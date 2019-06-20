Ученые рассказали о транспортировке косаток из "китовой тюрьмы" в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 20 июн - РИА Новости. Животных из "китовой тюрьмы" в Приморье автомобильным и речным транспортом провезут 1800 километров до мест выпуска в Охотском море, сообщил РИА Новости представитель Тихоокеанского филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО).

"Транспортировка до места выпуска животных будет производиться автомобильным и речным транспортом и займет около шести дней. В целом морским млекопитающим предстоит преодолеть путь в 1 800 километров. В ходе транспортировки животных будет сопровождать команда из 70 человек, в которую войдут тренеры, ученые, ветеринарные врачи, обслуживающий персонал. Во время перевозки в транспортировочной ванне с каждым из животных будут постоянно находиться два специалиста, которые посменно будут контролировать их состояние", - рассказал собеседник агентства.

Директор Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии Кирилл Колончин, чьи слова привел представитель института, выразил уверенность, что эта работа пройдет "четко, грамотно, в соответствии с программой и графиком".

Ситуация с "китовой тюрьмой" стала резонансной после того, как в Greenpeace в октябре прошлого года заявили, что готовится незаконная продажа из России в Китай 13 краснокнижных косаток, а за последние пять лет туда вывезли 15 этих млекопитающих. Владивостокская природоохранная прокуратура нашла нарушения со стороны Росрыболовства и компаний, которые отловили животных. Следователи завели дело о незаконном вылове водных биологических ресурсов и жестоком обращении с животными.