Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-20T18:23Z
https://ria.ru/20190620/1555757688.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155147/17/1551471720_0:127:3072:1855_1036x0_80_0_0_9298dc4bf436ab02d54eedfb821b9727.jpg
РИА Новости

История "китовой тюрьмы"

Вчера, 18:23
170
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкБелухи в вольере Центра адаптации морских животных в бухте Средняя Приморского края
Белухи в вольере Центра адаптации морских животных в бухте Средняя Приморского края
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
История с "китовой тюрьмой" стала известна после того, как в Greenpeace в октябре 2018 года заявили, что готовится незаконная продажа из России в Китай 13 краснокнижных косаток, а за последние пять лет туда вывезли 15 этих млекопитающих.
Коммерческая добыча косаток запрещена с 1982 года введением моратория Международной китобойной комиссии. Их отлов в России допустим исключительно в учебных и научно-просветительских целях. При этом дальневосточная плотоядная популяция косатки в 2018 году внесена в красную книгу Камчатского края.
По сообщению в Greenpeace, по меньше мере 11 из 13 косаток содержались недалеко от Находки, в бухте Средняя.
До 2016 года в бухте Средней размещался Центр адаптации морских млекопитающих ТИНРО, затем эта территория перешла в руки частных компаний.
Владивостокская природоохранная прокуратура провела проверку условий и целей содержания в бухте Средняя в Приморье краснокнижных косаток и белух. Выяснилось, что всего в маленьких открытых вольерах в бухте содержатся 90 белух и 11 косаток. Было установлено, что 11 особей косаток являются детенышами и относятся к транзитному подвиду, внесенному в Красную книгу Камчатского края. Также было установлено, что 90 белух не достигли возраста половой зрелости, а 13 из них имеют возраст младше года.
Закон запрещает отлавливать группы китообразных, в которых замечены детеныши-сеголетки с сопровождающими их самками, а также самок с явными признаками беременности.
По данным Государственной ветеринарной инспекции Приморского края, животные поступили с 16 июля по 21 октября. Они принадлежат четырем фирмам: ООО "Океанариум ДВ", "Афалина", "Белый кит" и "Сочинский дельфинарий". Все млекопитающие были отловлены по квоте в учебных и культурно-просветительских целях.
История "китовой тюрьмы" вызвала большой общественный резонанс. За судьбой обитателей "китовой тюрьмы" с первых дней стали следить общественные организации. Экологи отмечали, что животные содержатся в крошечных загонах размером 12 на 12 метров (это меньше стандартного бассейна) по десять-пятнадцать особей, при этом в дикой природе они за сутки проплывают десятки километров.
С наступлением зимы животных настигла еще одна беда – холод. По словам экологов, белухи нормально переносят низкие температуры, но при условии, что они активно двигаются. В ходе посещения центр в январе 2019 года у семи из одиннадцати косаток ученые заметили признаки обморожения. Во время посещения центра также были взяты посевы с поверхности кожи животных, образцы выдыхаемого ими воздуха и пробы воды из вольеров. В последних обнаружилось высокое содержание условно-патогенных микроорганизмов – синегнойной и кишечной палочек, стафилококков. Обычно такое фиксируется у ослабленных животных с низким уровнем иммунореактивности организма.
Зимой три белухи и косатка пропали из вольеров, экологи не исключили возможность гибели животных.
В марте активистов в "китовую тюрьму" не пустили – о состоянии животных они могли судить только по фото, которые им передали журналисты. Доцент кафедры микробиологии Московской ветеринарной академии имени К.И. Скрябина Татьяна Денисенко рассказала, что у белух были поражения на коже: одни по виду напоминали герпесовирусную инфекцию, другие – дерматомикозы. У некоторых были гнойные выделения, свидетельствующие о бактериальном осложнении. Также на коже белух имелись выпуклые пятна, которые могут оказаться абсцессами или свищами.
У одной из косаток ученые разглядели гематомы, причиной которых могут быть травмы или инфекционные заболевания.
22 февраля 2019 года президент РФ Владимир Путин дал поручение Минприроды и Минсельхозу России вместе с учеными решить судьбу животных, содержащихся в бухте Средней в Приморье.
5 марта пресс-служба вице-премьера РФ Алексея Гордеева сообщила, что будет разработан план выпуска животных в естественную среду обитания, для этого планируется переоборудовать одну из бухт острова Русский в центр содержания крупных морских животных.
