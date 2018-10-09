Воздушное пространство закрыто после взрыва на военном складе на Украине

КИЕВ, 9 окт — РИА Новости. Воздушное пространство закрыто в радиусе 20 километров в связи со взрывами на военном складе под Черниговом, движение железнодорожного и автомобильного транспорта приостановлено, сообщает во вторник Госслужба по чрезвычайным ситуациям Украины.

Управление по связям с общественностью ВС Украины сообщило, что взрыв произошел на военном складе в Черниговской области. Масштаб взрыва уточняется. Проводится эвакуация людей. Развернут штаб ликвидации ЧП.

"С 4:22 (совпадает с мск) закрыто воздушное пространство в радиусе 20 км. Движение железнодорожного и автомобильного транспорта приостановлено", — говорится в сообщении ведомства.

В Госслужбе уточнили, что территория арсенала составляет около 682,6 гектара, из них техническая территория — 402 гектара.

"Организована эвакуация населения из зоны возможного поражения. К эвакуации привлечен автотранспорт. Эвакуированы около 10 тысяч человек", — сообщает ведомство.