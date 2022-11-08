https://ria.ru/20221108/poteri-1829847270.html

Морпехи из Приморья опровергли слухи о высоких потерях в боях в ДНР

Морпехи из Приморья опровергли слухи о высоких потерях в боях в ДНР - РИА Новости, 08.11.2022

Морпехи из Приморья опровергли слухи о высоких потерях в боях в ДНР

Морские пехотинцы из Приморья записали видеообращения и опровергли сообщения об уничтожении 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского... РИА Новости, 08.11.2022

2022-11-08T07:37

2022-11-08T07:37

2022-11-08T14:30

олег кожемяко

денис пушилин

донецкая народная республика

специальная военная операция на украине

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0e/1816833030_0:13:3071:1740_1920x0_80_0_0_5ec3081b0862ae68f988d926ac393c1a.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 8 ноя — РИА Новости. Морские пехотинцы из Приморья записали видеообращения и опровергли сообщения об уничтожении 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота в боях за Павловку в ДНР.Другой военный сообщил, что в Павловке идут тяжелые бои, но бойцы продолжают "давить противника" и выполнять поставленную задачу.Эти ролики у себя в Telegram-канале выложил губернатор края Олег Кожемяко.Ранее в соцсетях появилось обращение к губернатору, якобы записанное бойцами 155-й бригады. Авторы утверждали, что в боях за село Павловка соединение понесло высокие потери. Сам Кожемяко, сославшись на данные командования, опроверг это сообщение. В Минобороны заявили, что потери морпехов за десять дней наступления под Угледаром не превышают одного процента боевого состава и семи процентов ранеными.В 155-й бригаде морской пехоты Тихоокеанского флота служат мобилизованные с Чукотки и Приморья. Глава Чукотского автономного округа Роман Копин ранее пообещал "прояснить ситуацию" и призвал "доверять только проверенной информации".В начале ноября врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что российские военные продолжают продвижение на Угледарском направлении и ведут бои за Павловку.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".

https://ria.ru/20221107/poteri-1829659143.html

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

олег кожемяко, денис пушилин, донецкая народная республика