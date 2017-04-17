Эксперт: Москва и Эр-Рияд хотят вывести отношения на более высокий уровень

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Отношения между Москвой и Эр-Риядом являются надежными и крепкими, обе стороны хотят вывести диалог на более высокий уровень, считает советник королевского двора Саудовской Аравии, генеральный директор Центра гуманитарной помощи имени короля Сальмана Абдалла аль-Рабия.

"Я думаю, что отношения между Саудовской Аравией и Россией являются надежными и крепкими. Недавний обмен визитами отражает желание обеих сторон и дальше развивать отношения и выводить их на более высокий уровень", — сказал он на пресс- конференции в Москве.

Он также отметил, что видит возможности создать связи между гуманитарными ведомствами России и Саудовской Аравии, а также НКО двух стран.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко 15-17 апреля находилась с визитом в Саудовской Аравии, где провела встречи с руководством страны, председателем и членами Консультативного совета Королевства. По ее словам, в ходе встреч обсуждались вопросы военно-технического сотрудничества, сотрудничества в сфере энергетики, атомной энергетики, сельского хозяйства — те перспективные сферы, в которых страны могут нарастить объемы взаимного товарооборота.