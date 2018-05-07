Саудовские власти будут выдавать визы иностранцам за один день

ДОХА, 7 мая — РИА Новости. МИД Саудовской Аравии распорядился выдавать все визы, в том числе инвесторам и бизнесменам, в саудовских консульствах за рубежом за срок, не превышающий один рабочий день, говорится в сообщении представителя МИД королевства по консульским делам посла Тамима ад-Досери.

"Срок выдачи всех виз, включая визы инвесторам и предпринимателям, в представительствах королевства за рубежом не должен превышать одного рабочего дня при обычных обстоятельствах с момента подачи паспорта и завершения всех требуемых процедур", — отметил ад-Досери.

Саудовская Аравия в рамках программы по развитию туризма решила выдавать с апреля этого года туристические визы сроком на 30 дней, в том числе для женщин старше 25 лет, которые путешествуют без мужчин.

Ранее желающие въехать в Саудовскую Аравию могли получить только рабочие и семейные визы.

Кроме того, визы выдавались для мусульманских паломников, совершающих хадж к святым местам в Мекке и Медине. Также саудовские власти заявили ранее, что будут максимально облегчать работу иностранных инвесторов, которые захотят вести бизнес в стране.