Первую партию косаток и белух из "китовой тюрьмы" повезли к месту выпуска

ВЛАДИВОСТОК, 20 июн - РИА Новости. Первую партию из двух косаток и шести белух из "китовой тюрьмы" в Приморье повезли на машинах к месту выпуска в Охотском море, сообщает Тихоокеанский филиал Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО).

Ранее корреспондент РИА Новости сообщал, что у причала бухты Средней началась погрузка белух и косаток в грузовики с помощью гамаков и крана. По данным ученых, животных провезут 1800 километров до мест выпуска в Охотском море.

"Транспортировка животных из бухты Средней началась. В бухте Средней начались мероприятия по выпуску косаток в естественную среду обитания в соответствии с программой реадаптации косаток и белух. Первая партия из двух косаток и шести белух была погружена на транспорт, выпуск планируется сделать в Охотском море в районе Шантарских островов", - говорится в сообщении.

В ходе транспортировки животных сопровождает команда из 70 человек, в которую входят тренеры, ученые, ветеринарные врачи, обслуживающий персонал. "Животные были успешно погружены, и мы рассчитываем, что они будут доставлены в целости и сохранности", - сообщил директор института Кирилл Колончин.

Это первый в мире опыт реадаптации и транспортировки с целью выпуска такого большого числа животных. Колончин отметил, что процесс очень трудоемок и высокотехнологичен, требует высокой профессиональной подготовки и предельной собранности всех участников. Выпуск животных партиями с учетом сложившихся социальных связей в группе должен увеличить шансы на выживание в естественных условиях, отметили ученые.

Ситуация с "китовой тюрьмой" стала резонансной после того, как в Greenpeace в октябре прошлого года заявили, что готовится незаконная продажа из России в Китай 13 краснокнижных косаток, за последние пять лет туда вывезли 15 этих млекопитающих. Владивостокская природоохранная прокуратура нашла нарушения со стороны Росрыболовства и компаний, которые отловили животных. Следователи завели дело о незаконном вылове водных биологических ресурсов и жестоком обращении с животными.