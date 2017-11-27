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Безопасность

"Черная смерть": самые яркие операции русских морпехов

08:0027.11.2017
(обновлено: 08:36 27.11.2017)
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© РИА Новости / Игорь ЗарембоПерейти в фотобанкМалый десантный корабль на воздушной подушке (МДКВП) Мордовия и военнослужащие береговых войск на полигоне Балтийского флота в Калининградской областиМалый десантный корабль на воздушной подушке (МДКВП) Мордовия и военнослужащие береговых войск на полигоне Балтийского флота в Калининградской области
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости, Андрей Коц. Черные береты, якорь на шевроне, тельняшка и особенный флотский кураж. В понедельник, 27 ноября, свой профессиональный праздник отмечают матросы, офицеры и мичманы Морской пехоты России. Этот род береговых войск ВМФ по праву считается частью элиты Вооруженных сил — наравне с десантниками и спецназом. За свою более чем 310-летнюю историю морпехи сражались в сотнях битв, совершили множество подвигов и неоднократно обращали врага в бегство одним своим появлением. В их боевом активе — Северная война с Швецией, штурм Корфу и Измаила, Средиземноморский поход адмирала Ушакова, Бородинская битва, Крымская и Русско-турецкая кампании, две мировые войны и вооруженные конфликты последних десятилетий. О самых ярких примерах героизма русской морской пехоты в ХХ и ХХI веках — в материале РИА Новости.

Не сдаваться

Военнослужащие на учениях морских пехотинцев береговых войск Балтийского флота в рамках подготовки ко дню морской пехоты в Калининградской области
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Морская пехота: чёрные береты от Петра I
Изначально в составе Вооруженных сил Советской России морпехов как отдельного рода войск не существовало. Руководство страны, занятое гражданской войной и индустриализацией, не видело в них необходимости. Приоритетными в то время являлись бронетанковые и военно-воздушные силы, а на флот, по сути, возлагалась вспомогательная функция. Лишь в июле 1939-го на Балтике сформировали отдельную специальную бригаду. Зимой 1940-го она получила название 1-й бригады морской пехоты. Это соединение принимало активное участие в Советско-финской войне. Его личный состав участвовал в десантах на острова Гогланд, Сескар и другие. Тогда и стало понятно, что такие войска СССР необходимы. А Великая Отечественная война лишь подтвердила этот тезис.

Одной из первых героических страниц в истории советской морской пехоты стал знаменитый Евпаторийский десант в январе 1942 года. Операции предшествовала успешная вылазка советских военных моряков из осажденного Севастополя, совершенная месяцем ранее. Отряд из 56 морпехов под командованием капитана Василия Топчиева высадился с двух катеров в крымской Евпатории, разгромил жандармерию и полицейское управление, уничтожил на аэродроме немецкий самолет, а в порту — несколько кораблей и катеров противника. Кроме того, бойцам удалось освободить 120 военнопленных и без потерь вернуться в Севастополь.

© РИА НовостиПерейти в фотобанкМорские пехотинцы во время боя в Севастополе во время Великой Отечественной войны
© РИА Новости
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Морские пехотинцы во время боя в Севастополе во время Великой Отечественной войны

Советское руководство оценило результаты вылазки и решило устроить новую операцию, более масштабную. Пятого января 1942-го в евпаторийском порту высадилась вторая группа под командованием все того же капитана Топчиева. К сожалению, повторить успех первой ей не удалось. Немцы быстро окружили отряд, и спустя двое суток непрерывных боев он был разгромлен. Вскоре подводная лодка М-33 высадила на берег 13 разведчиков для поиска пропавшей группы. Немцы прижали к морю и их. Сложилось безнадежное положение — эвакуировать отряд никак не удавалось из-за шторма. Через неделю командир группы комиссар Ульян Латышев передал последнюю радиограмму — "Подрываемся на своих гранатах. Прощайте!" Позже противник неоднократно отмечал открытое презрение советских морпехов к плену и их готовность умереть, но не покинуть свои позиции. Недаром немцы уважительно прозвали этих бойцов "черной смертью".

Маньчжурский плацдарм

Досталось от советских морпехов и японцам. Девятого августа 1945 года, в первый же день Маньчжурской операции, корабли Амурской флотилии высадили тактический речной десант у поселка Фуюань. Этот населенный пункт был частью мощного укрепрайона Квантунской армии на Амуре в 60 километрах от Хабаровска. Непосредственное участие в высадке приняли бойцы 630-го стрелкового полка. На улицах Фуюаня развернулись ожесточенные бои.

