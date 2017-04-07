Удар США в Сирии - попытка отвлечь внимание от Мосула, считают в Москве

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Военная акция США в Сирии — это попытка отвлечь внимание от ситуации в Мосуле, который находится на грани гуманитарной катастрофы, сообщили в МИД РФ.

В ночь на пятницу президент США Дональд Трамп сообщил, что распорядился нанести ракетный удар по аэродрому в Сирии, с которого якобы была проведена химическая атака.

"Несомненно, что военная акция США – это и попытка отвлечь внимание от ситуации в Мосуле, где в результате действий, в том числе американской коалиции, погибли сотни мирных жителей и нарастает гуманитарная катастрофа", — говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства.

В российском МИД назвали очевидным тот факт, "что удар американскими крылатыми ракетами готовился заблаговременно". "Для любого специалиста понятно, что решение о нанесении ударов было принято в Вашингтоне до событий в Идлибе, которые были просто использованы как предлог для демонстрации силы", — заявили в МИД.

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