Межгосударственные отношения России и Франции

Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи. 15 июля 2018

Дипломатические отношения между СССР и Францией были установлены 28 октября 1924 года . 7 февраля 1992 года был подписан Договор между Россией и Францией, подтвердивший стремление обеих сторон развивать "отношения согласия, основанные на доверии, солидарности и сотрудничестве".

Франция – один из ведущих партнеров России в Европе и мире. Между странами налажено разноплановое сотрудничество в сферах политики, экономики, культуры и гуманитарных обменов. Участие Парижа в инициированных Евросоюзом антироссийских рестриктивных мерах оказало негативное влияние на динамику двусторонних связей, однако не изменило их традиционно дружественный и конструктивный характер. Высокой интенсивностью отличается российско-французский политический диалог.

29 мая 2017 года президент России Владимир Путин по приглашению президента Франции Эммануэля Макрона посетил Париж с рабочим визитом.

В Версальском дворце лидеры двух стран обсудили двусторонние отношения, ситуацию в Сирии и на Украине.

Владимир Путин и Эммануэль Макрон также осмотрели выставку "Петр Великий. Царь во Франции. 1717".

8 июля 2017 года главы государств повторно встретились "на полях" саммита "Группы двадцати" в Гамбурге (Германия), где подтвердили стремление двигаться по пути восстановления полноформатного сотрудничества.

24 мая 2018 года президент Франции Эммануэль Макрон прибыл с официальным визитом в Россию. Президент России Владимир Путин принял его в Константиновском дворце (Санкт-Петербург). Лидеры России и Франции провели двусторонние переговоры , сначала в узком составе, потом с участием членов делегаций; подробно обсудили актуальные вопросы российско-французских отношений, а также международной повестки дня. Президент Франции совместил этот визит с участием в работе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в качестве почетного гостя. 25 мая лидеры двух стран встретились с представителями российского и французского бизнеса, затем выступили на пленарном заседании ПМЭФ.

11 ноября 2018 года президент России принял участие в торжественных мероприятиях в Париже, посвященных столетней годовщине окончания Первой мировой войны.

5 декабря 2018 года Владимир Путин встретился с Франсуа Фийоном , занимавшим пост премьер-министра Франции в 2007-2012 годах. Встреча носила частный характер.

24 июня 2019 года премьер-министр России Дмитрий Медведев посетил Францию (город Гавр) по приглашению своего коллеги Эдуарда Филиппа. Это была первая личная встреча премьеров двух стран. В ходе переговоров главы правительств обсудили актуальные вопросы российско-французского взаимодействия в торгово-экономической, инвестиционной, энергетической, промышленной, культурно-гуманитарной и других областях.

Регулярные контакты поддерживаются на уровне министров иностранных дел.

27 февраля 2018 года министр Европы и иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан посетил Москву с рабочим визитом

27 сентября 2018 года главы внешнеполитических ведомств России и Франции провели встречу "на полях" 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

27 ноября 2018 года министр иностранных дел России Сергей Ларов посетил Францию, где провел переговоры со своим коллегой Жан-Ивом Ле Дрианом.

Затем главы внешнеполитических ведомств приняли участие в заседании координационного совета российско-французского форума гражданских обществ "Трианонский диалог".

Состоялось несколько встреч в "нормандском формате" на уровне министров иностранных дел.

Обе страны занимаются урегулированием ситуации в Сирии . 24 июля 2018 года в Париже состоялась встреча министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и начальника Генерального штаба Вооруженных Сил РФ – первого заместителя министра обороны РФ Валерия Герасимова с президентом Франции Эммануэлем Макроном. В ходе беседы подробно обсуждалась ситуация в Сирии, задачи ускорения процесса политического урегулирования, а также вопросы постконфликтного восстановления страны.

Франция – один из приоритетных торгово-экономических партнеров России. В 2018 году внешнеторговый оборот России и Франции составил 17,192 миллиарда долларов , что на 11,2% больше, чем в 2017 году. Российский экспорт составил – 7,633 миллиарда долларов, импорт – 9,558 миллиарда долларов.

