Суд по иску о выпуске на волю косаток в Приморье отложили до 31 мая

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 28 мая - РИА Новости. Южно-Сахалинский городской суд во вторник объявил до 31 мая перерыв в заседаниях по иску сахалинских экологов о выпуске на волю косаток и белух из бухты Средняя в Приморье, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Суд объявляет, с учётом мнения участников процесса, перерыв в судебном заседании до 31 мая 14.15 по местному времени (6.15 мск)", - объявила судья Наталья Перченко.

Двухдневный перерыв вызван необходимостью ответчиков подготовиться к прениям сторон. В пятницу суд продолжит изучение материалов дела, а затем истцы и ответчики перейдут к этапу прений. Планируется, что они завершатся в этот же день, а затем суд удалится для принятия решения.

Южно-Сахалинский городской суд принял к производству иск "Эковахты Сахалина", клуба "Бумеранг" и общественной организации "Друзья океана" к Минсельхозу, Росрыболовству и Росприроднадзору о выпуске косаток и белух, содержавшихся в неволе в бухте Средняя Приморского края, 31 января. Общественники требовали признать незаконными приказы об утверждении квот на вылов косаток и белух в 2018 году и обязать Росприроднадзор изъять выловленных животных из незаконного владения и выпустить их на свободу. На предварительном заседании 19 апреля суд исключил из числа ответчиков Минсельхоз.

История с "китовой тюрьмой" стала известна после того, как в Greenpeace в октябре прошлого года заявили, что готовится незаконная продажа из России в Китай 13 краснокнижных косаток, за последние пять лет туда вывезли 15 этих млекопитающих. Отмечалось, что по меньшей мере 11 из 13 косаток содержались недалеко от Находки в бухте Средняя. Владивостокская природоохранная прокуратура нашла нарушения со стороны Росрыболовства и компаний, которые отловили животных.

Следователи завели дело о незаконном вылове водных биологических ресурсов и жестоком обращении с животными. По данным СК, 11 косаток оказались детенышами, 90 белух не достигли половой зрелости, а 13 из них были младше года. Недавно белухи и одна косатка пропали из вольеров. Южно-Сахалинский городской суд 31 января принял к производству иск группы сахалинских общественных организаций к Минсельхозу, Росрыболовству и Росприроднадзору о выпуске косаток и белух. Сахалинский областной суд признал, что косаток, попавших в "китовую тюрьму" в Приморье, выловили в 2018 году незаконно.