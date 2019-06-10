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РИА Новости

Новак рассказал о перспективах сотрудничества с Эр-Риядом в авиастроении

Вчера, 17:20
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМинистр энергетики РФ Александр Новак на сессии "Мировой энергетический сектор: вызовы и возможности" в рамках ПМЭФ-2019
Министр энергетики РФ Александр Новак на сессии Мировой энергетический сектор: вызовы и возможности в рамках ПМЭФ-2019
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Россия видит большие перспективы сотрудничества с Саудовской Аравией в промышленности и авиастроении, а также в космическом секторе, сообщил министр энергетики РФ, сопредседатель российско-саудовской межправкомиссии Александр Новак.
В частности, Новак напомнил о готовности России предложить королевству самолеты Sukhoi Superjet 100 и лайнеры МС-21.
"Мы видим большие перспективы в области промышленности и авиастроении. Готовы предложить саудовской стороне самолеты SSJ100 и среднемагистральные лайнеры МС-21, а также развивать сотрудничество по созданию сверхзвукового пассажирского самолета", - сказал Новак в ходе заседания комиссии.
"Полагаем, что с учетом имеющихся финансовых возможностей и высокого политического веса в регионе Саудовская Аравия является перспективным партнером для российской стороны, представляет существенный интерес в качестве нового рынка сбыта продукции для услуг российского космического сектора", - также добавил министр.
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В мае 2018 года корпорация "Иркут" (разработчик и производитель пассажирского самолета МС-21) и "Гражданские самолеты Сухого" (производитель Sukhoi Superjet 100) подписали меморандум о сотрудничестве с государственным инвестиционным агентством Саудовской Аравии SAGIA. Отмечалось, что документ должен позволить обеспечить продвижение российских гражданских самолетов в регионе Ближнего Востока, Северной и Центральной Африки.
В частности, меморандум предусматривает содействие саудовского агентства в продаже и лизинге российских воздушных судов, организацию локальной сертификации МС-21 и SSJ100, сотрудничество в области послепродажного обслуживания, в перспективе - возможности для поэтапной локализации производства, в том числе, производство и установку элементов интерьера, окраску воздушных судов и производство отдельных элементов конструкции.
В марте глава Российской корпорации "Гражданские самолеты Сухого" Александр Рубцов сообщал, что корпорация думает над созданием технического центра поддержки самолетов SSJ100 в Саудовской Аравии. По его словам, планируется постепенное продвижение в сотрудничестве с Саудовской Аравией. Рубцов также сообщал, что корпорация видит большие перспективы для использования на внутренних рейсах по стране самолета SSJ100.
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Александр НовакСаудовская АравияРоссияВ мире
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