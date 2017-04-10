Парламент Ирана рассмотрит возможность ответа на удары США в Сирии

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Председатель парламента Ирана Али Лариджани отдал распоряжение комиссии по национальной безопасности и внешней политике в парламенте рассмотреть возможные дипломатические и политические меры в ответ на удары США по базе в Сирии, передает агентство ISNA.

По его данным, решение о необходимости рассмотрения мер было принято после того, как один из парламентариев направил Лариджани уведомление по поводу последних событий в регионе. "В данный момент мы имеем дело с заговором, начало которому положил ракетный удар США по Сирии. Конечно, США во времена (экс-президента Барака) Обамы также прибегали к военным действия, но (президент США Дональд) Трамп своим расистскими действиями нарушил международные конвенции", — приводит агентство уведомление депутата Хишматуллы Фалахатпише.

Лариджани согласился с точкой зрения Фалахатпише по поводу заговора.

Ранее Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани и президент Хасан Роухани заявили о необходимости создания независимой международной комиссии, которая выясняла бы обстоятельства инцидента с химоружием в сирийской провинции Идлиб.

В ночь на пятницу США нанесли удар крылатыми ракетами с кораблей по аэродрому в Сирии Шайрат в провинции Хомс, бездоказательно утверждая, что с него была проведена химическая атака в провинции Идлиб. По данным Пентагона, всего было выпущено 59 ракет. Губернатор Хомса сообщил, что погибли семь человек: пятеро военных и двое гражданских из деревни, расположенной у авиабазы. По данным Минобороны России, двое сирийских военнослужащих пропали без вести, четверо погибли и шесть получили ожоги при тушении пожаров. Сирийские вооруженные силы заявили, что погибли десять сирийских военнослужащих.

Минобороны России также сообщило, что при ударе были уничтожены склад материально-технического имущества, учебный корпус, столовая, шесть находившихся в ремонтных ангарах самолетов МиГ-23 и радиолокационная станция. Корреспондент РИА Новости передал с места событий, что часть авиатехники, включая пять истребителей, уцелела, взлетно-посадочная полоса серьезно не пострадала, восемь ангаров разрушены вместе с техникой.

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