Два человека пострадали при взрыве на складе боеприпасов в Австрии

ВЕНА, 1 фев — РИА Новости. Два человека получили тяжелые ранения при взрыве на складе боеприпасов в федеральной земле Верхняя Австрия на севере страны, сообщила в четверг местная полиция.

Инцидент произошёл в политическом округе Фёклабрук.

"Взрыв на складе боеприпасов в округе Фёклабрук, двое серьёзно пострадали. Зона опасности оцеплена, пострадавшим оказана помощь, угрозы для людей больше нет", — говорится в сообщении полиции в Twitter.

Правоохранители предупредили, что боеприпасы продолжают взрываться, и призвали не приближаться к месту инцидента.