Минобороны рассказало, чем отличаются операции ВКС в Алеппо и США в Мосуле
08:0602.04.2017
(обновлено: 08:44 02.04.2017)
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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Представитель российского Минобороны Игорь Конашенков рассказал о "стилистических" различиях действий ВКС России в сирийском Алеппо и ВВС США в иракском Мосуле.
Он отметил, что в Алеппо авиация ВКС России не применялась вообще.
"Всё внимание было сосредоточено на работе гуманитарных проходов, а также доставке и оказании всесторонней помощи местным жителям. В Мосуле же, по заявлению представителя коалиции Джозефа Скрокка, несмотря на жертвы мирного населения, коалиция "не намерена отступать, даже когда борьба становится тяжелой", — сказал Конашенков.
Поэтому, по его словам, о каких-то гуманитарных аспектах операции ВВС США в Мосуле не может быть и речи.
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