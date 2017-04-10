Куда полетят новые "Томагавки" США

Александр Хроленко, обозреватель РИА Новости

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил в понедельник, что Вашингтон может нанести новый ракетный удар в Сирии.

Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль днем ранее призвал США отказаться от дальнейших военных операций в этой стране.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон в воскресенье отметил, что США не ожидают ответных действий России на американский удар, поскольку российские объекты не были его целью. И все же после ракетного удара ВМС США по сирийскому аэродрому в провинции Хомс 7 апреля, приостановки российско-американского меморандума по Сирии, прибытия в Средиземное море ракетного фрегата "Адмирал Григорович", разворота в сторону Корейского полуострова авианосной ударной группы ВМС США во главе с "Карлом Винсоном" многие в мире не без оснований ожидают продолжения военного противостояния Запада и Востока. Началом масштабных боевых действий кому-то может показаться даже плановая (ежегодная) итоговая проверка Каспийской флотилии.

Курс США на откровенно силовую внешнюю политику очевиден и для Европы, и для Азии. Запас крылатых "Томагавков" достаточно велик (около 5 тысяч ракет), и это оружие создано не для вечного хранения в арсеналах.

Однако в самоубийственной третьей мировой войне не заинтересован никто, и для успешной реализации американской внешней политики крылатые ракеты должны летать дозированно, с определенной периодичностью. Операции в Ираке, Югославии и Афганистане позволяют предположить, что лимит для той или иной компактной территории (и народа) установлен в пределах от 300 до 700 ракет

Куда могут полететь новые "Томагавки" ВМС США?

Боевое шоу

Президент США Дональд Трамп имеет огромный опыт организации телевизионных шоу, то есть управления массовым сознанием людей и "убийства авторитетов" без оружия. Даже за ракетный удар по Сирии Трамп похвалил военных моряков своеобразно: "Хорошо представили США".

Надеюсь, американскому президенту претит физическое уничтожение людей, и если по условиям геополитической игры без крови не обойтись, приоритетом будет все же эффектная телевизионная картинка — представление, а не масштабное кровопролитие.

Вероятно, в ближайшее время Трамп не будет с маниакальным упорством тратить "Томагавки" на Сирию. Для укрепления авторитета и влияния США в разных частях планеты целесообразнее применить силу, к примеру, в Азиатско-Тихоокеанском регионе, где у Вашингтона имеется комплекс острых противоречий с Пекином и растут ядерные амбиции КНДР. С другой стороны, "американо-японский альянс является краеугольным камнем для мира и стабильности в АТР".

Наиболее эффектным и эффективным "представлением" мог бы стать дозированный ракетный удар по военным объектам Северной Кореи — во время встречи в Кремле госсекретаря США Рекса Тиллерсона и министра иностранных дел России Сергея Лаврова (не более сотни "Томагавков", чтобы не слишком разозлить Китай). Не думаю, что Москва готова подрабатывать статистом в "ковбойских вестернах", однако недавний обед в Мар-а-Лаго необходимо учитывать.

Поскольку эсминцы "Портер" и "Росс" уже отстрелялись, и авианосец "Карл Винсон" на пути к Северной Корее Россия не остановит, повлиять на инициативы США и негативное развитие событий можно, к примеру, отменой визита Тиллерсона. Тем более что подобные маневры на Западе практикуются, а после сирийской эскапады США конструктивных предложений от Вашингтона в ближайшее время ждать не стоит.

Если США демонстративно "не замечают" интересы России в Сирии, встреча в Москве не разрядит обстановку и в принципе ничего не изменит. Необходимо как минимум дать "оператору" по рукам, чтобы испортить "картинку".

Публицист Исраэль Шамир отмечает: "Сегодня американцы бомбили Сирию, так могут и Россию начать бомбить, если не дать им по рукам. Очень сложно, но еще возможно предотвратить большую войну. Но не путем российского отступления, наоборот".

Симметрия ответа

Очевидно, Запад не намерен играть с Востоком в "трехмерные шахматы". Американцам ближе бейсбол и завет 26-го президента Теодора Рузвельта: "Говори тихо, но держи в руках большую дубинку, и ты далеко пойдешь". Эта идея более 100 лет остается квинтэссенцией внешней политики США, и вполне устраивает американских союзников.

Постпред США при ООН Никки Хейли 9 апреля в интервью CNN сообщила, что президент США Дональд Трамп обсуждает с членами своей администрации возможность введения новых санкций против России и Ирана за поддержку Сирии. То есть "пряников" нам не обещают — исключительно "кнут и дубинка".

Многие уже заметили, как в сложившихся на Капитолийском холме обстоятельствах президент Трамп меняется, жертвует ключевыми позициями своей предвыборной программы — ради сохранения власти. Если он проявляет гибкость во взаимодействии с конгрессом США, вероятно, "позиция силы" во внешней политике также корректируется. Трамп не может не учитывать военно-политический потенциал России, ее союзников. И фрегат "Адмирал Григорович" в Средиземном море может стать одним из многочисленных симметричных аргументов.

Как известно, слабых бьют. На демонстрацию силы необходимо отвечать аналогичным образом. Альтернативы заведомо ущербны, особенно на Ближнем Востоке, где понимают и уважают только силу. Весь мир окажется под угрозой уничтожения, если с Россией начнут разговаривать языком "Томагавков".

Между тем у нас немало союзников "на той стороне". Ракетный удар по Сирии вызвал недовольство многих избирателей президента Дональда Трампа. Лишь половина американцев поддержала атаку США. Что касается предлога для агрессии, суть передана Трампу в видеообращении американского морпеха, дважды воевавшего в Ираке.

Полагаю, резкая характеристика вполне заслуженна, ведь обманывать собственный народ — нехорошо, даже если "Томагавки" убивают кого-то во благо Америки. Оценки соседей по планете могут оказаться еще жестче.