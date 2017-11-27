"Черная смерть": самые яркие операции русских морпехов

Малый десантный корабль на воздушной подушке (МДКВП) Мордовия и военнослужащие береговых войск на полигоне Балтийского флота в Калининградской области

Малый десантный корабль на воздушной подушке (МДКВП) Мордовия и военнослужащие береговых войск на полигоне Балтийского флота в Калининградской области

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости, Андрей Коц. Черные береты, якорь на шевроне, тельняшка и особенный флотский кураж. В понедельник, 27 ноября, свой профессиональный праздник отмечают матросы, офицеры и мичманы Морской пехоты России. Этот род береговых войск ВМФ по праву считается частью элиты Вооруженных сил — наравне с десантниками и спецназом. За свою более чем 310-летнюю историю морпехи сражались в сотнях битв, совершили множество подвигов и неоднократно обращали врага в бегство одним своим появлением. В их боевом активе — Северная война с Швецией, штурм Корфу и Измаила, Средиземноморский поход адмирала Ушакова, Бородинская битва, Крымская и Русско-турецкая кампании, две мировые войны и вооруженные конфликты последних десятилетий. О самых ярких примерах героизма русской морской пехоты в ХХ и ХХI веках — в материале РИА Новости.

Не сдаваться

Изначально в составе Вооруженных сил Советской России морпехов как отдельного рода войск не существовало. Руководство страны, занятое гражданской войной и индустриализацией, не видело в них необходимости. Приоритетными в то время являлись бронетанковые и военно-воздушные силы, а на флот, по сути, возлагалась вспомогательная функция. Лишь в июле 1939-го на Балтике сформировали отдельную специальную бригаду. Зимой 1940-го она получила название 1-й бригады морской пехоты. Это соединение принимало активное участие в Советско-финской войне. Его личный состав участвовал в десантах на острова Гогланд, Сескар и другие. Тогда и стало понятно, что такие войска СССР необходимы. А Великая Отечественная война лишь подтвердила этот тезис.

Одной из первых героических страниц в истории советской морской пехоты стал знаменитый Евпаторийский десант в январе 1942 года. Операции предшествовала успешная вылазка советских военных моряков из осажденного Севастополя, совершенная месяцем ранее. Отряд из 56 морпехов под командованием капитана Василия Топчиева высадился с двух катеров в крымской Евпатории, разгромил жандармерию и полицейское управление, уничтожил на аэродроме немецкий самолет, а в порту — несколько кораблей и катеров противника. Кроме того, бойцам удалось освободить 120 военнопленных и без потерь вернуться в Севастополь.

Советское руководство оценило результаты вылазки и решило устроить новую операцию, более масштабную. Пятого января 1942-го в евпаторийском порту высадилась вторая группа под командованием все того же капитана Топчиева. К сожалению, повторить успех первой ей не удалось. Немцы быстро окружили отряд, и спустя двое суток непрерывных боев он был разгромлен. Вскоре подводная лодка М-33 высадила на берег 13 разведчиков для поиска пропавшей группы. Немцы прижали к морю и их. Сложилось безнадежное положение — эвакуировать отряд никак не удавалось из-за шторма. Через неделю командир группы комиссар Ульян Латышев передал последнюю радиограмму — "Подрываемся на своих гранатах. Прощайте!" Позже противник неоднократно отмечал открытое презрение советских морпехов к плену и их готовность умереть, но не покинуть свои позиции. Недаром немцы уважительно прозвали этих бойцов "черной смертью".

Маньчжурский плацдарм

Досталось от советских морпехов и японцам. Девятого августа 1945 года, в первый же день Маньчжурской операции, корабли Амурской флотилии высадили тактический речной десант у поселка Фуюань. Этот населенный пункт был частью мощного укрепрайона Квантунской армии на Амуре в 60 километрах от Хабаровска. Непосредственное участие в высадке приняли бойцы 630-го стрелкового полка. На улицах Фуюаня развернулись ожесточенные бои.

