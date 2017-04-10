Министр обороны ФРГ рассказала, кому Трамп посылал сигнал ударом по Сирии

ВАШИНГТОН, 10 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп неслучайно отдал указ об ударе по сирийской авиабазе после встречи с премьер-министром Китая Си Цзиньпином – это мог быть сигнал Китаю, сообщает Deutsche Welle. Такое мнение выразила министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен в эфире телеканала ARD.

Министр напомнила, что соседом Китая – Северной Кореей – правит куда более опасный человек, нежели сирийский лидер Башар Асад, к тому же у Пхеньяна есть ядерное оружие. Ударом по базе Шайрат Трамп дал понять Цзиньпину, что Китай остается единственным государством, который может обуздать Ким Чен Ына политическим средствами, пояснила фон дер Ляйен.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон также назвал удар по сирийской авиабазе предупреждением таким странам как КНДР.

Ранее вице-президент политологического "Евразия-центра" Ральф Уинни в интервью РИА Новости заявил, что Трамп использует эту ситуацию в качестве рычага для давления на Пекин. По его мнению, американский президент таким образом "хотел показать, что если Китай не поможет, США будут действовать в одиночку".

В ночь с 6 на 7 апреля США нанесли удары крылатыми ракетами с кораблей по аэродрому Шайрат в провинции Хомс, утверждая, что с него была проведена химическая атака в провинции Идлиб.