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РИА Новости
Прямая линия с Владимиром Путиным

Путин назвал причину медленного решения проблемы с "китовой тюрьмой"

Вчера, 13:41
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© РИА Новости / Михаил КлиментьевПрямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным. 20 июня 2019
Прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным. 20 июня 2019
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным. 20 июня 2019
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Проблема с косатками из "китовой тюрьмы" в Приморье тяжело решается из-за их высокой стоимости - около 100 миллионов долларов, "интересантов" много, заявил в четверг президент России Владимир Путин.
"Проблема известна и понятно, из-за чего сложности возникают. Только косатки стоят около 100 миллионов долларов, поэтому интересантов довольно много. Проблема так просто не решается: там, где большие деньги, там и сложности с решением", - заявил Путин в ходе прямой линии.
Ситуация с "китовой тюрьмой" стала резонансной после того, как в Greenpeace в октябре прошлого года заявили, что готовится незаконная продажа из России в Китай 13 краснокнижных косаток, за последние пять лет туда вывезли 15 этих млекопитающих. Владивостокская природоохранная прокуратура нашла нарушения со стороны Росрыболовства и компаний, которые отловили животных. Следователи завели дело о незаконном вылове водных биологических ресурсов и жестоком обращении с животными.
Косаток из китовой тюрьмы во Владивостоке начали перегружать в машины для выпуска. 20 июня 2019
Вчера, 13:43
Первую партию косаток и белух из "китовой тюрьмы" повезли к месту выпуска
Путин 22 февраля дал поручение Минприроды и Минсельхозу России вместе с учеными решить судьбу животных, содержащихся в бухте Средней в Приморье. Этим вопросом занимается контрольное управление администрации президента РФ. В середине мая власти Приморья заявили, что животных могут выпустить на волю в течение двух месяцев. Суд на Сахалине признал, что животные были выловлены незаконно, но изъять их у компаний-отловщиков нельзя. Кроме того, суд признал незаконными приказы Росрыболовства, которыми распределены квоты на отлов косаток и белух.
"Прямая линия с Владимиром Путиным": интересные вопросы и ключевые заявления — в онлайн-репортаже РИА Новости >>
Прямая линия с Владимиром Путиным
Вчера, 12:00
"Прямая линия с Владимиром Путиным"
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