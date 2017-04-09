СМИ узнали, что Джонсон отменил визит в Россию без указаний из США

ЛОНДОН, 9 апр – РИА Новости, Мария Табак. Решение главы МИД Великобритании Бориса Джонсона отменить планировавшийся на 10 апреля визит в Москву не было принято по указанию Вашингтона, пишет газета Sunday Times со ссылкой на помощника министра, говорившего на условиях анонимности.

Джонсон в минувшую субботу отменил визит в РФ, заявив, что его приоритет в данный момент — подготовка к встрече G7 и организация встречи "партнеров-единомышленников" для обсуждения следующих шагов в Сирии. По данным издания, он этим занимался все выходные.

В субботнем заявлении Джонсон сообщил, что детально обсудил все планы со своим американским коллегой Рексом Тиллерсоном. По словам Джонсона, Тиллерсон, как и планировалось, в ближайшее время посетит Москву и донесет до властей РФ скоординированную позицию Запада по ситуации в Сирии.

"Тиллерсон не говорил нам не ехать. Борис будет руководить принятием мер по созданию коалиции, которая будет противостоять продолжающимся действиям РФ и сирийского режима. Нам нужно найти способ, при котором Россия сможет сохранить лицо, но постепенно прекратит поддерживать Асада", — приводятся в статье слова помощника Джонсона.

В публикации отмечается, что решение Джонсона отменить визит вызвало волну предположений, что США выступили против того, чтобы британский министр иностранных дел ехал в Россию в столь "неопределенной ситуации". Лидер Либерал-демократической партии Великобритании Тим Фэррон даже окрестил Джонсона "пуделем Вашингтона", "графиком которого руководят из-за океана".

"Очень стыдно, когда даже (президент США Дональд) Трамп считает тебя шутом", — отметил Фэррон.

Издание сообщает, что накануне вечером Великобритания и США вырабатывали совместный план того, как заставить власти РФ отказаться от поддержки "диктатора в Дамаске" и начать процесс передачи власти в Сирии "новому режиму".

"Тиллерсон обвинит Россию в нарушении обязательств, предусмотренных договором 2013 года об уничтожении сирийского арсенала химоружия", — говорится в публикации.

В воскресенье министр обороны Великобритании Майкл Фэллон выступил с критикой в адрес России. В колонке для Sunday Times министр возложил на РФ "косвенную вину за гибель каждого мирного жителя на прошлой неделе", и заявил, что уход Асада является ключевым условием для мирного урегулирования в Сирии.