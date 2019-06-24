В Казахстане эвакуируют город из-за пожара в воинской части

Пожар в воинской части в населенном пункте Арысь в Казахстане

© Стоп-кадр видео очевидца Пожар в воинской части в населенном пункте Арысь в Казахстане

НУР-СУЛТАН, 24 июн — РИА Новости. В Туркестанской области на юге Казахстана объявлен режим ЧС из-за пожара в воинской части, заявил глава региона Умирзак Шукеев.

"Была объявлена ЧС по области, мобилизованы все районы, все ближайшие населенные пункты, по масштабам происходящего мы видим, что нам надо эвакуировать город в целом", — отметил он.

Как сообщали в Минобороны страны, на одном из арсеналов, расположенном рядом с городом Арысь, вспыхнул пожар, начали рваться боеприпасы. Причины ЧП выясняются.

Идет эвакуация населения из домов, расположенных возле воинской части. По данным местных СМИ, в больницу Шымкента начали поступать первые пострадавшие.