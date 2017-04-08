Фрегат "Адмирал Григорович" вернулся в Средиземное море

МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Фрегат Черноморского флота "Адмирал Григорович" вернулся в состав постоянного соединения Военно-морского флота в Средиземном море после того, как в ходе неофициального визита отряда кораблей ВМС Турции в Новороссийск принял участие в двусторонних российско-турецких учениях, сообщил начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота капитан первого ранга Вячеслав Трухачев.

"Сегодня фрегат Черноморского флота "Адмирал Григорович" под командованием капитана третьего ранга Анатолия Величко вошел в состав постоянного соединения Военно-морского флота (ВМФ) в Средиземном море", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в период с 3 по 5 апреля "Адмирал Григорович" являлся кораблем-хозяином в ходе неофициального визита отряда кораблей ВМС Турции в Новороссийск и принял участие в двусторонних российско-турецких военно-морских учениях типа "PASSEX".

"Адмирал Григорович" вооружен крылатыми ракетами "Калибр-НК", ракетным комплексом самообороны "Штиль-1," артустановкой А-190 калибра 100 миллиметров, зенитной артиллерией, реактивной бомбовой установкой, торпедами, а также может нести палубный вертолет Ка-27 (или Ка-31).