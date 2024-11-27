https://ria.ru/20241127/putin-1985926995.html
Путин распорядился установить День морской пехоты
Путин распорядился установить День морской пехоты - РИА Новости, 27.11.2024
Путин распорядился установить День морской пехоты
Владимир Путин распорядился установить в Вооруженных силах России День морской пехоты, президентский указ появился на сайте официального опубликования правовых... РИА Новости, 27.11.2024
2024-11-27T09:12
2024-11-27T09:12
2024-11-27T11:01
владимир путин
день морской пехоты
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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Владимир Путин распорядился установить в Вооруженных силах России День морской пехоты, президентский указ появился на сайте официального опубликования правовых актов."Установить в Вооруженных Силах Российской Федерации День морской пехоты и отмечать его 27 ноября", — говорится в документе.Морская пехота — высокомобильный род береговых войск ВМФ, предназначенный для ведения боевых действий в составе морских, воздушно-морских, воздушных десантов, а также для обороны военно-морских баз, островов, важных береговых пунктов и пунктов базирования флота.Части морской пехоты высаживаются на берег с десантных катеров и кораблей либо десантируются на побережье вертолетами берегового и корабельного базирования при огневой поддержке со стороны кораблей флота и морской авиации. В ряде случаев морская пехота может преодолевать различные водные препятствия своим ходом при помощи плавающих боевых машин.
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владимир путин, день морской пехоты, россия, общество
Владимир Путин, День морской пехоты, Россия, Общество
Путин распорядился установить День морской пехоты
Путин учредил в Вооруженных силах День морской пехоты 27 ноября
МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости.
Владимир Путин распорядился установить в Вооруженных силах России День морской пехоты, президентский указ появился на сайте официального опубликования правовых актов.
"Установить в Вооруженных Силах Российской Федерации День морской пехоты и отмечать его 27 ноября", — говорится в документе.
Морская пехота — высокомобильный род береговых войск ВМФ, предназначенный для ведения боевых действий в составе морских, воздушно-морских, воздушных десантов, а также для обороны военно-морских баз, островов, важных береговых пунктов и пунктов базирования флота.
Части морской пехоты высаживаются на берег с десантных катеров и кораблей либо десантируются на побережье вертолетами берегового и корабельного базирования при огневой поддержке со стороны кораблей флота и морской авиации. В ряде случаев морская пехота может преодолевать различные водные препятствия своим ходом при помощи плавающих боевых машин.