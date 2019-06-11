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РИА Новости

Крупные ЧП на водном транспорте в России в 2017-2019 годах

Вчера, 10:23
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© РИА Новости / Следственный комитет РФ / Перейти в фотобанкТушение пожара на танкерах в Керченском проливе
Тушение пожара на танкерах в Керченском проливе
© РИА Новости / Следственный комитет РФ
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2019

11 июня около пяти утра в морском торговом порту Махачкалы прогремел взрыв на танкере. Инцидент произошел в машинном отделении грузового судна во время перекачки нефтепродуктов. Всего на танкере было 12 человек. В результате взрыва три человека погибли, трое госпитализированы, у одного из них ожоги 95% поверхности тела.
21 января в Керченском проливе загорелись два судна "Канди" и "Маэстро" под флагом Танзании. Пожар произошел во время передачи топлива с борта на борт. На обоих судах было 32 человека: двенадцать спаслись, десять погибли, еще десять пропали без вести. Пожар на судах продолжался несколько недель. Горение топлива на танкере "Канди" прекратилось 1 марта, а на "Маэстро" – 4 марта.

2018

25 ноября при штормовом ветре на Байкале возле мыса Зундуки опрокинулся катер, на борту которого находились четверо мужчин. Один из пассажиров успел позвонить родственникам и сообщить о крушении. 27 ноября на берегу озера Байкал нашли тела двух погибших мужчин с этого катера, рядом с ними лежали индивидуальные средства спасения.
Затонувший катер был обнаружен в феврале 2019 года. Судьба остальных пассажиров не известна.
9 ноября в Охотском море у побережья Камчатки, недалеко от мыса Лопатка затонул сухогруз "Анатолий Крашенинников". На борту находились 13 человек, десять из них сняли со спасательного плота. Трое – капитан, старший помощник и вахтенный механик – пропали.
21 октября в районе железнодорожного моста через реку Горин в Солнечном районе Хабаровского края опрокинулась лодка, в которой находилось четыре человека, одному из них удалось спастись. Трое погибли.
16 октября вечером в Томпонском районе Якутии на реке Алдан на значительном удалении от берега опрокинулась лодка "Вельбот-45М". На ней местный житель перевозил восемь пассажиров. В результате происшествия три пассажира погибли, четвертый пропал без вести.
22 сентября на реке Песчанка в Энгельсском районе Саратовской области перевернулся катер "Казанка", на борту которого находились три человека, двое из них погибли.
23 июля катамаран, на борту которого находились шесть человек, перевернулся на реке Она в Таштыпском районе Хакасии. Туристы приехали из Москвы и Пензы, они сплавлялись по незарегистрированному маршруту. В результате опрокидывания катамарана выплыть на берег удалось одному мужчине. Еще один мужчина с двумя детьми спаслись самостоятельно. Позже было обнаружено тело женщины. Вторая туристка пропала без вести.
22 июля вечером житель Астраханской области переправлял на лодке девятерых детей на противоположный берег реки Бузан вблизи села Калинино Володарского района. Во время переправы лодка опрокинулась в 10-15 метрах от берега. Шестерых детей удалось спасти, трое утонули.
21 июля в Карелии трое мужчин и две женщины на моторной лодке, без спасательных жилетов, вышли в озеро Янисъярви. Во время нахождения в озере лодка перевернулась, и люди оказались в воде. Троим удалось добраться до берега, а мужчина и женщина утонули.
11 июня на реке Китой в Усольском районе Иркутской области при прохождении порогов перевернулась лодка, в которой находились четыре человека. Один из сплавщиков смог самостоятельно выбраться на берег, остальные погибли.
11 июня на реке Волге в районе грузового порта Ворошиловского района Волгограда произошло столкновение баржи с катамараном. На борту пассажирского судна находились 16 человек. В результате 11 человек погибли, в том числе несовершеннолетний, пять человек были спасены.
25 января на связь в Приморье перестало выходить рыболовецкое судно "Восток". Траулер совершал переход из порта Донхе (Южная Корея) в Холмск. На борту находились 20 человек. На месте поисков нашли два спасательных жилета, два спасательных круга, рыболовецкий буй, два плота, бытовой мусор и швартовую бухту, людей не обнаружено. Следователи возбудили уголовное дело. Судно "Восток" ходило под российским флагом и было приписано к Невельску Сахалинской области. В феврале поиски "Востока" были прекращены.

2017

28 ноября в акватории Финского залива в районе города Высоцк произошло столкновение сухогруза и лоцманского катера, в результате чего катер перевернулся. На борту катера находились три члена экипажа. Был спасен один человек, тела двух погибших обнаружили в ходе проведения работ по подъему катера.
10 июня в Керченском проливе катер "Стелс-007" столкнулся с прогулочной яхтой "Солярис", в результате чего на яхте две женщины скончались, еще два человека получили телесные повреждения различной степени тяжести. На судне "Стелс-007" было травмировано шесть человек. В декабре капитан катера, допустивший столкновение, приговорен к четырем годам лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. По данным следствия, капитан в момент столкновения судов находился в состоянии алкогольного опьянения.
6 мая на озере Аятском в Свердловской области перевернулась лодка с рыбаками. Четыре человека, находившиеся в ней, погибли.
В ночь на 19 апреля в районе Керченского пролива потерпел крушение сухогруз "Герои арсенала", следовавший из Азова Ростовской области в Турцию с грузом зерна. На борту находились 12 человек. В результате инцидента четыре человека погибли и восемь пропали без вести.
4 января российское рыболовецкое судно Monni с экипажем из трех человек не вышло на связь в акватории Финского залива в Кингисеппском районе Ленинградской области. В ходе поисковых работ во время обследования дна с помощью эхолотов спасателям МЧС России 9 января удалось обнаружить объект, похожий на пропавшее рыболовецкое судно. Позже следователи установили, что это действительно судно Monni.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости
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