Тиллерсон объяснил, почему не ждет ответа от России на удар по Сирии

Удар США по авиабазе в Сирии (335)

ТИЛЛЕРСОН НЕ ОЖИДАЕТ ОТВЕТА РОССИИ НА УДАР США ПО СИРИИ, ПОСКОЛЬКУ РФ НЕ БЫЛА ЕГО ЦЕЛЬЮ