История с "китовой тюрьмой" стала известна после того, как в Greenpeace в октябре 2018 года заявили, что готовится незаконная продажа из России в Китай 13 краснокнижных косаток, а за последние пять лет туда вывезли 15 этих млекопитающих

Коммерческая добыча косаток запрещена с 1982 года введением моратория Международной китобойной комиссии. Их отлов в России допустим исключительно в учебных и научно-просветительских целях. При этом дальневосточная плотоядная популяция косатки в 2018 году внесена в красную книгу Камчатского края.

По сообщению в Greenpeace, по меньше мере 11 из 13 косаток содержались недалеко от Находки , в бухте Средняя.

До 2016 года в бухте Средней размещался Центр адаптации морских млекопитающих ТИНРО, затем эта территория перешла в руки частных компаний

Владивостокская природоохранная прокуратура провела проверку условий и целей содержания в бухте Средняя в Приморье краснокнижных косаток и белух. Выяснилось, что всего в маленьких открытых вольерах в бухте содержатся 90 белух и 11 косаток. Было установлено, что 11 особей косаток являются детенышами и относятся к транзитному подвиду, внесенному в Красную книгу Камчатского края. Также было установлено, что 90 белух не достигли возраста половой зрелости, а 13 из них имеют возраст младше года.

Закон запрещает отлавливать группы китообразных, в которых замечены детеныши-сеголетки с сопровождающими их самками, а также самок с явными признаками беременности.

История "китовой тюрьмы" вызвала большой общественный резонанс. За судьбой обитателей "китовой тюрьмы" с первых дней стали следить общественные организации. Экологи отмечали, что животные содержатся в крошечных загонах размером 12 на 12 метров (это меньше стандартного бассейна) по десять-пятнадцать особей, при этом в дикой природе они за сутки проплывают десятки километров.

С наступлением зимы животных настигла еще одна беда – холод. По словам экологов, белухи нормально переносят низкие температуры, но при условии, что они активно двигаются . В ходе посещения центр в январе 2019 года у семи из одиннадцати косаток ученые заметили признаки обморожения. Во время посещения центра также были взяты посевы с поверхности кожи животных, образцы выдыхаемого ими воздуха и пробы воды из вольеров. В последних обнаружилось высокое содержание условно-патогенных микроорганизмов – синегнойной и кишечной палочек, стафилококков. Обычно такое фиксируется у ослабленных животных с низким уровнем иммунореактивности организма.

Зимой три белухи и косатка пропали из вольеров , экологи не исключили возможность гибели животных.

В марте активистов в "китовую тюрьму" не пустили – о состоянии животных они могли судить только по фото, которые им передали журналисты. Доцент кафедры микробиологии Московской ветеринарной академии имени К.И. Скрябина Татьяна Денисенко рассказала, что у белух были поражения на коже: одни по виду напоминали герпесовирусную инфекцию, другие – дерматомикозы. У некоторых были гнойные выделения, свидетельствующие о бактериальном осложнении. Также на коже белух имелись выпуклые пятна, которые могут оказаться абсцессами или свищами.

У одной из косаток ученые разглядели гематомы , причиной которых могут быть травмы или инфекционные заболевания.

22 февраля 2019 года президент РФ Владимир Путин дал поручение Минприроды и Минсельхозу России вместе с учеными решить судьбу животных, содержащихся в бухте Средней в Приморье.

5 марта пресс-служба вице-премьера РФ Алексея Гордеева сообщила , что будет разработан план выпуска животных в естественную среду обитания, для этого планируется переоборудовать одну из бухт острова Русский в центр содержания крупных морских животных.

Однако экологи выступили против предложения перевезти косаток и белух из "китовой тюрьмы", так как это может затянуть сроки выпуска млекопитающих в естественную среду обитания. При этом защитники животных призвали немедленно начать подготовку косаток и белух к выпуску, для чего нужно отучать их от общения с человеком и приступить к лечению больных особей.

Кроме того, исследователь океанов Жан-Мишель Кусто, старший сын известного океанографа Жак-Ива Кусто, и его коллеги-ученые попросили российские власти выпустить в природу косаток и белух и предложили свою помощь. Глава Приморья Олег Кожемяко пригласил ученых, в том числе Кусто, для помощи в решении ситуации.

