Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-20T13:43Z
https://ria.ru/20190620/1555739590.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155572/60/1555726026_0:240:1280:960_1036x0_80_0_0_82e61ae7044b7076b50cf1282b1cb99a.jpg
РИА Новости

Первую партию косаток и белух из "китовой тюрьмы" повезли к месту выпуска

Вчера, 13:43
887
© РИА Новости / Михаил КирилловКосаток из "китовой тюрьмы" во Владивостоке начали перегружать в машины для выпуска. 20 июня 2019
Косаток из китовой тюрьмы во Владивостоке начали перегружать в машины для выпуска. 20 июня 2019
© РИА Новости / Михаил Кириллов
ВЛАДИВОСТОК, 20 июн - РИА Новости. Первую партию из двух косаток и шести белух из "китовой тюрьмы" в Приморье повезли на машинах к месту выпуска в Охотском море, сообщает Тихоокеанский филиал Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО).
Ранее корреспондент РИА Новости сообщал, что у причала бухты Средней началась погрузка белух и косаток в грузовики с помощью гамаков и крана. По данным ученых, животных провезут 1800 километров до мест выпуска в Охотском море.
"Транспортировка животных из бухты Средней началась. В бухте Средней начались мероприятия по выпуску косаток в естественную среду обитания в соответствии с программой реадаптации косаток и белух. Первая партия из двух косаток и шести белух была погружена на транспорт, выпуск планируется сделать в Охотском море в районе Шантарских островов", - говорится в сообщении.
В ходе транспортировки животных сопровождает команда из 70 человек, в которую входят тренеры, ученые, ветеринарные врачи, обслуживающий персонал. "Животные были успешно погружены, и мы рассчитываем, что они будут доставлены в целости и сохранности", - сообщил директор института Кирилл Колончин.
Это первый в мире опыт реадаптации и транспортировки с целью выпуска такого большого числа животных. Колончин отметил, что процесс очень трудоемок и высокотехнологичен, требует высокой профессиональной подготовки и предельной собранности всех участников. Выпуск животных партиями с учетом сложившихся социальных связей в группе должен увеличить шансы на выживание в естественных условиях, отметили ученые.
Прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным. 20 июня 2019
Вчера, 13:41
Путин назвал причину медленного решения проблемы с "китовой тюрьмой"
Ситуация с "китовой тюрьмой" стала резонансной после того, как в Greenpeace в октябре прошлого года заявили, что готовится незаконная продажа из России в Китай 13 краснокнижных косаток, за последние пять лет туда вывезли 15 этих млекопитающих. Владивостокская природоохранная прокуратура нашла нарушения со стороны Росрыболовства и компаний, которые отловили животных. Следователи завели дело о незаконном вылове водных биологических ресурсов и жестоком обращении с животными.
Президент РФ Владимир Путин 22 февраля дал поручение Минприроды и Минсельхозу России вместе с учеными решить судьбу животных, содержащихся в бухте Средней в Приморье. Этим вопросом занимается контрольное управление администрации президента РФ. В середине мая власти Приморья заявили, что животных могут выпустить на волю в течение двух месяцев. Суд на Сахалине признал, что животные были выловлены незаконно, но изъять их у компаний-отловщиков нельзя. Кроме того, суд признал незаконными приказы Росрыболовства, которыми распределены квоты на отлов косаток и белух.
1500060
Обсудить 3
Приморский крайОбщество
Рекомендуем
Прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным. 20 июня 2019
Путин назвал причину медленного решения проблемы с "китовой тюрьмой"
РИА
Новости
Президент РФ Владимир Путин перед началом ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным
Прямая линия с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным
"Когда жить станет легче?" Главные вопросы и ответы прямой линии с Путиным
Бари Алибасов
Алибасов решил оставить своего сына без наследства
Лента
новостей
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Трамп одобрил удары по Ирану, но затем передумал, пишет NYT
Сотрудники колл-центра во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным
СК проверит поступившую на прямую линию жалобу учительницы из Орла
Заместитель председателя правительства РФ Алексей Гордеев перед совещанием председателя правительства РФ Дмитрия Медведева с вице-премьерами РФ
Правительство намерено запретить вылов косаток, кроме научного
Филарет Денисенко
Филарет объявил о восстановлении Киевского патриархата
Здание Государственной думы России
В Госдуму внесли проект об отчуждении приватизируемого имущества
Прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным. 20 июня 2019
Путин сравнил потери России и ЕС от санкций
Саломе Зурабишвили. Архивное фото
Президент Грузии обвинила Россию в организации протестов
Металлург в цехе Енакиевского металлургического завода в Донецкой области
В ЛНР и ДНР ответили на условие Киева по снятию экономической блокады
Косаток и белух в бухте Средняя в Приморье начали грузить в машины для выпуска. 20 июня 2019
Белух из "китовой тюрьмы" начали грузить в фуры для выпуска
Интерьер офиса ВЭБ.РФ на улице Воздвиженка
ВЭБ подал в Стокгольмский арбитраж иск к Украине
В Грузии закидали яйцами гостиницу, где находится российский депутат
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:44МЧС предупредило о жаре до 32 градусов в пятницу в Москве
11:38СМИ: Трамп в послании Ирану заявил, что хочет переговоров, а не войны
11:36Атака на Иран будет иметь международные последствия, заявили в Тегеране
11:34В ходе акций протеста пострадали 240 человек, заявили в Минздраве Грузии
11:33Дагестанские газеты вышли с обложками в поддержку журналиста "Черновика"
11:30В Грузии происходит попытка госпереворота, заявил Гаврилов
11:28"Татнефть" получила претензии от покупателей из-за проблем с "Дружбой"
11:25Рябков: США ведут осознанную линию на обострение обстановки вокруг Ирана
11:22В Сирию за сутки вернулись более 1,2 тысячи беженцев
11:19Ирану передавали предупреждение Трампа об атаке, утверждают СМИ
11:17Путин соболезнует властям Индии в связи с ДТП, в котором погибли дети
11:16Россия предостерегла США от опрометчивых шагов в отношении Ирана
11:12Полиция призвала к сдержанности протестующих в Гонконге
11:12Ученые назвали смертельную опасность долгого рабочего дня
11:12Гитары фронтмена Pink Floyd продали на аукционе за рекордную сумму
11:09Российские ученые выяснили, как можно уничтожить метастазы рака груди
11:04В Самарской области задержали грабителей банка
11:03Джабаров: Грузия должна извиниться за провокацию в адрес депутатов из РФ
11:02В МИД прокомментировали сообщения о подготовке США удара по Ирану
11:01Крымские пограничники сообщили о росте турпотока из Украины
Лента новостейМолния