней палаты российского парламента Ильяс Умаханов.

Ранее во вторник Матвиенко и Умаханов провели встречу с заместителем председателя Консультативного совета Яхъей Абдуллой Ас-Самааном.

"Валентина Ивановна Матвиенко приняла участие в беседе и подтвердила приглашение председателю Консультативного совета (Абдалле) Аш-Шейху посетить РФ в этом году, и приглашение было с благодарностью принято", — заявил Умаханов журналистам после встречи.

"Планируется направить представителя наших групп сотрудничества в Саудовскую Аравию для подготовки этого визита и подготовки дорожной карты", — добавил он.

По словам вице-спикера Совфеда, парламентарии двух стран рассчитывают продолжить обсуждение вопросов торгово-экономического сотрудничества в рамках форума России и Организации исламского сотрудничества, который пройдет в Казани 10-12 мая.