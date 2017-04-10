Глава МИД Британии не исключает нового ракетного удара США в Сирии

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил, что Вашингтон может нанести новый ракетный удар в Сирии, сообщает британский таблоид Sun.
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Министр подчеркнул, что намерен работать с США и странами G7 для того, чтобы "нацелиться на окончание войны и перестройку Сирии". "Нет сомнений в том, что действия США в корне меняют положение дел в Сирии", — отметил министр.
Джонсон ранее отменил визит в Москву, заявив, что его приоритет в данный момент — подготовка к встрече G7 и организация встречи "партнеров-единомышленников" для обсуждения следующих шагов в Сирии. По данным газеты Sunday Times, он этим занимался все выходные.
В субботнем заявлении Джонсон сообщил, что детально обсудил все планы со своим американским коллегой Рексом Тиллерсоном. По словам Джонсона, Тиллерсон, как и планировалось, в ближайшее время посетит Москву и донесет до властей РФ скоординированную позицию Запада по ситуации в Сирии.
В ночь на пятницу США нанесли удар крылатыми ракетами с кораблей по аэродрому в Сирии Шайрат в провинции Хомс, бездоказательно утверждая, что с него была проведена химическая атака в провинции Идлиб.