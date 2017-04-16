Клинцевич ответил на призыв Джонсона присоединиться к Западной коалиции

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Западной коалиции следует присоединиться к России и ее союзникам по борьбе с терроризмом в Сирии, поскольку именно они реально противодействуют боевикам, заявил РИА Новости в воскресенье первый зампредседателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон предложил России выбрать "правильную сторону в споре" и присоединиться к коалиции западных стран для борьбы с "Исламским государством"*. Об этом британский министр написал в статье для The Telegraph.

"Не думаю, что присоединение к западной коалиции, которая лишь имитирует борьбу с "Исламским государством"*, будет правильным выбором", — сказал Клинцевич.

В данном случае, "как говорил, правда, совсем по другому поводу киногерой Андрея Миронова в "Бриллиантовой руке" — нет, уж лучше вы к нам", — отметил сенатор.

* Террористическая группировка ИГ ("Исламское государство") запрещена в России.