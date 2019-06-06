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РИА Новости

Экологи обжалуют решение суда оставить косаток в "китовой тюрьме"

Вчера, 13:31
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкБелухи в вольере Центра адаптации морских животных в бухте Средняя Приморского края
Белухи в вольере Центра адаптации морских животных в бухте Средняя Приморского края
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Белухи в вольере Центра адаптации морских животных в бухте Средняя Приморского края. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 6 июн – РИА Новости. "Эковахта Сахалина" на следующей неделе планирует обжаловать в Сахалинском областном суде решение Южно-Сахалинского городского суда, который отказал возложить на Росприроднадзор обязанность по изъятию косаток и белух из "китовой тюрьмы" в Приморье, сообщил РИА Новости руководитель организации Дмитрий Лисицын.
Южно-Сахалинский городской суд 31 мая признал, что животные были выловлены незаконно, но оказал в требовании к Росприроднадзору об изъятии животных у компаний-отловщиков и возвращении их в естественную среду обитания. Кроме того, суд признал незаконными приказы Росрыболовства, которыми распределены квоты на отлов косаток и белух. Лисицын рассказал, что 6 июня "Эковахта" получила мотивированное решение Южно-Сахалинского горсуда.
Центр адаптации морских животных в бухте Средняя Приморского края
3 июня, 13:05
Контрольное управление президента следит за ситуацией с "китовой тюрьмой"
"Суд отказал в удовлетворении требований истцов возложить на Росприроднадзор обязанность по принятию решения об изъятии и выпуске животных. Но учитывая, что суд удовлетворил главное требование истцов к Росрыболовству, это дает все основания Росприроднадзору для возбуждения административного дела, изъятия и выпуска животных. Жалоба на решение суда еще не подготовлена, мы подготовим ее, думаю, в течение следующей недели. Решение городского суда будем обжаловать в Сахалинском областном суде", - сказал Лисицын.
История с "китовой тюрьмой" стала известна после того, как в Greenpeace в октябре прошлого года заявили, что готовится незаконная продажа из России в Китай 13 краснокнижных косаток, за последние пять лет туда вывезли 15 этих млекопитающих. Владивостокская природоохранная прокуратура нашла нарушения со стороны Росрыболовства и компаний, которые отловили животных. Следователи завели дело о незаконном вылове водных биологических ресурсов и жестоком обращении с животными.
Президент РФ Владимир Путин 22 февраля дал поручение Минприроды и Минсельхозу России вместе с учеными решить судьбу животных, содержащихся в бухте Средней в Приморье. Этим вопросом занимается контрольное управление администрации президента РФ. В середине мая власти Приморья заявили, что животных могут выпустить на волю в течение двух месяцев.
Белухи в вольере Центра адаптации морских животных в бухте Средняя Приморского края
3 июня, 09:22
Отловщики объяснили экскурсии в "китовую тюрьму"
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