Маньчжурская операция. Архивное фото
© РИА Новости / РИА Новости
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Музей ВВО привезет в Москву уникальные экспонаты войны 1945 года
Выдающийся подвиг в этом сражении совершил участник десанта — старшина 1-й статьи Николай Голубков, ценой жизни уничтоживший японский пулеметный дзот и обеспечивший успешную атаку своих сослуживцев. Фуюань был полностью взят под контроль в тот же день. Было уничтожено 70 японских солдат, 102 ранено и 150 взяты в плен. Захвачены значительные трофеи, в том числе пять складов и один сторожевой катер. Войска 15-й армии начали переправляться на южный берег Амура. Советские дивизии с боями пошли вглубь Маньчжурии.

Демонстрация флага

В годы холодной войны морская пехота СССР тоже не сидела сложа руки. Многие из их операций остаются под грифом "секретно" — до сих пор нет достоверных сведений о прямом участии морпехов в боевых действиях. Тем не менее известно, что бойцы ВМФ СССР привлекались для помощи некоторым арабским государствам в их противостоянии с Израилем, завершившимся Шестидневной войной. В частности, 309-й отдельный батальон морской пехоты Черноморского флота, дислоцированный в Севастополе, в начале июня 1967 года был переброшен к берегам Сирии. Первоначальной задачей подразделению была поставлена высадка в портах для поддержки правительственных войск в случае дальнейшего продвижения израильских войск на Голанских высотах. Но в связи с прекращением боевых действий группа десантных кораблей убыла к берегам Египта в стратегически важный Порт-Саид для его обороны.

© AP PhotoЕгипетские военные в плену у израильских войск. Шестидневная война. 1967
© AP Photo
Египетские военные в плену у израильских войск. Шестидневная война. 1967

А с мая 1969 года, в связи с дальнейшей эскалацией арабо-израильского конфликта, командование советских Вооруженных сил сформировало сводный усиленный батальон морской пехоты для охраны Порт-Саида. В то время город был одним из пунктов дислокации Средиземноморской эскадры ВМФ СССР.

Чеченскими тропами

Российские морпехи неоднократно участвовали в вооруженных конфликтах и после распада СССР. Во время Первой чеченской кампании солдаты и офицеры 61-й отдельной Киркенесской бригады морской пехоты совместно с мотострелками и спецназом брали Грозный. Фотография Андреевского флага, развевающегося над дворцом Дудаева, в то время обошла все ведущие мировые СМИ. После захвата Грозного сводный батальон участвовал в боевых действиях в Веденском, Шалинском и Шатойском районах Чечни. В общей сложности он провел в боевых действиях около полугода и был выведен из Чечни 26 июня 1995 года. Но в сентябре 1999 года морпехи вернулись на Северный Кавказ.

© РИА НовостиПерейти в фотобанкВвод российских войск в Чечню в 1994 г.
© РИА Новости
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Ввод российских войск в Чечню в 1994 г.

Основные потери сводный батальон понес в бою на высоте 1406 в Веденском ущелье вблизи населенного пункта Харачой, на которой второй взвод 2-й десантно-штурмовой роты 61-й бригады и разведывательный взвод 810-й бригады морской пехоты осуществляли сторожевое охранение. Утром 31 декабря 1999 года противник скрытно приблизился к позициям выносных постов взвода, открыл по ним огонь из пулеметов и гранатометов. В результате скоротечного боя было ранено два и убито 13 военнослужащих 61-й бригады. Боевики потеряли в этом бою более 40 человек убитыми.

Выручить своих

Российские морпехи вносят свой вклад и в борьбу с пиратством, регулярно патрулируя Аденский залив. И такие походы далеко не всегда заканчиваются мирно. Пятого мая 2010 года пираты захватили российский танкер "Московский университет" в 930 километрах от побережья Сомали. Экипажу удалось забаррикадироваться в машинном отделении. Бандиты пытались проникнуть внутрь, но не смогли. В течение следующих 20 часов они безнаказанно грабили открытые помещения танкера.

© РИА Новости / Евгений ПахомовОтряд морской пехоты на борту БПК «Маршал Шапошников»
© РИА Новости / Евгений Пахомов
Отряд морской пехоты на борту БПК «Маршал Шапошников»

Если бы они знали, что их ждет, то покинули бы "Московский университет" как можно скорее. Во время атаки капитану танкера удалось выйти на связь с большим противолодочным кораблем (БПК) "Маршал Шапошников". С его борта на разведку немедленно вылетел вертолет. А сутки спустя к танкеру подошел и сам БПК. Морпехи на скоростных моторных лодках быстро добрались до захваченного судна и после короткой перестрелки взяли его под контроль. Один пират был убит, остальные захвачены и позже отпущены с небольшим запасом продовольствия и воды, но без средств навигации. Всех российских военных, принимавших участие в освобождении судна, представили к государственным наградам.

