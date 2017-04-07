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В мире

Перспективы военной операции США в Сирии: "Томагавки" не обречены на успех

19:4307.04.2017
(обновлено: 19:44 07.04.2017)
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Последствия ракетного удара США по авиабазе в Сирии
© РИА Новости. Михаил Воскресенский
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Александр Хроленко, обозреватель МИА "Россия сегодня"

Россия приостановила в пятницу действие меморандума по Сирии о предотвращении инцидентов в воздухе, заключенного с США. Ранее 59 американских крылатых ракет "Томагавк" из восточной части Средиземного моря стартовали в направлении сирийского аэродрома-цели Аш-Шайрат. 36 из них не долетели, и Минобороны России низко оценило эффективность ВМС США.

Удар США по базе в Сирии
© REUTERS/ Ford Williams/Courtesy U.S. Navy/Handout via REUTERS
МИД России прокомментировал удар США по сирийской авиабазе
МИД России назвал американский ракетный удар по авиабазе в Сирии бездумным и усугубляющим проблемы: "Не удосужившись ни в чем разобраться, США пошли на демонстрацию силы, на военное противодействие стране, которая борется с международным терроризмом… Налицо явный акт агрессии против суверенной Сирии. Предпринятые сегодня США действия еще больше разрушают российско-американские отношения". Заинтересованность Вашингтона в этих отношениях неочевидна.

В ночь на пятницу американский президент Дональд Трамп сообщил, что распорядился нанести ракетный удар по сирийскому аэродрому в провинции Хомс, с которого якобы была проведена химическая атака в провинции Идлиб.

Насколько вероятно "ковбойское" продолжение американской военной операции в Сирии?

Миром правят интересы

Глава Стратегического командования ВС США генерал Джон Хайтен. 4 апреля 2017 года
© REUTERS/ Yuri Gripas
CТРАТКОМ в конгрессе США предлагает "дожать" Россию силой
Вашингтон и ранее не исключал избирательных ударов по сирийской армии. СТРАТКОМ в конгрессе США предложил 4 апреля "дожать" Россию силой. Сразу после ракетного удара 7 апреля Трамп заявил, что атака отражает "жизненно важные интересы национальной безопасности" США. Не исключено, что теперь Вашингтон опять начнет добиваться отстранения от власти законного сирийского президента Башара Асада.

Военная операция США в Югославии "Благородная наковальня" началась 24 марта 1999 года (без санкции ООН) и завершилась уничтожением республики, тысяч мирных жителей и непокорного президента Слободана Милошевича.

Операция США и их союзников в Афганистане "Несокрушимая свобода" началась 7 октября 2001 года и не принесла афганцам ничего хорошего. Боевые действия продолжаются до сего дня, а на пике операционной активности группировка США в Афганистане достигала 100 тысяч военнослужащих (из которых 3300 — погибли). Сопутствующие потери мирных жителей составили более 20 тысяч человек. Руководитель Афганистана Мохаммад Наджибулла казнен.

Трибунал над бывшим иракским президентом Саддамом Хусейном
© AFP 2017/ Chris Hondros 
Как США расплачиваются за казнь Саддама Хусейна
Аналогичная операция Вашингтона в Ираке "Шок и трепет" началась 20 марта 2003 года (без санкции ООН). За время боевых действий 150-тысячная американская группировка безвозвратно потеряла 5 тысяч военнослужащих. Попутно уничтожено более миллиона мирных иракцев. Иракский президент Саддам Хусейн повешен.

В операции против Ливии "Одиссея Рассвет" в марте 2011 года США задействовали крылатые ракеты, авиацию и более десятка боевых кораблей. Страна разрушена.

Национальный лидер Муаммар Каддафи уничтожен без суда и следствия. Боевые действия в Ливии продолжаются.

Центр транзитных перевозок ВВС США на базе Манас
© AP Photo/ David Goldman
Почему Пентагон держит в тайне тысячи авиаударов на Ближнем Востоке
В свое время президент США Барак Обама заявлял, что война в Сирии отличается от ситуации в Ливии в 2011 году, однако только в 2016-м американцы сбросили в Сирии 12 192 авиабомбы. По данным ООН, в ходе боевых действий погибли по разным данным от 100 тысяч до 300 тысяч сирийцев. Война в Сирии продолжается.

А еще США проводили войсковые операции в Сомали и Йемене, в разных странах тайно наносили тысячи авиаударов. Вашингтон инициировал кровопролитный украинский кризис в 2014-м.

Список разрушенных с участием или по инициативе США государств расширяется с каждым десятилетием. Логично предположить, что на этом историческом конвейере Дональду Трампу суждено продолжить агрессивную внешнюю политику США.

