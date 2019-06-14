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РИА Новости

Во Владивостоке суд оштрафовал выловившую косаток компанию

08:32
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© РИА Новости / Виталий АньковЦентр адаптации морских животных в бухте Средняя Приморского края
Центр адаптации морских животных в бухте Средняя Приморского края
© РИА Новости / Виталий Аньков
Центр адаптации морских животных в бухте Средняя Приморского края. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 14 июн - РИА Новости. Фрунзенский районный суд Владивостока в пятницу назначил штраф в 56,4 миллиона рублей за нарушения правил рыболовства ООО "Океанариум ДВ" - четвертой компании, отловившей косаток и белух, которых держат в "китовой тюрьме" в Приморье, передаёт корреспондент РИА Новости из зала суда.
Документы по административным делам по статье "Нарушение правил и требований, регламентирующих рыболовство" в отношении четырех компаний поступили в суд от регионального пограничного управления ФСБ. Суд 7 июня назначил одной из них - ООО "Белый кит" - штраф в 28 миллионов рублей. На заседании было заявлено, что компания выловила с нарушениями трех косаток. Также началось рассмотрение дел в отношении ООО "Сочинский дельфинарий" и ООО "Афалина", они продолжатся 19 и 17 июня соответственно.
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Рассмотрение по существу дела в отношении ООО "Океанариум ДВ" началось во вторник. Тогда было заявлено, что с нарушениями выловлены три косатки. Среди вмененных нарушений - несоответствие используемых орудий лова, типа судов, конструкций для транспортировки косаток, места лова, также отмечено, что на судах не было ветеринарного врача. Защита компании вину не признала.
В пятницу суд продолжил рассмотрение дела. К материалам приобщили оценку стоимости отловленных ресурсов торговой промышленной палатой, а также акты ветеринарного обследования животных. Защита ходатайствовала о переносе заседания из-за отсутствия адвоката и свидетеля, суд отказал.
"ООО "Океанариум ДВ" признать виновным и назначить штраф 56,429 миллиона рублей", - сказала судья Ольга Ясинская.
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Как сообщил РИА Новости представитель "Океанариум ДВ", компания намерена обжаловать решение суда.
История с "китовой тюрьмой" стала известна после того, как в Greenpeace в октябре прошлого года заявили, что готовится незаконная продажа из России в Китай 13 краснокнижных косаток, за последние пять лет туда вывезли 15 этих млекопитающих. Владивостокская природоохранная прокуратура нашла нарушения со стороны Росрыболовства и компаний, которые отловили животных. Следователи завели дело о незаконном вылове водных биологических ресурсов и жестоком обращении с животными.
Президент РФ Владимир Путин 22 февраля дал поручение Минприроды и Минсельхозу России вместе с учеными решить судьбу животных, содержащихся в бухте Средней в Приморье. Этим вопросом занимается контрольное управление администрации президента РФ. В середине мая власти Приморья заявили, что животных могут выпустить на волю в течение двух месяцев. Суд на Сахалине признал, что животные были выловлены незаконно, но изъять их у компаний-отловщиков нельзя. Кроме того, суд признал незаконными приказы Росрыболовства, которыми распределены квоты на отлов косаток и белух.
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