Посол Саудовской Аравии рассказал о ходе переговоров о поставках С-400

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Посол Саудовской Аравии в Москве Раид Бен Халид Кримли заявил, что переговоры с Россией о поставках зенитных ракетных систем С-400 идут успешно, но дата окончания пока не назначена.
"Столько делегаций встречаются по этому вопросу. Проходит ли встреча в Саудовской Аравии или они встречают иногда в России — это происходит на постоянной основе", — отметил посол.
По словам Кримли, для реализации соглашения нужно обсудить его "технические детали".
"Не секрет, что российский "Ростех" уже открыл офис в Саудовской Аравии. Мы продвинулись по трем другим соглашениям, потому что они были более простыми по своему характеру", — добавил Кримли.
Договоренность о поставках С-400 Саудовской Аравии была достигнута в 2017 году.