Однако экологи выступили против предложения перевезти косаток и белух из "китовой тюрьмы", так как это может затянуть сроки выпуска млекопитающих в естественную среду обитания. При этом защитники животных призвали немедленно начать подготовку косаток и белух к выпуску, для чего нужно отучать их от общения с человеком и приступить к лечению больных особей.
Кроме того, исследователь океанов Жан-Мишель Кусто, старший сын известного океанографа Жак-Ива Кусто, и его коллеги-ученые попросили российские власти выпустить в природу косаток и белух и предложили свою помощь. Глава Приморья Олег Кожемяко пригласил ученых, в том числе Кусто, для помощи в решении ситуации.
В марте консилиум ученых решил на три-четыре месяца оставить косаток и белух в бухте Средняя Приморского края.
8 апреля группа экспертов Жан-Мишеля Кусто и российские ученые подписали соглашение о сотрудничестве по реабилитации и выпуску животных из "китовой тюрьмы" в Приморье.
14 мая в Институте проблем экологии и эволюции РАН имени А.Н. Северцова в Москве прошло заседание рабочей группы консилиума ученых по судьбе косаток и белух. В работе приняли участие ученые институтов РАН, Минобрнауки, ВНИРО, эксперты команды исследователя Жана-Мишеля Кусто, представители общественных организаций. Ученые и эксперты пришли к общему мнению, что косаток из бухты Средняя в Приморье стоит вывозить в Охотское море для выпуска в период с июля по сентябрь 2019 года. Эксперты сочли, что выпуск косаток непосредственно в бухте Средняя летом в принципе возможен, однако несет целый ряд рисков: низкие шансы встретиться со своими дикими сородичами, недостаточная кормовая база, вероятность возвращения животных к месту их кормления.
20 июня стало известно, что первую партию из двух косаток и шести белух из "китовой тюрьмы" в Приморье повезли на машинах к месту выпуска в Охотском море в районе Шантарских островов. Транспортировка до места выпуска животных будет производиться автомобильным и речным транспортом и займет около шести дней. В целом морским млекопитающим предстоит преодолеть путь в 1 800 километров. В ходе транспортировки животных будет сопровождать команда из 70 человек, в которую войдут тренеры, ученые, ветеринарные врачи, обслуживающий персонал. Во время перевозки в транспортировочной ванне с каждым из животных будут постоянно находиться два специалиста, которые посменно будут контролировать их состояние.
По мнению ученых, выпуск животных партиями с учетом сложившихся социальных связей в группе должен увеличить шансы на выживание в естественных условиях.
20 июня в ходе "прямой линии" президент РФ Владимир Путин заявил, что проблема с косатками из "китовой тюрьмы" в Приморье тяжело решается из-за их высокой стоимости – около 100 миллионов долларов. "Проблема известна и понятно, из-за чего сложности возникают. Только косатки стоят около 100 миллионов долларов, поэтому интересантов довольно много. Проблема так просто не решается: там, где большие деньги, там и сложности с решением", – отметил Владимир Путин.
По факту содержания косаток и белух в "китовой тюрьме" было возбуждено несколько уголовных и административных дел.
Следственный комитет возбудил два уголовных дела: по факту незаконного вылова водных биологических ресурсов и по факту жестокого обращения с животными. Административные дела против четырех компаний, замешанных в отлове ("Океанариум ДВ", "Афалина", "Белый кит" и "Сочинский дельфинарий") возбудили в ФСБ.
7 июня 2019 года Фрунзенский районный суд Владивостока за нарушения правил рыболовства назначил одной из компаний, отловившей косаток и белух, – ООО "Белый кит" – штраф в 28 миллионов рублей. Документы по административным делам по статье "Нарушение правил и требований, регламентирующих рыболовство" в отношении четырех компаний поступили в суд от регионального пограничного управления ФСБ. На заседании было заявлено, что компания выловила с нарушениями трех косаток. 14 июня 2019 года суд назначил штраф в 56,4 миллиона рублей ООО "Океанариум ДВ".
19 июня суд назначил штраф в 37,6 миллиона рублей за нарушения правил рыболовства ООО "Сочинский дельфинарий". Рассмотрение дела в отношении последней организации – ООО "Афалина" – будет продолжено 24 июня.
