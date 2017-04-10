Части Каспийской флотилии приведены в высшую степень боеготовности

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 апр — РИА Новости, Иван Капустин. Итоговая проверка частей Каспийской флотилии за зимний период началась под руководством командующего флотилией контр-адмирала Сергея Пинчука, части флотилии приведены в высшую степень боеготовности, сообщил начальник пресс-службы Южного военного округа полковник Вадим Астафьев.
Он добавил, что батальон морской пехоты отрабатывает получение внезапной команды на подъём по тревоге, подготовке военной техники к совершению марша, а также переход колонны в назначенные районы сосредоточения. Кроме того, отрабатываются вопросы взаимодействия, обмена информацией между группами и постами пунктов управления, совместные действия подразделений и штабов воинских частей при ведении боевых действий.
По информации пресс-службы ЮВО, помимо береговых частей проверяются и корабельные соединения — экипажи ракетных кораблей "Татарстан" и "Дагестан", малых ракетных и артиллерийских кораблей "Град Свияжск", "Углич", "Великий Устюг", "Волгодонск" и "Махачкала". Экипажи кораблей сдают зачёты на допуск личного состава к выполнению предстоящих летом ракетных и артиллерийских стрельб.