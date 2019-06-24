ЧП и взрывы на военных складах, полигонах и заводах в мире

2019
24 июня на одном из арсеналов, расположенном рядом с населенным пунктом Арысь Туркестанской области Казахстана, произошло возгорание, повлекшее разрывы части боеприпасов. Жильцы домов, расположенных возле воинской части, были эвакуировали. В больницы поступили 16 пострадавших.
19 июня склад с военным имуществом загорелся на территории воинской части в Свердловской области, пострадавших не было. Боеприпасов и взрывчатых веществ на нем не было.
15 июня из-за перекинувшегося с горящих сухих растений пламени произошел взрыв на территории армейского склада с боеприпасами в пригороде Дамаска Машруа ад-Думмар (Сирия).
1 июня в цехе по производству тротила в ГосНИИ "Кристалл" в Дзержинске Нижегородской области произошло несколько взрывов. По данным МЧС, после этого возник пожар, его площадь составила 800 квадратных метров на объектах завода и 400 квадратных метров в прилегающем лесном массиве. В результате ЧП пострадали 116 человек, погибших не было. В Дзержинске и населенном пункте Пыра было повреждено остекление почти 800 зданий, в том числе девяти объектов здравоохранения и 32 школ. Кроме того, в Пыре было нарушено энергоснабжение 687 жилых домов, в которых проживают более 1,87 тысячи человек.
6 мая один военнослужащий НАТО погиб и двое получили ранения в результате взрыва мины на латвийской военной базе в Адажи. Военнослужащие албанского контингента в Латвии занимались нейтрализацией боеприпасов. Военная база и полигон в Адажи используются военнослужащими Латвии и НАТО для проведения учений.
4 мая в Свердловской области при взрыве на полигоне погиб военнослужащий, еще четверо пострадали. Военные нарушили правила безопасности и разожгли костер, в результате подорвался боеприпас.
26 апреля в Красноярске произошел пожар на оборонном заводе "Красмаш". Возгорание произошло на складе готовой продукции расположенного на территории "Красмаша" завода по производству холодильников "Бирюса".
Площадь пожара составила пять тысяч квадратных метров, произошло обрушение кровли.
4 апреля произошел взрыв в цеху по производству взрывчатых веществ на заводе "Кристалл" в Дзержинске Нижегородской области. В результате здание цеха размером 15 на 12 метров полностью разрушилось, начался пожар. Площадь горения составила 150 квадратных метров. Пострадавших не было.
2018
20 ноября на военном полигоне в Ровенской области Украины во время учебных стрельб произошел взрыв. Причиной взрыва стала детонация артиллерийского снаряда. Один военнослужащий получил ранения.
14 ноября в Японии во время учений сухопутных сил самообороны в префектуре Сига минометный снаряд упал за пределы полигона, на проезжую часть. Осколками дорожного покрытия был поврежден автомобиль гражданских лиц. Пострадавших не было.
9 ноября четверо турецких военных погибли при взрыве на складе боеприпасов в провинции Хаккари на юго-востоке Турции, еще 20 получили ранения.
9 ноября на территории Приволжского государственного испытательного полигона в городе Чапаевск Самарской области при разгрузке боеприпасов сдетонировал один снаряд. В результате ЧП ранения получили четыре человека. Пострадавшие в состоянии средней тяжести были госпитализированы.
9 октября на Украине в Черниговской области прогремел взрыв на военном складе, после этого начался пожар, который тушили два дня. Власти провели эвакуацию. Пострадавших не было. По данным Минобороны, на момент пожара на складе находилось 69,5 тысячи тонн боеприпасов, из них 43 тысячи тонн – боеспособных.
В ночь на 30 сентября взрыв произошел на территории воинской части, дислоцированной на полигоне у села Раденское Олешковского района Украины. Один военнослужащий пострадал.
11 сентября пожар возник на территории военного полигона "Погоново" Хохольского района и Новоусманского лесничества в Воронежской области. Загорелась подстилка и сухая трава на площади около 100 гектаров. Возгорание было ликвидировано 13 сентября. По данным управления МЧС, к тушению были привлечены 274 человека и 71 единица техники.
3 сентября на складе боеприпасов южноафриканской оборонно-промышленной компании Denel недалеко от Кейптауна произошел мощный взрыв. Погибли восемь человек.
14 августа взрыв произошел на учебном полигоне "Казакстан" в Казахстане при подготовке мишенного поля. В результате ЧП пострадали десять военнослужащих.
11 августа в британском городе Солсбери прогремел взрыв на заводе военного оборудования. Здание предприятия расположено в трех милях от химлаборатории Портон-Даун. В результате один человек погиб, еще один был госпитализирован в критическом состоянии.
19 июля стало известно, в США в промышленной зоне военного склада Леттеркенни в Пенсильвании произошел взрыв. В результате инцидента несколько человек получили ранения.
6 июля на Украине во время тактических учений на территории Ровенского общевойскового полигона взорвался миномет "Молот". В результате инцидента трое участвовавших в учениях военных погибли и девять получили ранения. В Минобороны основной версией причины ЧП назвали "нарушение мер безопасности во время проведения учений".
6 июня на военном полигоне "Туганы" в Ленинградской области в результате детонации неустановленного боеприпаса, находящегося в грунте, получили ранения нижних конечностей двое военнослужащих одной из воинских частей округа.
6 июня на востоке Багдада в Ираке взорвался склад с боеприпасами. Взрыв произошел, когда боеприпасы переносили из мечети, где они хранились, в стоявшую поблизости машину. Жертвами взрыва стали 10 человек, более 90 получили ранения.
24 мая в центральной части Турции прогремел взрыв на пороховом заводе компании MKEK (The Mechanical and Chemical Industries Corporation), занимающейся производством для турецкого оборонного сектора. Погиб один человек, четыре получили ранения.
16 мая на территории бывшей военной части в Пугачево (Удмуртия), где проводились сбор и утилизация боеприпасов, произошел пожар сухой травы и растительности с последующими взрывами необезвреженных снарядов. Площадь пожара достигла 300 гектаров. 22 мая МЧС полностью ликвидировало возгорание. В результате пожара и детонации боеприпасов пострадавших и разрушений не было.
3 мая на складе боеприпасов в Балаклее Харьковской области (Украина) начались взрывы боеприпасов после возгорания сухой травы на технической территории во время очистки и разминирования остатков снарядов после крупного пожара 2017 года. После ряда взрывов начался пожар, который был впоследствии локализован. Транспортное сообщение в районе ЧП было закрыто, жители близлежащих районов эвакуированы.
В ночь на 13 марта на общевойсковом полигоне в Николаевской области Украины в результате нарушения правил безопасности при пользовании печкой произошел пожар, из-за которого загорелась палатка. Во время пожара один военнослужащий погиб, семь получили ожоги различной степени.
1 февраля произошел взрыв на складе боеприпасов в федеральной земле Верхняя Австрия на севере страны. В результате происшествия два человека получили тяжелые ранения.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости