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Война в Сирии
Война в Сирии

Лучше вы к нам: в Совфеде ответили на призыв вступить в западную коалицию

18:0916.04.2017
(обновлено: 18:14 16.04.2017)
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Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон. Архивное фото
© РИА Новости. Алекс Макнотон
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МОСКВА, 16 апр – РИА Новости. Россия и ее союзники по борьбе с терроризмом в Сирии реально противодействуют боевикам, поэтому западной коалиции, лишь имитирующей борьбу, следует к ним присоединиться, считает первый зампредседателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич. Так он прокомментировал слова главы британского МИД Бориса Джонсона, который предложил России присоединиться к коалиции западных стран для борьбы с ИГ*.

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон. Архивное фото
© AP Photo/ Kirsty Wigglesworth
Джонсон предложил России присоединиться к западной коалиции в Сирии

В данном случае, отметил сенатор, "как говорил, правда, совсем по другому поводу киногерой Андрея Миронова в "Бриллиантовой руке" — нет, уж лучше вы к нам".

По мнению главы международного комитета Совфеда Константина Косачева, призыв Джонсона говорит о том, что глава МИД Британии утратил связь с реальностью.

"Видимо, британскому министру не докладывают сводки из Сирии. Иначе он бы знал, что Россия единственная или одна из очень немногих стран мира, которые реально помогают этой стране справиться с террористической бедой", — сказал Косачев.

Сенатор Алексей Пушков отметил непоследовательность заявлений Джонсона относительно России. По его мнению, британский дипломат не может найти свое "политическое лицо".

Выбрать "правильную сторону в споре"

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон в статье для The Telegraph написал, что Россия могла бы выбрать "правильную сторону в споре" и "присоединиться к коалиции более чем 60 государств для борьбы с ДАИШ* (ИГ – ред.)". По его мнению, это поможет ей сохранить свои стратегические интересы в Сирии и в будущем "наладить более продуктивные отношения с президентом Трампом".

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон на Даунинг-стрит в Лондоне
© AFP 2017/ Daniel Leal Olivas
Нос по ветру. Guardian рассказала, как менялась позиция Джонсона по России

В обмен на это, по словам Джонсона, Россия должна способствовать установлению в Сирии "реального режима прекращения огня", положить конец применению химоружия и добиться политического урегулирования, чтобы избавить граждан "от тирании Асада".

Джонсон не сомневается в том, что ответственность за химатаку в Идлибе лежит на  правительственных войсках Сирии. Атаку, считает он, провели "два сирийских самолета, взлетевшие с авиабазы, где хранилось химическое оружие". Министр утверждает, что британские ученые, проанализировав взятые у жертв атаки образцы, выявили наличие зарина или вещества, похожего на зарин.

Джонсон заявляет, что "Запад в конце концов поможет восстановить страну", но при этом не исключает, что Соединенные Штаты могут снова нанести по ней удар.

Комментариям Джонсона предшествовала критика в его адрес за неудачную попытку убедить страны "Большой семерки" ввести против России новые санкции за поддержку Асада, напоминает The Telegraph.

"Пудель Вашингтона"

На фоне химатаки в Сирии и ракетного удара США Борис Джонсон отменил намеченный на 10 апреля визит в Москву, сославшись на необходимость готовиться к встрече министров иностранных дел стран G7.

В российском МИД в ответ на этот шаг отметили, что стабильность и последовательность перестали быть визитной карточкой внешней политики Запада. А в Лондоне министра иностранных дел назвали "пуделем Вашингтона", "графиком которого руководят из-за океана".

"Очень стыдно, когда даже Трамп считает тебя шутом", — сказал лидер Либерал-демократической партии Великобритании Тим Фэррон.

"Бомбовая шизофрения"

Ошибки международной коалиции во главе с США не раз приводили к гибели мирных жителей. В частности, в середине марта поступили сообщения о более чем сотне погибших мирных граждан при ударах по иракскому Мосулу. В начале апреля коалиция признала, что в результате ее авиаударов в Сирии и Ираке с начала антитеррористической операции погибли не менее 396 гражданских лиц.

Ситуация в Сирии. Архивное фото
© Фото: SANA
"Огонь по своим" коалиции США в Сирии привел к гибели 18 бойцов оппозиции

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая назвала действия коалиции "бомбовой шизофренией с раздвоением цели", когда "осознанно убивают мирных жителей, выбранных при помощи террористов в качестве мишени, а рассказывают о неугасающем желании бороться с терроризмом".

В российском Минобороны указали на "стилистические различия" между действиями ВКС при освобождении Алеппо и ударами коалиции по Мосулу. Официальный представитель ведомства Игорь Конашенков отметил, что в Алеппо авиация ВКС не применялась вообще, все внимание было сосредоточено на гуманитарной помощи. В Мосуле же коалиция "не намерена отступать, даже когда борьба становится тяжелой",  процитировал Конашенков ее пресс-секретаря Джозефа Скрокка.

В МИД России не исключают, что США попытались отвлечь внимание мирового сообщества от ситуации в Мосуле, когда нанесли удар по базе ВВС Сирии Шайрат в ночь на 7 апреля.

Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, назвал удар "пропорциональным ответом" на химатаку в Идлибе 4 апреля. Вашингтон и Лондон, не предоставив доказательств, возложили вину за применение химоружия на сирийские правительственные войска. В Москве подобные обвинения отвергают и призывают провести на месте инцидента объективное расследование с участием независимых экспертов и расширенной миссии Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

* Террористическая группировка ИГ ("Исламское государство") запрещена в России.

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Война в Сирии
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