По итогам января-апреля 2019 года объем взаимной торговли России и Франции составил 4,808 миллиарда долларов , в том числе российского экспорта – 2,352 миллиарда долларов и импорта – 2,456 миллиарда долларов.

Более 80% российского экспорта во Францию приходится на минеральные продукты, остальная часть российского экспорта – металлы и изделия из них, машины, оборудование и транспортные средства, продукция химической промышленности, древесина и целлюлозно-бумажные изделия.

Российский импорт представлен продукцией химической промышленности, машинами, оборудованием и транспортными средствами, продовольственными товарами и сельскохозяйственным сырьем, металлами и изделиями из них, древесиной и целлюлозно-бумажными изделиями.

Франция традиционно относится к числу ведущих европейских стран-инвесторов , работающих на российском рынке. По оценкам экономистов, Франция была крупнейшим инвестором в России в 2014-2016 годах. В настоящее время объем накопленных в России прямых французских инвестиций составляет 18 миллиардов долларов.

На российском рынке работают более 600 французских компаний или с французским капиталом. Наиболее сильные позиции у французских компаний в топливно-энергетическом секторе ("Тоталь", "Альстом", "ЭДФ"), автомобилестроении ("Пежо-Ситроен", "Рено"), фармацевтике ("Санофи Авентис", "Сервье"), пищевой промышленности ("Данон", "Бондюэль").

В число крупнейших французских инвесторов также входят такие компании как "Ашан" (розничная торговля), "Сен-Гобен" (строительные материалы), "Эр Ликид" (химическая промышленность), "Шнейдер Электрик" (машиностроение и электроэнергетика), "Лафарж", "Винси" (строительство), "ЕАДС", "Талес Аления Спейс", "Сафран" (авиакосмическая отрасль).

Во Франции работают 40 российских компаний, основной инвестор на французском ранке – ОАО "РЖД". В число крупных инвесторов также входят Ростехнологии, "Газпром Маркетинг и Трейдинг", "Старсем" – совместное предприятие ГК "Роскосмос" и "Арианэспас", "Росатом Франс".

В мае 2018 года "на полях" ПМЭФ Российский фонд прямых инвестиций подписал с французской стороной шесть инвестсоглашений на общую сумму около одного миллиарда евро (более миллиарда долларов).

Основным органом российско-французского межправительственного взаимодействия является Российско-Французская Комиссия по вопросам двустороннего сотрудничества на уровне глав правительств (МПК), которая была создана 15 февраля 1996 года. Проведено 18 заседаний МПК, последнее состоялось 1 ноября 2013 года в Москве.

Главным рабочим органом Комиссии является Российско-Французский совет по экономическим, финансовым, промышленным и торговым вопросам (CEFIC).

В начале сентября 2017 года Москва и Париж подписали совместное заявление о запуске двустороннего форума "Трианонский диалог" – постоянно действующей структуры взаимодействия по линии гражданских обществ.

Форум является рамочной диалоговой площадкой для развития отношений как по линии гражданского общества, так и по линии профессиональных сообществ, вовлеченных в развитие двусторонних отношений.

У России и Франции богатые культурно-гуманитарные связи.

В конце 2017 года завершился "перекрестный" Год культурного туризма (2016-2017 годы). Он был богат на выставочные обмены. Наиболее крупные из них: "Сергей Щукин. Шедевры нового искусства" в Париже, "Людовик Святой и реликвии Сент-Шапель" в Москве, "Петр Великий. Путешествие во Францию в 1717 году" в Версале.

В марте 2018 года на Парижском книжном салоне, где Россия была почетным гостем , состоялось официальное открытие "перекрестного" Года русского и французского языков и литературы.

В начале 2018 года в Париже прошли специальные юбилейные мероприятия , посвященные 200-летию со дня рождения Ивана Тургенева.

В августе 2018 года в Канне прошел ХХI фестиваль российского искусства – крупномасштабный проект России во Франции в области культуры, в рамках которого представлено музыкальное, танцевальное искусство, а также произведения кинематографа.