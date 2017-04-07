Трамп лично информировал Си Цзиньпина о ракетном ударе США по Сирии

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп лично информировал председателя КНР Си Цзиньпина о ракетном ударе военных США по правительственной авиабазе в Сирии, передает агентство Франс Пресс.

Встреча Трампа и Си Цзиньпина проходила в четверг в резиденции американского лидера во Флориде.

Официальные сообщения о времени удара свидетельствуют, что операция была проведена прямо во время совместного обеда Трампа и Цзиньпина в Мар-а-Лаго.

Пентагон заявил, что целью ракетного удара был аэродром Шайрат в провинции Хомс. Сообщается, что удар был нанесен крылатыми ракетами, базирующимися на кораблях ВМС США. По данным Пентагона, всего было выпущено 59 ракет.

Президент США Дональд Трамп в четверг вечером подтвердил, что отдал приказ нанести удар по аэродрому сирийских ВВС, откуда, по его словам, несколько дней назад якобы была совершена атака с применением химического оружия против мирных жителей. По информации Пентагона, на базе якобы находились и российские военные, которых заранее предупредили об ударе. Информации о жертвах в Пентагоне нет, но, по данным сирийских источников, в результате удара есть погибшие.

Командование сирийской армии решительно отвергало обвинения в свой адрес и возложило ответственность за химическую атаку на боевиков и их покровителей. Минобороны РФ сообщило, что сирийская авиация нанесла удар в районе окраины населенного пункта Хан-Шейхун в провинции Идлиб по складу боеприпасов террористов, где находились арсеналы с химоружием, которое доставлялось в Ирак. Расследованием инцидента уже занялись ООН и Организация по запрещению химического оружия, однако пока они не публиковали каких-либо выводов о возможных виновниках произошедшего.

Как заявил в четверг министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем, сирийские правительственные войска никогда не применяли и не намерены применять химическое оружие против мирных граждан и против террористов.

Запасы химоружия ранее были успешно вывезены из Сирии, в январе 2016 года Организация по запрещению химического оружия объявила о полной ликвидации химического арсенала страны. За химическое разоружение Сирии организация получила в 2013 году Нобелевскую премию мира.

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