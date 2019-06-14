Во Владивостоке суд оштрафовал выловившую косаток компанию

ВЛАДИВОСТОК, 14 июн - РИА Новости. Фрунзенский районный суд Владивостока в пятницу назначил штраф в 56,4 миллиона рублей за нарушения правил рыболовства ООО "Океанариум ДВ" - четвертой компании, отловившей косаток и белух, которых держат в "китовой тюрьме" в Приморье, передаёт корреспондент РИА Новости из зала суда.

Документы по административным делам по статье "Нарушение правил и требований, регламентирующих рыболовство" в отношении четырех компаний поступили в суд от регионального пограничного управления ФСБ. Суд 7 июня назначил одной из них - ООО "Белый кит" - штраф в 28 миллионов рублей. На заседании было заявлено, что компания выловила с нарушениями трех косаток. Также началось рассмотрение дел в отношении ООО "Сочинский дельфинарий" и ООО "Афалина", они продолжатся 19 и 17 июня соответственно.

Рассмотрение по существу дела в отношении ООО "Океанариум ДВ" началось во вторник. Тогда было заявлено, что с нарушениями выловлены три косатки. Среди вмененных нарушений - несоответствие используемых орудий лова, типа судов, конструкций для транспортировки косаток, места лова, также отмечено, что на судах не было ветеринарного врача. Защита компании вину не признала.

В пятницу суд продолжил рассмотрение дела. К материалам приобщили оценку стоимости отловленных ресурсов торговой промышленной палатой, а также акты ветеринарного обследования животных. Защита ходатайствовала о переносе заседания из-за отсутствия адвоката и свидетеля, суд отказал.

"ООО "Океанариум ДВ" признать виновным и назначить штраф 56,429 миллиона рублей", - сказала судья Ольга Ясинская.

Как сообщил РИА Новости представитель "Океанариум ДВ", компания намерена обжаловать решение суда.

История с "китовой тюрьмой" стала известна после того, как в Greenpeace в октябре прошлого года заявили, что готовится незаконная продажа из России в Китай 13 краснокнижных косаток, за последние пять лет туда вывезли 15 этих млекопитающих. Владивостокская природоохранная прокуратура нашла нарушения со стороны Росрыболовства и компаний, которые отловили животных. Следователи завели дело о незаконном вылове водных биологических ресурсов и жестоком обращении с животными.