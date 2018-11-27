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День морской пехоты в России

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© РИА Новости / Игорь ЗарембоПерейти в фотобанкМорские пехотинцы Балтийского Флота. Архивное фотоМорские пехотинцы Балтийского Флота. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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День морской пехоты в России отмечается ежегодно 27 ноября. Праздник был установлен приказом главнокомандующего ВМФ Российской Федерации от 15 июля 1996 года "О введении годовых праздников и профессиональных дней по специальности".

Морская пехота — высокомобильный род береговых войск ВМФ России, предназначенный и специально подготовленный для ведения боевых действий в составе морских, воздушных, воздушно-морских десантов, а также для обороны военно-морских баз, островов, пунктов базирования и береговых объектов.

Части морской пехоты высаживаются на берег с десантных кораблей и катеров либо десантируются вертолетами корабельного и берегового базирования при огневой поддержке кораблей и авиации. В отдельных случаях морская пехота может преодолевать водные пространства на плавающих машинах (в большинстве случаев на бронетранспортерах).

Прообраз воинских формирований, подобных морской пехоте, впервые возник в Англии в 1664 году. В России оформление морской пехоты как рода сил флота произошло в ходе Северной войны со Швецией (1700-1721). Датой его создания принято считать 27 ноября (16 ноября по старому стилю) 1705 года, когда Петр I издал указ о формировании "полка морских солдат" для службы в абордажно-десантных командах.

Первоначально морская пехота использовалась для ведения ружейного огня по экипажам вражеских кораблей, абордажного боя и несения караульной службы. Первое боевое крещение она получила в 1706 году в Выборгском заливе при захвате в абордажном бою шведского бота "Эсперн". Отличилась она и в Гангутском сражении в 1714 году.

© РИА Новости / Николай ХижнякПерейти в фотобанкМорской пехотинец во время учений
© РИА Новости / Николай Хижняк
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Морской пехотинец во время учений

Корабельные абордажно-десантные команды морской пехоты подчинялись командирам кораблей, а в вопросах специальной боевой подготовки — начальнику морской пехоты эскадры. После окончания кампании команды соединялись в свои батальоны, проходили боевую подготовку и несли караульную службу на базе.

В конце XVIII — начале XIX века в связи с изменением характера войн и способов ведения боевых действий флотами русская морская пехота несколько раз подвергалась реорганизации. В этот период она рассматривалась в первую очередь как боевой род войск, предназначенный для десантных действий.

Отряды российской морской пехоты участвовали в русско-турецких войнах конца XVIII века, в Средиземноморском походе адмирала Федора Ушакова (1798-1800), во время войны России в составе второй коалиции против Франции, когда в результате проведенных десантных операций были освобождены от французов Ионические острова, взята штурмом с моря считавшаяся неприступной крепость Корфу, освобождены центральная и южная часть Италии, заняты Неаполь и Рим.

© РИА Новости / Павел БалабановПерейти в фотобанкФедор Федорович Ушаков, русский флотоводец, адмирал
© РИА Новости / Павел Балабанов
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Федор Федорович Ушаков, русский флотоводец, адмирал

Сформированный в 1810 году морской гвардейский экипаж, единственная часть в истории русского флота, представлявшая собой как корабельную команду, так и пехотный гвардейский батальон, принимал участие в Отечественной войне 1812 года. Действуя на сухопутном фронте, он частично выполнял некоторые функции морской пехоты, а именно наводил переправы через водные преграды, разрушал переправы противника и т.п. В 1813 году части морской пехоты были переданы в армейское ведомство и утратили связь с флотом. После этого в течение почти 100 лет на русском флоте крупных штатных формирований морской пехоты не было.

Во время Крымской (Восточной) войны 1853-1856 годов оборона Севастополя (1854-1855) потребовала от флота большого числа морских стрелковых частей, еще раз подтвердив необходимость морской пехоты, соединения которой были экстренно сформированы из экипажей кораблей.

© РИА Новости / Александр ЛыскинПерейти в фотобанкПанорама "Оборона Севастополя 1854-1855 гг."
© РИА Новости / Александр Лыскин
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Панорама "Оборона Севастополя 1854-1855 гг."

Вопрос о формировании постоянных частей морской пехоты был поставлен в 1910 году. В 1911 году Главным морским штабом был разработан проект создания постоянных пехотных частей в основных базах флота: пехотного полка Балтийского флота, батальона Черноморского флота и Владивостокского батальона. В августе 1914 года в Кронштадте были созданы три отдельных батальона из личного состава Гвардейского флотского экипажа и 1-го Балтийского флотского экипажа. Тогда же началось формирование морских батальонов Черноморского флота.

Все формирования морской пехоты по назначению и характеру выполняемых задач подразделялись на два вида: части, предназначенные для сухопутных фронтов, и части и соединения морской пехоты, действующие на морских театрах.

