Яровая назвала "бомбовой шизофренией" убийства коалицией жителей Мосула
15:4802.04.2017
(обновлено: 16:21 02.04.2017)
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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Вице-спикер Госдумы РФ Ирина Яровая считает "бомбовой шизофренией с раздвоением цели" убийства мирных граждан западной коалицией под рассказы о желании бороться с терроризмом, сообщает пресс-служба парламентария в воскресенье.
Второго апреля представитель российского Минобороны Игорь Конашенков напомнил, что ранее пресс-секретарь возглавляемой США международной коалиции Джозеф Скрокка заявил журналистам, что прорабатывается вопрос рассекречивания видеоролика, который показывает, как боевики прячут гражданских лиц в здании западного Мосула, из которого затем ведут стрельбу, чтобы спровоцировать ответный удар коалиции.
"Бомбовая шизофрения с раздвоением цели, когда осознанно убивают мирных жителей, выбранных при помощи террористов в качестве мишени, а рассказывают о неугасающем желании бороться с терроризмом любой ценой", — цитируются в релизе мнение Яровой о высказываниях Скрокка.
"Цена очевидно цинична и объявлена публично. Но это не борьба с терроризмом, а убийство мирных граждан, прикрытое имитацией борьбы с терроризмом. Главный вопрос: по какому праву выдана индульгенция на военные преступления? И когда будет аннулирован ваучер преступной безответственности?", — добавила вице-спикер.
О начале операции объявил премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади. "Час пришел, и момент великой победы близок… Я объявляю сегодня о начале операции по освобождению провинции Найнава (Мосул — административный центр провинции — прим. ред.)", — заявил политик в телевизионном обращении.
Сама операция началась ровно в 6:00.
Силам курдского ополчения (пешмерга) сначала предстоит очистить несколько деревень, которые расположены к востоку от Мосула.
В командовании пешмерга это называют "первым шагом" к освобождению провинции Найнава.
В операции по освобождению Мосула задействовано около 30 тысяч человек.
Иракские военные и их союзники, в том числе народное ополчение, в последнее время активно готовились к решающему наступлению.
Мосул является вторым по величине городом Ирака. Он находится под контролем боевиков группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России) с 2014 года.
Иракские военные готовятся к операции по освобождению Мосула в Ираке.
Бойцы иракской армии чистят оружие перед операцией по освобождению Мосула в Ираке.
Наступление правительственных сил и формирований пешмерга на Мосул в Ираке.
Бойцы курдского ополчения (пешмерга) готовятся к операции по освобождению Мосула в Ираке.
Иракские военные готовятся к операции по освобождению Мосула в Ираке.