В США прогремел взрыв на военном складе

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Несколько человек получили ранения в результате взрыва на военном складе в Пенсильвании, сообщает агентство AJC.

Информация о взрыве появилась на странице военного склада в Facebook, но затем была удалена.

"Взрыв произошел в промышленной зоне военного склада Леттеркенни. Все находится под контролем, ничего не повлияет на работу склада или безопасность работников. Несколько человек получили ранения, пожарные и спасательные службы оказали им необходимую помощь, некоторые из пострадавших были доставлены в больницу", — говорится в заявлении.

Также отмечается, что инцидент не рассматривается как террористический акт. Информации о причинах взрыва не приводится.