Южно-Сахалинский городской суд в январе 2019 года принял к производству иск группы сахалинских общественных организаций к Минсельхозу, Росрыболовству и Росприроднадзору о выпуске косаток и белух.
31 мая Южно-Сахалинский городской суд признал, что животные были выловлены незаконно, но отказал в требовании к Росприроднадзору об изъятии животных у компаний-отловщиков и возвращении их в естественную среду обитания. Кроме того, суд признал незаконными приказы Росрыболовства, которыми распределены квоты на отлов косаток и белух.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
000001
Обсудить 0
Справки
Рекомендуем
Перегрузка одной из косаток в грузовой автомобиль на причале в бухте Средняя в Приморском крае. 20 июня 2019
Ученый рассказал, когда из "китовой тюрьмы" выпустят вторую группу животных
РИА
Новости
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным
"Когда жить станет легче?" Главные вопросы и ответы прямой линии с Путиным
Перегрузка одной из косаток в грузовой автомобиль на причале в бухте Средняя в Приморском крае. 20 июня 2019
Животных из "китовой тюрьмы" перед выпуском поместят в базу передержки
Исследователь океанов Жан-Мишель Кусто, старший сын известного океанографа Жака-Ива Кусто, во время пресс-подхода во Владивостоке. Архивное фото
Ученые поблагодарили команду Кусто за помощь в ситуации с "китовой тюрьмой"
Лента
новостей
Косаток из китовой тюрьмы во Владивостоке начали перегружать в машины для выпуска. 20 июня 2019
Ученые рассказали о состоянии косаток, выпущенных из "китовой тюрьмы"
Косаток из китовой тюрьмы во Владивостоке начали перегружать в машины для выпуска. 20 июня 2019
Первую партию косаток и белух из "китовой тюрьмы" повезли к месту выпуска
Под Томском провели учение по пресечению теракта в детском лагере
Стетоскоп
Британка "в шутку" послушала сына стетоскопом и обнаружила опасную болезнь
Президент Филиппин Родриго Дутерте с винтовкой Галиль
Зарубежный опыт: президент Филиппин устал расстреливать наркоторговцев
Стоп-кадр трансляции прямой линии президента РФ Владимира Путина
Путин ответил на вопрос про анекдоты о себе
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Трамп одобрил удары по Ирану, но затем передумал, пишет NYT
Техноград на ВДНХ помогает трудоустраивать социально незащищенных граждан
Техноград на ВДНХ помогает трудоустраивать социально незащищенных граждан
Саломе Зурабишвили. Архивное фото
Президент Грузии обвинила Россию в организации протестов
Пациенты с БАС участвуют в Васильковом пикнике
В группе риска — каждый. Можно ли выжить с диагнозом БАС
Девушка на свидании
Треть женщин идет на свидания ради бесплатного ужина, заявляют ученые
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:04Белорусский участок "Дружбы" планируют очистить от к середине августа
11:58На петербургском пляже произошла массовая драка
11:58"Партия мира" в Грузии сдает позиции под натиском радикалов, заявил Косачев
11:56Россия и Huawei обсудят возможность использования компанией российской ОС
11:54Косатки из "китовой тюрьмы" хорошо перенесли дорогу до Хабаровска
11:54Семья Осиповой заявила, что сталкивается с угрозами со стороны властей США
11:53Белоруссия начала вытеснение "грязной" нефти из трубопровода Унеча – Полоцк
11:49В Иране назвали инцидент с беспилотником США попыткой давления
11:46В МВД предложили расширить полномочия инспекторов ГАИ
11:46Суд в Киеве позволил Саакашвили участвовать в выборах в Раду
11:44МЧС предупредило о жаре до 32 градусов в пятницу в Москве
11:38СМИ: Трамп в послании Ирану заявил, что хочет переговоров, а не войны
11:36Атака на Иран будет иметь международные последствия, заявили в Тегеране
11:34Во время митинга в Тбилиси пострадали 240 человек
11:33Дагестанские газеты вышли с обложками в поддержку журналиста "Черновика"
11:30В Грузии происходит попытка госпереворота, заявил Гаврилов
11:28"Татнефть" получила претензии от покупателей из-за проблем с "Дружбой"
11:25Рябков: США ведут осознанную линию на обострение обстановки вокруг Ирана
11:22В Сирию за сутки вернулись более 1,2 тысячи беженцев
11:19Вашингтон предупреждал Тегеран об атаке, утверждают СМИ
Лента новостейМолния