Служба "черных беретов"
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкВысадка морского десанта на полигоне "Клерк" во время учений десантно-штурмовых подразделений, кораблей Тихоокеанского флота, армейской и штурмовой авиации Восточного военного округа.Бронетранспортеры с морскими пехотинцами выходят на берег мыса Клерка залива Петра Великого во время высадки морского десанта в ходе Тактических учений на полигоне Клерк с участием десантно-штурмовых подразделений, кораблей Тихоокеанского флота, армейской и штурмовой авиации Восточного военного округа
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Высадка морского десанта на полигоне "Клерк" во время учений десантно-штурмовых подразделений, кораблей Тихоокеанского флота, армейской и штурмовой авиации Восточного военного округа.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкСовместные учения разведывательно-десантных подразделений морской пехоты Тихоокеанского флота и армейской авиации Восточного военного округа.Морские пехотинцы у вертолета на совместных учениях разведывательно-десантных подразделений морской пехоты Тихоокеанского флота и армейской авиации Восточного военного округа
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Совместные учения разведывательно-десантных подразделений морской пехоты Тихоокеанского флота и армейской авиации Восточного военного округа.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкАртиллеристы бригады морской пехоты Тихоокеанского флота приветствуют салютом индийские корабли.Артиллеристы бригады морской пехоты Тихоокеанского флота РФ приветствуют салютом индийские корабли
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Артиллеристы бригады морской пехоты Тихоокеанского флота приветствуют салютом индийские корабли.
© РИА Новости / Игорь ЗарембоПерейти в фотобанкПоказательные выступления морских пехотинцев Балтийского флота на воинском полигоне ЗВО "Хмелевка".Показательные выступления морских пехотинцев Балтийского Флота на воинском полигоне ЗВО Хмелевка
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Показательные выступления морских пехотинцев Балтийского флота на воинском полигоне ЗВО "Хмелевка".
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкПарашютисты морской пехоты Тихоокеанского флота выполняют прыжок с борта самолета Ан-26.Парашютисты морской пехоты Тихоокеанского флота выполняют прыжок с борта самолета Ан-26
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Парашютисты морской пехоты Тихоокеанского флота выполняют прыжок с борта самолета Ан-26.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкУчения морской пехоты Тихоокеанского флота во Владивостоке.Атакует морская пехота
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Учения морской пехоты Тихоокеанского флота во Владивостоке.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкВоеннослужащие бригады морской пехоты Тихоокеанского флота во время проверки боевой готовности войск Восточного военного округа.Военнослужащие бригады морской пехоты Тихоокеанского флота во время проверки боевой готовности войск Восточного военного округа
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Военнослужащие бригады морской пехоты Тихоокеанского флота во время проверки боевой готовности войск Восточного военного округа.
© РИА Новости / Тарас ЛитвиненкоПерейти в фотобанкМорские пехотинцы Черноморского флота во время празднования Дня ВМФ России.Морская пехота Черноморского флота (ЧФ) России
© РИА Новости / Тарас Литвиненко
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Морские пехотинцы Черноморского флота во время празднования Дня ВМФ России.
© РИА Новости / Сергей ОрловПерейти в фотобанкБойцы десантно-штурмовой роты отрабатывают ведение маневренных действий в обороне на учениях соединений морской пехоты Тихоокеанского флота.Морские пехотинцы десантно-штурмовой роты на учениях соединений морской пехоты Тихоокеанского флота
© РИА Новости / Сергей Орлов
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Бойцы десантно-штурмовой роты отрабатывают ведение маневренных действий в обороне на учениях соединений морской пехоты Тихоокеанского флота.
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© РИА Новости / Михаил Фомичев
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Военнослужащие 61-го отдельного полка морской пехоты Северного флота во время марш-броска.
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Морской пехотинец в окружении делегации ВМФ Австралии.
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© РИА Новости / Николай Хижняк
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Показательные выступления морской пехоты на праздничных торжествах в День Военно-морского флота в Новороссийске.
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Морской пехотинец наносит на лицо боевую раскраску перед началом батальонных тактических учений бойцов Тихоокеанского флота на полигоне Клерк в Приморском крае.
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© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Военнослужащие отдельной гвардейской бригады береговых войск Балтийского флота во время парада на Красной площади, посвященного 68-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкДесантирование морских пехотинцев Тихоокеанского флота во время батальонных тактических учений на полигоне Клерк в Приморском крае.Десантирование морских пехотинцев во время батальонных тактических учений (БТУ) морской пехоты Тихоокеанского флота с высадкой воздушного и морского десантов на полигоне Клерк в Приморском крае
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Десантирование морских пехотинцев Тихоокеанского флота во время батальонных тактических учений на полигоне Клерк в Приморском крае.
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Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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Александр В
Всех морпехов, бывших и действующих, с профессиональным праздником!
08:13
27.11.2017
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