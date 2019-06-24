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РИА Новости

В Казахстане эвакуируют город из-за пожара в воинской части

10:28
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© Стоп-кадр видео очевидцаПожар в воинской части в населенном пункте Арысь в Казахстане
Пожар в воинской части в населенном пункте Арысь в Казахстане
© Стоп-кадр видео очевидца
НУР-СУЛТАН, 24 июн — РИА Новости. В Туркестанской области на юге Казахстана объявлен режим ЧС из-за пожара в воинской части, заявил глава региона Умирзак Шукеев.
"Была объявлена ЧС по области, мобилизованы все районы, все ближайшие населенные пункты, по масштабам происходящего мы видим, что нам надо эвакуировать город в целом", — отметил он.
Как сообщали в Минобороны страны, на одном из арсеналов, расположенном рядом с городом Арысь, вспыхнул пожар, начали рваться боеприпасы. Причины ЧП выясняются.
Идет эвакуация населения из домов, расположенных возле воинской части. По данным местных СМИ, в больницу Шымкента начали поступать первые пострадавшие.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил выяснить причины инцидента, на место уже вылетел глава Минобороны Нурлан Ермекбаев.
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