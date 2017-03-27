В Мосуле после ударов коалиции нашли тела 112 мирных жителей

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Тела 112 мирных жителей были найдены в одном из районов иракского Мосула, по которому на прошлой неделе нанесла авиаудары международная коалиция во главе с США. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на представителя министерства здравоохранения Ирака Ахмеда Дубардани.

По словам Дубардани, тела обнаружили в течение последних трех дней. Останки захоронили на кладбище в западной части города.

Ранее иракские СМИ сообщали, что жертвами бомбардировок западного Мосула 17 марта стали не менее 200 человек. Авиаудары наносят ВВС международной коалиции во главе с США, которые проводят операцию против террористической группировки "Исламское государство"*.

Коалиция начала расследование сообщений о гибели мирных жителей, официально не подтвердив эту информацию.

*Террористическая организация, запрещенная в России.