Демонстрация флага

Выдающийся подвиг в этом сражении совершил участник десанта — старшина 1-й статьи Николай Голубков, ценой жизни уничтоживший японский пулеметный дзот и обеспечивший успешную атаку своих сослуживцев. Фуюань был полностью взят под контроль в тот же день. Было уничтожено 70 японских солдат, 102 ранено и 150 взяты в плен. Захвачены значительные трофеи, в том числе пять складов и один сторожевой катер. Войска 15-й армии начали переправляться на южный берег Амура. Советские дивизии с боями пошли вглубь Маньчжурии.

В годы холодной войны морская пехота СССР тоже не сидела сложа руки. Многие из их операций остаются под грифом "секретно" — до сих пор нет достоверных сведений о прямом участии морпехов в боевых действиях. Тем не менее известно, что бойцы ВМФ СССР привлекались для помощи некоторым арабским государствам в их противостоянии с Израилем, завершившимся Шестидневной войной. В частности, 309-й отдельный батальон морской пехоты Черноморского флота, дислоцированный в Севастополе, в начале июня 1967 года был переброшен к берегам Сирии. Первоначальной задачей подразделению была поставлена высадка в портах для поддержки правительственных войск в случае дальнейшего продвижения израильских войск на Голанских высотах. Но в связи с прекращением боевых действий группа десантных кораблей убыла к берегам Египта в стратегически важный Порт-Саид для его обороны.

© AP Photo Египетские военные в плену у израильских войск. Шестидневная война. 1967 © AP Photo Египетские военные в плену у израильских войск. Шестидневная война. 1967

А с мая 1969 года, в связи с дальнейшей эскалацией арабо-израильского конфликта, командование советских Вооруженных сил сформировало сводный усиленный батальон морской пехоты для охраны Порт-Саида. В то время город был одним из пунктов дислокации Средиземноморской эскадры ВМФ СССР.

Чеченскими тропами

Российские морпехи неоднократно участвовали в вооруженных конфликтах и после распада СССР. Во время Первой чеченской кампании солдаты и офицеры 61-й отдельной Киркенесской бригады морской пехоты совместно с мотострелками и спецназом брали Грозный. Фотография Андреевского флага, развевающегося над дворцом Дудаева, в то время обошла все ведущие мировые СМИ. После захвата Грозного сводный батальон участвовал в боевых действиях в Веденском, Шалинском и Шатойском районах Чечни. В общей сложности он провел в боевых действиях около полугода и был выведен из Чечни 26 июня 1995 года. Но в сентябре 1999 года морпехи вернулись на Северный Кавказ.

Основные потери сводный батальон понес в бою на высоте 1406 в Веденском ущелье вблизи населенного пункта Харачой, на которой второй взвод 2-й десантно-штурмовой роты 61-й бригады и разведывательный взвод 810-й бригады морской пехоты осуществляли сторожевое охранение. Утром 31 декабря 1999 года противник скрытно приблизился к позициям выносных постов взвода, открыл по ним огонь из пулеметов и гранатометов. В результате скоротечного боя было ранено два и убито 13 военнослужащих 61-й бригады. Боевики потеряли в этом бою более 40 человек убитыми.

Выручить своих

Российские морпехи вносят свой вклад и в борьбу с пиратством, регулярно патрулируя Аденский залив. И такие походы далеко не всегда заканчиваются мирно. Пятого мая 2010 года пираты захватили российский танкер "Московский университет" в 930 километрах от побережья Сомали. Экипажу удалось забаррикадироваться в машинном отделении. Бандиты пытались проникнуть внутрь, но не смогли. В течение следующих 20 часов они безнаказанно грабили открытые помещения танкера.

Если бы они знали, что их ждет, то покинули бы "Московский университет" как можно скорее. Во время атаки капитану танкера удалось выйти на связь с большим противолодочным кораблем (БПК) "Маршал Шапошников". С его борта на разведку немедленно вылетел вертолет. А сутки спустя к танкеру подошел и сам БПК. Морпехи на скоростных моторных лодках быстро добрались до захваченного судна и после короткой перестрелки взяли его под контроль. Один пират был убит, остальные захвачены и позже отпущены с небольшим запасом продовольствия и воды, но без средств навигации. Всех российских военных, принимавших участие в освобождении судна, представили к государственным наградам.