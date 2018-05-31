Посол Саудовской Аравии рассказал о ходе переговоров о поставках С-400

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Посол Саудовской Аравии в Москве Раид Бен Халид Кримли заявил, что переговоры с Россией о поставках зенитных ракетных систем С-400 идут успешно, но дата окончания пока не назначена.

"Мы ожидаем продвижения по этому соглашению. Специалистам нужно закончить свои дискуссии, мы не можем назначить дату окончания переговоров, но они продвигаются весьма успешно", — заявил Кримли РИА Новости.

"Столько делегаций встречаются по этому вопросу. Проходит ли встреча в Саудовской Аравии или они встречают иногда в России — это происходит на постоянной основе", — отметил посол.

По словам Кримли, для реализации соглашения нужно обсудить его "технические детали".

"Не секрет, что российский "Ростех" уже открыл офис в Саудовской Аравии. Мы продвинулись по трем другим соглашениям, потому что они были более простыми по своему характеру", — добавил Кримли.

Договоренность о поставках С-400 Саудовской Аравии была достигнута в 2017 году.