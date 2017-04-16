Косачев о призывах Джонсона: глава МИД Британии утратил связь с реальностью

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Глава МИД Британии утратил связь с реальностью, призывая РФ присоединиться "к борьбе" с террористической группировкой "Исламское государство"*, учитывая, что Россия единственная или одна из немногих действительно борется с терроризмом в Сирии, заявил РИА Новости в воскресенье глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон предложил России выбрать "правильную сторону в споре" и присоединиться к коалиции западных стран для борьбы с ИГ*. Об этом британский министр написал в статье для The Telegraph.

"Видимо, британскому министру не докладывают сводки из Сирии. Иначе он бы знал, что Россия единственная или одна из очень немногих стран мира, которые реально помогают этой стране справиться с террористической бедой", — сказал Косачев.

Либо докладывают, но он их игнорирует, полагает сенатор. "Ведь так приятно находиться в иллюзии, что твоя страна в "правильной" коалиции и что именно от нее зависят судьбы мира", — добавил политик.

"Так или иначе, воззвание повисает в воздухе и остается на совести самого министра, утратившего, судя по всему, связь с реальностью — во всяком случае, на Ближнем Востоке", — заключил Косачев.

* Террористическая группировка ИГ ("Исламское государство") запрещена в России.