За несколько часов до нанесения ракетного удара "Голос Америки" сообщил: "США разрабатывают детали военной операции, которая может стать ответом на применение Дамаском химического оружия во время атаки на контролируемый повстанцами город Хан-Шейхун в провинции Идлиб… В подготовке плана участвуют глава Пентагона Джим Мэттис, председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Джозеф Данфорд и офицеры Центрального командования США".

© РИА Новости. Михаил Воскресенский
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Последствия ракетного удара США по авиабазе в Сирии

Миром правят не идеалы, а интересы. Однако и наша войсковая группировка в Сирии защищает национальные интересы России.

Гуманная агрессия

Официальный представитель Государственного департамента США Джон Кирби
© AFP 2017/ Mangel Ngan
Кирби: авиаудары США по Сирии изменят ситуацию "на земле"
Американский обстрел сирийской территории, на которой присутствуют Воздушно-космические силы России, сдвинул ситуацию в Сирии на грань прямого военного противостояния Вашингтона и Москвы. Пентагон сообщил о попытках "минимизировать риск для персонала базы", и все же бывший представитель Пентагона и Госдепартамента Джон Кирби в прямом эфире CNN заявил: "Очевидно, что на этой базе находились российские военные, и, насколько я понимаю, была российская авиация… Будет интересно увидеть, была ли повреждена российская авиация". Похоже, химическое оружие теперь никого не интересует.

Американский исследовательский центр IHS считает, что боевики террористической группировки ИГ* с 2014 года более 70 раз применили химическое оружие в Ираке и Сирии. В то же самое время правительственная армия САР успешно воюет конвенционным оружием.

Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
© AP Photo/ Luis M. Alvarez
В Госдепе заявили, что Россия несет ответственность за ситуацию в Сирии
Комиссия ООН начала расследование предполагаемой химической атаки в сирийской провинции Идлиб 4 апреля, но Вашингтон не стал ждать итогов, как и в случае с "иракской пробиркой". Госдепартамент уже 6 апреля назвал произошедшее "преступлением против человечества", за которое ответственны Башар Асад и Россия (как гарант перемирия). И в ночь на 7 апреля с борта эсминцев ВМС США Porter и Ross в Сирию полетели американские "Томагавки".

© РИА Новости. ВМС США
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США нанесли ракетный удар по авиабазе в Сирии

Создается впечатление, что "химическая атака" для США и Пентагона — лишь неловкий предлог для, чтобы с триумфом вернуться на Ближний Восток, "надавить" на Россию в Сирии.

Сирийские самолеты на территории авиабазы в Сирии, которая подверглась ракетному удару США
© РИА Новости. Михаил Воскресенский
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Крылатые ракеты летят, летят, летят… Или как США "томагавкают" на Сирию
Возможно, для "гонимого" на Капитолийском холме Дональда Трампа это шанс ярко продемонстрировать Америке, Ближнему Востоку и миру, кто "в доме хозяин". Пусть и вопреки Конституции США, без разрешения конгресса на военную операцию. Заметим, большинство конгрессменов радостно поддержали сирийскую инициативу своего президента. Лишь Тулси Габбард из Демократической партии заявила: "Это недальновидное решение, результатом которого станут новые жертвы среди мирного населения, новые беженцы, усиление "Аль-Каиды" и других террористов и, возможно, ядерная война между Соединенными Штатами и Россией".

Удар США по базе в Сирии
© REUTERS/ Robert S. Price/Courtesy U.S. Navy/Handout via REUTERS
ИГ* и "ан-Нусра"* начали наступление сразу после удара США по базе в Сирии
Британская The Guardian пишет: "Последствия этих действий будут ощущаться дольше, чем сохраняется концентрация внимания президента. Независимо от нашего мнения о западном вмешательстве в конфликт в Сирии, идея, что это вмешательство возглавит Трамп, честно говоря, вызывает ужас. Как и возможность того, что этот хаотичный и профнепригодный Белый дом станет конфликтовать с Россией".

Как ответит Москва на "удар в спину с предупреждением", покажет ближайшее будущее. Между тем характер несения боевого дежурства расчетами ЗРС С-300/400 предполагает молниеносное реагирование в автоматическом режиме, то есть американские "Томагавки" в Сирии не обречены на успех.

К примеру, в Забайкалье 6 апреля расчеты ЗРС С-400 "Триумф" и С-300 в ходе учения произвели 300 ракетных пусков и сбили все крылатые ракеты-мишени.

*Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории России.

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В мире
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Популярные комментарииВсе комментарии
Бобик1 Шарик
Алавитам всем придется эмигрировать куда-то. Или они будут уничтожены как американские индейцы.
19:53
07.04.2017
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