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Экономика

Отличный повод. С кем и о чем договорилась Россия во время ЧМ

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© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкБолельщица с кубком на Манежной площади в МосквеБолельщица с кубком на Манежной площади в Москве
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости, Александр Лесных. Чемпионат мира по футболу привлек в Россию не только десятки тысяч болельщиков со всего мира, но и многомиллиардные инвестиции. Договоренность с Саудовской Аравией в рамках ОПЕК+ пополнила государственную казну на четыре триллиона рублей, Германия заявила о готовности вкладывать десятки миллионов евро в локализацию производства газовых турбин, поездов "Сапсан" и строительство высокоскоростной магистрали Москва — Казань. Какие подписаны контракты и как они скажутся на экономике страны — в материале РИА Новости.

Саудовская Аравия

Министр энергетики РФ Александр Новак на пленарном заседании Совета Федерации РФ в Москве. 13 июля 2018
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Россия в июле увеличила добычу на 80% от сокращения по сделке ОПЕК+
Одним из первых в Москву прилетел наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд. Уже в начале июля сделка ОПЕК+ и совпадение позиций двух стран по развитию мирового нефтяного рынка принесли госбюджету четыре триллиона рублей. Кроме того, как уточнили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ), объем совместных капиталовложений с Эр-Риядом достиг двух миллиардов долларов.

Выиграли не только нефтяники. Ближе к завершению чемпионата Управление Саудовской Аравии по инвестициям разрешило "Мираторгу" открыть представительство — это позволит российской компании значительно расширить поставки халяльной продукции не только в Саудовскую Аравию, но и в другие страны мусульманского мира.

Иран

Участники на Международной промышленной выставке Иннопром - 2018 в международном выставочном центре Екатеринбург-ЭКСПО
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Новейшие технологии и разработки на выставке "Иннопром-2018"
На полях международной промышленной выставки ИННОПРОМ-2018 в Екатеринбурге встретились заместители министра промышленности и торговли России и Ирана Георгий Каламанов и Барат Габадиян. Как отметил Каламанов, Россия поставила Ирану грузовые вагоны и вагонокомплекты для сборки на сумму более 75 миллионов долларов. Кроме того, наметились перспективы совместных проектов в области гражданской авиации и автомобилестроения.

Ближе к концу чемпионата состоялась встреча Владимира Путина и советника верховного лидера Ирана Али Акбара Велаяти. Ее главный результат — договоренность о расширении сотрудничества в области нефтедобычи. В частности, президент России заявил о готовности инвестировать в иранские проекты до 50 миллиардов долларов.

© ИнфографикаО чем договорилась Россия со странами ЧМ-2018
© Инфографика
О чем договорилась Россия со странами ЧМ-2018

Египет

Каир. Архивное фото
© РИА Новости / Файед Эль-Гезири
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Россия поможет организовать выставку ARABIA-2019
В июле Москва подписала меморандум с Каиром о совместной организации Всемирной выставки и форума Arabia-2019. Как ожидается, в мероприятиях примут участие более 100 международных компаний, преимущественно из стран Ближнего Востока, а также Северной и Центральной Африки.

А 21 июня от Минтранса пришла хорошая новость для любителей коралловых рифов Красного моря: начинаются переговоры о возобновлении чартерного сообщения с Египтом.

Вместе с тем еще до старта чемпионата, в конце мая 2018 года, Москва и Каир заключили соглашение о создании российской промышленной зоны на востоке Порт-Саида сроком на 50 лет с автоматическим продлением. Она войдет в состав экономической зоны Суэцкого канала.

Германия

Автомобиль BMW. Архивное фото
© Фото : BMW
Калининградские власти надеются на соглашение по заводу BMW в этом году
Расширился портфель совместных проектов России и Германии. Глава Siemens в России Дитрих Меллер выразил готовность инвестировать десятки миллионов евро в локализацию производства газовых турбин до 90 процентов. Сейчас уровень локализации — примерно 60 процентов.

Немецкие компании вложат средства и в строительство высокоскоростной магистрали Москва — Казань. Общая стоимость проекта — около 1,6 триллиона рублей. Причем Siemens совместно с РЖД планирует открыть в России инжиниринговый центр для локализации производства поездов "Сапсан", хорошо знакомых тем, кто часто путешествует из Москвы в Санкт-Петербург и обратно.

В компании KUKA AG сообщили о намерении отправить российским предприятиям до тысячи промышленных роботов. Глава компании Штефан Лама подчеркнул, что в 2017-м по всей стране в производство внедрили более 700 роботов на сумму около 20 миллионов евро.

Южная Корея и Япония

Президент РФ Владимир Путин во время переговоров с президентом Республики Корея Мун Чжэ Ином. 22 июня 2018
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Москва и Сеул договорились о содействии росту поставок российского газа
В конце июня Москву с государственным визитом посетил президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин. Лидеры двух стран отметили значительное расширение взаимной торговли: на 27 процентов в прошлом году, до 19,2 миллиарда долларов. В январе-апреле прибавилось еще 6,5 процента. Увеличился и объем корейских инвестиций в российскую экономику — до 1,2 миллиарда долларов.

Президенты указали и на прочные энергетические связи России и Республики Кореи. Сейчас южнокорейские верфи строят 15 танкеров для транспортировки СПГ с завода на Ямале. В планах — совместная модернизация свободного порта во Владивостоке, технологическое обновление приморского судостроительного завода "Звезда", обустройство Северного морского пути и Транссибирской железной дороги.

С Японией намечено 130 проектов, более половины уже реализуются. Особый упор — на развитие цифровых технологий: обе страны нацелены на масштабную цифровизацию не только промышленности, но и общественной жизни. В Японии это концепция суперумного "Общества 5.0", в России — правительственная программа "Цифровая экономика".

Перу, Уругвай и Колумбия

Уборка урожая пшеницы. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Россия и Колумбия обсудили поставки пшеницы
Пока российские фанаты готовились болеть за национальную команду в матче со сборной Египта, в Москве встретились вице-президент Торгово-промышленной палаты Владимир Падалко, посол Перу Бенхамин Чимой и гендиректор Торговой палаты Лимы Хосе Росас. Стороны актуализировали соглашение о сотрудничестве, заключенное еще с Советским Союзом в 1980 году.

Партнеры также решили: надо выходить за рамки традиционных торговых отношений, когда Россия продает Перу минеральные удобрения и нефтепродукты, а Перу — сельскохозяйственные товары. Росас обратил внимание на то, что Лима нуждается и в фармацевтической, и в медицинской продукции, и в информационных технологиях, а также в инвестициях в горнодобывающую промышленность и строительство.

Расширять торговлю намерен и Уругвай, заинтересованный в импорте зерна, масла и мяса. А Россия готова открыть внутренний рынок для уругвайских соевых бобов, соответствующих требованиям безопасности.

Еще одна встреча — главы Россельхознадзора Сергея Данкверта с послом Колумбии Альфонсо Лопесом Кабальеро — состоялась параллельно с матчем первенства мира. И хотя Колумбия проиграла Англии в серии пенальти, переговоры о поставках российских злаков в латиноамериканскую страну прошли успешно. Посол Колумбии отметил, что страна готова импортировать не только пшеницу, но и гречиху.

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