Яровая назвала "бомбовой шизофренией" убийства коалицией жителей Мосула

МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Вице-спикер Госдумы РФ Ирина Яровая считает "бомбовой шизофренией с раздвоением цели" убийства мирных граждан западной коалицией под рассказы о желании бороться с терроризмом, сообщает пресс-служба парламентария в воскресенье.

Второго апреля представитель российского Минобороны Игорь Конашенков напомнил, что ранее пресс-секретарь возглавляемой США международной коалиции Джозеф Скрокка заявил журналистам, что прорабатывается вопрос рассекречивания видеоролика, который показывает, как боевики прячут гражданских лиц в здании западного Мосула, из которого затем ведут стрельбу, чтобы спровоцировать ответный удар коалиции.

"Бомбовая шизофрения с раздвоением цели, когда осознанно убивают мирных жителей, выбранных при помощи террористов в качестве мишени, а рассказывают о неугасающем желании бороться с терроризмом любой ценой", — цитируются в релизе мнение Яровой о высказываниях Скрокка.

"Цена очевидно цинична и объявлена публично. Но это не борьба с терроризмом, а убийство мирных граждан, прикрытое имитацией борьбы с терроризмом. Главный вопрос: по какому праву выдана индульгенция на военные преступления? И когда будет аннулирован ваучер преступной безответственности?", — добавила вице-спикер.