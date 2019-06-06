Экологи обжалуют решение суда оставить косаток в "китовой тюрьме"

ВЛАДИВОСТОК, 6 июн – РИА Новости. "Эковахта Сахалина" на следующей неделе планирует обжаловать в Сахалинском областном суде решение Южно-Сахалинского городского суда, который отказал возложить на Росприроднадзор обязанность по изъятию косаток и белух из "китовой тюрьмы" в Приморье, сообщил РИА Новости руководитель организации Дмитрий Лисицын.

Южно-Сахалинский городской суд 31 мая признал, что животные были выловлены незаконно, но оказал в требовании к Росприроднадзору об изъятии животных у компаний-отловщиков и возвращении их в естественную среду обитания. Кроме того, суд признал незаконными приказы Росрыболовства, которыми распределены квоты на отлов косаток и белух. Лисицын рассказал, что 6 июня "Эковахта" получила мотивированное решение Южно-Сахалинского горсуда.

"Суд отказал в удовлетворении требований истцов возложить на Росприроднадзор обязанность по принятию решения об изъятии и выпуске животных. Но учитывая, что суд удовлетворил главное требование истцов к Росрыболовству, это дает все основания Росприроднадзору для возбуждения административного дела, изъятия и выпуска животных. Жалоба на решение суда еще не подготовлена, мы подготовим ее, думаю, в течение следующей недели. Решение городского суда будем обжаловать в Сахалинском областном суде", - сказал Лисицын.

История с "китовой тюрьмой" стала известна после того, как в Greenpeace в октябре прошлого года заявили, что готовится незаконная продажа из России в Китай 13 краснокнижных косаток, за последние пять лет туда вывезли 15 этих млекопитающих. Владивостокская природоохранная прокуратура нашла нарушения со стороны Росрыболовства и компаний, которые отловили животных. Следователи завели дело о незаконном вылове водных биологических ресурсов и жестоком обращении с животными.