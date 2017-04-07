Трамп лично информировал Си Цзиньпина о ракетном ударе США по Сирии

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп лично информировал председателя КНР Си Цзиньпина о ракетном ударе военных США по правительственной авиабазе в Сирии, передает агентство Франс Пресс.
Официальные сообщения о времени удара свидетельствуют, что операция была проведена прямо во время совместного обеда Трампа и Цзиньпина в Мар-а-Лаго.
Пентагон заявил, что целью ракетного удара был аэродром Шайрат в провинции Хомс. Сообщается, что удар был нанесен крылатыми ракетами, базирующимися на кораблях ВМС США. По данным Пентагона, всего было выпущено 59 ракет.
Командование сирийской армии решительно отвергало обвинения в свой адрес и возложило ответственность за химическую атаку на боевиков и их покровителей. Минобороны РФ сообщило, что сирийская авиация нанесла удар в районе окраины населенного пункта Хан-Шейхун в провинции Идлиб по складу боеприпасов террористов, где находились арсеналы с химоружием, которое доставлялось в Ирак. Расследованием инцидента уже занялись ООН и Организация по запрещению химического оружия, однако пока они не публиковали каких-либо выводов о возможных виновниках произошедшего.
Запасы химоружия ранее были успешно вывезены из Сирии, в январе 2016 года Организация по запрещению химического оружия объявила о полной ликвидации химического арсенала страны. За химическое разоружение Сирии организация получила в 2013 году Нобелевскую премию мира.
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