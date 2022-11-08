https://ria.ru/20221108/poteri-1829847270.html
Морпехи из Приморья опровергли слухи о высоких потерях в боях в ДНР
Морпехи из Приморья опровергли слухи о высоких потерях в боях в ДНР - РИА Новости, 08.11.2022
Морпехи из Приморья опровергли слухи о высоких потерях в боях в ДНР
Морские пехотинцы из Приморья записали видеообращения и опровергли сообщения об уничтожении 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского... РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T07:37
2022-11-08T07:37
2022-11-08T14:30
олег кожемяко
денис пушилин
донецкая народная республика
специальная военная операция на украине
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ВЛАДИВОСТОК, 8 ноя — РИА Новости. Морские пехотинцы из Приморья записали видеообращения и опровергли сообщения об уничтожении 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота в боях за Павловку в ДНР.Другой военный сообщил, что в Павловке идут тяжелые бои, но бойцы продолжают "давить противника" и выполнять поставленную задачу.Эти ролики у себя в Telegram-канале выложил губернатор края Олег Кожемяко.Ранее в соцсетях появилось обращение к губернатору, якобы записанное бойцами 155-й бригады. Авторы утверждали, что в боях за село Павловка соединение понесло высокие потери. Сам Кожемяко, сославшись на данные командования, опроверг это сообщение. В Минобороны заявили, что потери морпехов за десять дней наступления под Угледаром не превышают одного процента боевого состава и семи процентов ранеными.В 155-й бригаде морской пехоты Тихоокеанского флота служат мобилизованные с Чукотки и Приморья. Глава Чукотского автономного округа Роман Копин ранее пообещал "прояснить ситуацию" и призвал "доверять только проверенной информации".В начале ноября врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что российские военные продолжают продвижение на Угледарском направлении и ведут бои за Павловку.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
https://ria.ru/20221107/poteri-1829659143.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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олег кожемяко, денис пушилин, донецкая народная республика
Олег Кожемяко, Денис Пушилин, Донецкая Народная Республика, Специальная военная операция на Украине
07:37 08.11.2022 (обновлено: 14:30 08.11.2022)
Морпехи из Приморья опровергли слухи о высоких потерях в боях в ДНР
Кожемяко выложил видеообращение участвующих в боях за Павловку морпехов 155-й бригады ТОФ
ВЛАДИВОСТОК, 8 ноя — РИА Новости.
Морские пехотинцы из Приморья записали видеообращения
и опровергли сообщения об уничтожении 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота в боях за Павловку в ДНР.
"Прошла информация, якобы 155-й бригады и нашего отряда (добровольческого отряда "Тигр", входящего в состав 155-й бригады. — Прим. ред.) больше не существует. Хотим сказать, что отряд строй держит, бригада воюет. К сожалению, потери есть", — сказал один из военнослужащих.
Другой военный сообщил, что в Павловке идут тяжелые бои, но бойцы продолжают "давить противника" и выполнять поставленную задачу.
Эти ролики у себя в Telegram-канале выложил губернатор края Олег Кожемяко.
Ранее в соцсетях появилось обращение к губернатору, якобы записанное бойцами 155-й бригады. Авторы утверждали, что в боях за село Павловка соединение понесло высокие потери. Сам Кожемяко, сославшись на данные командования, опроверг это сообщение. В Минобороны заявили, что потери морпехов за десять дней наступления под Угледаром не превышают одного процента боевого состава и семи процентов ранеными.
В 155-й бригаде морской пехоты Тихоокеанского флота служат мобилизованные с Чукотки и Приморья. Глава Чукотского автономного округа Роман Копин ранее пообещал "прояснить ситуацию" и призвал "доверять только проверенной информации".
В начале ноября врио главы ДНР Денис Пушилин
заявил, что российские военные продолжают продвижение на Угледарском направлении и ведут бои за Павловку.
Россия
с 24 февраля проводит военную операцию на Украине
. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".