Постоянные части морской пехоты участвовали в Первой мировой войне (1914-1918), а также в Гражданской войне (1917-1922). После окончания Гражданской войны они были вновь расформированы.

© РИА Новости / И. ГричерПерейти в фотобанкСолдаты морской пехоты
© РИА Новости / И. Гричер
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Солдаты морской пехоты

Летом 1939 года в составе береговой обороны Балтийского флота была сформирована отдельная специальная стрелковая бригада, которая приняла участие в советско-финляндской войне 1939-1940 годов. В мае 1940 года ее переформировали в особую бригаду морской пехоты.

Дальнейшее развитие морская пехота получила в годы Великой Отечественной войны (1941-1945). С началом военных действий на флотах, флотилиях и военно-морских базах началось формирование бригад и батальонов морской пехоты, которые комплектовались из личного состава кораблей, береговых частей и военно-морских учебных заведений. Они предназначались преимущественно для ведения боевых действий на приморских направлениях, прежде всего, в десантных и противодесантных операциях. Всего в годы Великой Отечественной войны на различных участках советско-германского фронта действовали 21 бригада и несколько десятков отдельных полков и батальонов морской пехоты.

Подразделения морской пехоты участвовали в обороне Москвы, Сталинграда (ныне Санкт-Петербург), Одессы, Севастополя, Заполярья, Сталинграда (ныне Волгоград) и других. Они воздействовали на тылы и фланги вражеских группировок, отвлекали на себя их значительные силы, оказывали содействие войскам, наносившим удары на суше. В августе 1945 года морские пехотинцы высаживались в порты Кореи, Южного Сахалина и на Курильские острова. Всего за период Великой Отечественной и советско-японской войн морская пехота участвовала более чем в 120 десантах. Противник называл морских пехотинцев "черной смертью".

За проявленный героизм в годы Великой Отечественной войны десятки тысяч морских пехотинцев были награждены орденами и медалями, более 150 удостоены звания Героя Советского Союза. Многие соединения морской пехоты получили гвардейские звания и почетные наименования.

В 1956 году в ходе реорганизации Вооруженных сил СССР подразделения морской пехоты были расформированы, но уже в 1963 году в соответствии с возросшими задачами, решаемыми ВМФ СССР, на базе мотострелковых полков сухопутных войск вновь были сформированы подразделения морской пехоты. Первый Гвардейский полк морской пехоты появился на Балтийском флоте. В том же году полк морской пехоты был образован на Тихоокеанском, в 1966 году — на Северном, а в 1967 году — на Черноморском флотах. Вскоре на базе полка Тихоокеанского флота была развернута дивизия морской пехоты. В 1979 году отдельные полки остальных флотов были переформированы в бригады.

© РИА Новости / Михаил КухтаревПерейти в фотобанкСолдаты морской пехоты СССР на боевых учениях
© РИА Новости / Михаил Кухтарев
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Солдаты морской пехоты СССР на боевых учениях

Морская пехота несла многочисленные боевые службы в Средиземном море, Индийском океане, у западного побережья Африки, участвовала в локальных конфликтах времен холодной войны — например, в Анголе, Йемене и на других дальних подступах к рубежам СССР.

После создания Вооруженных Сил Российской Федерации в первой половине 1990-х годов морская пехота была переведена на новую организационно-штатную структуру. Суть ее преобразований заключалась в придании большей самостоятельности подразделениям и частям при выполнении задач в отрыве от главных сил.

В 1990-е годы части и подразделения морской пехоты принимали участие в боевых действиях на Северном Кавказе. За мужество и героизм более 20 морским пехотинцам было присвоено звание Героя России, около пяти тысяч награждены орденами и медалями.

В состав современной морской пехоты в ВМФ РФ входят соединения и воинские части Тихоокеанского, Северного, Балтийского, Черноморского флота и Каспийской флотилии. Все части и подразделения относятся к формированиям постоянной боевой готовности, содержатся в штатах военного времени, комплектуются на контрактной основе и по призыву. В их распоряжении — плавающая боевая техника, переносные противотанковые и зенитные комплексы и автоматическое стрелковое оружие.

Морские пехотинцы несут службу на борту боевых кораблей ВМФ России в дальней океанской и морской зонах. В составе подразделений антитеррора они участвуют в дальних походах боевых кораблей ВМФ РФ. В 2016-2017 годах свыше 150 подразделений морской пехоты в составе антитеррористических групп выполняли задачи во всех широтах Мирового океана на боевых надводных кораблях всех классов и судах обеспечения ВМФ. В том числе, вносили свой вклад и в борьбу с пиратством, регулярно патрулируя Аденский залив.

Девиз морских пехотинцев ‑ "Там, где мы, там — победа!".

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

(Дополнительный источник: Военная энциклопедия. Москва. В 8 томах. 2004 г.)

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