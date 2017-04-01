Коалиция признала гибель 396 мирных жителей Сирии и Ирака при авиаударах

ВАШИНГТОН, 1 апр — РИА Новости. Международная коалиция во главе с США признала гибель не менее 396 гражданских лиц в результате ее авиаударов в Сирии и Ираке с начала антитеррористической операции. Об этом сообщило центральное командование вооруженных сил США.
Отмечается, что всего с августа 2014 года по февраль 2017 года силы коалиции выполнили 18,6 тысячи авиаударов.
Ранее штаб коалиции сообщал, что от ударов союзников погибли 118 мирных жителей Сирии и Ирака. Причем в Сирии операция против террористов "Исламского государства" (ИГ, запрещена в России) ведется без разрешения властей этой страны.