8 апреля группа экспертов Жан-Мишеля Кусто и российские ученые подписали соглашение о сотрудничестве по реабилитации и выпуску животных из "китовой тюрьмы" в Приморье.

14 мая в Институте проблем экологии и эволюции РАН имени А.Н. Северцова в Москве прошло заседание рабочей группы консилиума ученых по судьбе косаток и белух. В работе приняли участие ученые институтов РАН, Минобрнауки, ВНИРО, эксперты команды исследователя Жана-Мишеля Кусто, представители общественных организаций. Ученые и эксперты пришли к общему мнению, что косаток из бухты Средняя в Приморье стоит вывозить в Охотское море для выпуска в период с июля по сентябрь 2019 года. Эксперты сочли, что выпуск косаток непосредственно в бухте Средняя летом в принципе возможен , однако несет целый ряд рисков: низкие шансы встретиться со своими дикими сородичами, недостаточная кормовая база, вероятность возвращения животных к месту их кормления.

20 июня стало известно, что первую партию из двух косаток и шести белух из "китовой тюрьмы" в Приморье повезли на машинах к месту выпуска в Охотском море в районе Шантарских островов. Транспортировка до места выпуска животных будет производиться автомобильным и речным транспортом и займет около шести дней. В целом морским млекопитающим предстоит преодолеть путь в 1 800 километров. В ходе транспортировки животных будет сопровождать команда из 70 человек, в которую войдут тренеры, ученые, ветеринарные врачи, обслуживающий персонал. Во время перевозки в транспортировочной ванне с каждым из животных будут постоянно находиться два специалиста, которые посменно будут контролировать их состояние

По мнению ученых, выпуск животных партиями с учетом сложившихся социальных связей в группе должен увеличить шансы на выживание в естественных условиях.

20 июня в ходе "прямой линии" президент РФ Владимир Путин заявил , что проблема с косатками из "китовой тюрьмы" в Приморье тяжело решается из-за их высокой стоимости – около 100 миллионов долларов. "Проблема известна и понятно, из-за чего сложности возникают. Только косатки стоят около 100 миллионов долларов, поэтому интересантов довольно много. Проблема так просто не решается: там, где большие деньги, там и сложности с решением", – отметил Владимир Путин.

По факту содержания косаток и белух в "китовой тюрьме" было возбуждено несколько уголовных и административных дел.

Следственный комитет возбудил два уголовных дела: по факту незаконного вылова водных биологических ресурсов и по факту жестокого обращения с животными. Административные дела против четырех компаний, замешанных в отлове ("Океанариум ДВ", "Афалина", "Белый кит" и "Сочинский дельфинарий") возбудили в ФСБ

7 июня 2019 года Фрунзенский районный суд Владивостока за нарушения правил рыболовства назначил одной из компаний, отловившей косаток и белух, – ООО "Белый кит" – штраф в 28 миллионов рублей. Документы по административным делам по статье "Нарушение правил и требований, регламентирующих рыболовство" в отношении четырех компаний поступили в суд от регионального пограничного управления ФСБ. На заседании было заявлено, что компания выловила с нарушениями трех косаток. 14 июня 2019 года суд назначил штраф в 56,4 миллиона рублей ООО "Океанариум ДВ".

19 июня суд назначил штраф в 37,6 миллиона рублей за нарушения правил рыболовства ООО "Сочинский дельфинарий". Рассмотрение дела в отношении последней организации – ООО "Афалина" – будет продолжено 24 июня

Южно-Сахалинский городской суд в январе 2019 года принял к производству иск группы сахалинских общественных организаций к Минсельхозу, Росрыболовству и Росприроднадзору о выпуске косаток и белух.

31 мая Южно-Сахалинский городской суд признал , что животные были выловлены незаконно, но отказал в требовании к Росприроднадзору об изъятии животных у компаний-отловщиков и возвращении их в естественную среду обитания. Кроме того, суд признал незаконными приказы Росрыболовства, которыми распределены квоты на отлов косаток и белух.