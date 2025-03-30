Рейтинг@Mail.ru
День морской пехоты России в 2025 году: когда отмечают, история, традиции
14:31 30.03.2025 (обновлено: 16:12 20.10.2025)
День морской пехоты в России
День морской пехоты России в 2025 году: когда отмечают, история, традиции
День морской пехоты в России
День морской пехоты в России отмечается ежегодно 27 ноября на основании приказа главнокомандующего ВМФ Российской Федерации от 15 июля 1996 года "О введении... РИА Новости, 20.10.2025
2025-03-30T14:31:00+03:00
2025-10-20T16:12:00+03:00
справки, россия
Справки, Россия
День морской пехоты в России

День морской пехоты в России

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкМорские пехотинцы в показательных выступлениях на праздновании Дня Военно-морского флота в Новороссийске
Морские пехотинцы в показательных выступлениях на праздновании Дня Военно-морского флота в Новороссийске - РИА Новости, 1920, 30.03.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Морские пехотинцы в показательных выступлениях на праздновании Дня Военно-морского флота в Новороссийске
Оглавление
День морской пехоты в России отмечается ежегодно 27 ноября на основании приказа главнокомандующего ВМФ Российской Федерации от 15 июля 1996 года "О введении годовых праздников и профессиональных дней по специальности".
Морская пехота – высокомобильный род береговых войск Военно-морского флота (ВМФ) России, предназначенный и специально подготовленный для ведения боевых действий в составе морских, воздушных, воздушно-морских десантов, а также для обороны военно-морских баз, островов, пунктов базирования и береговых объектов.
Части морской пехоты высаживаются на берег с десантных кораблей и катеров либо десантируются вертолетами корабельного и берегового базирования при огневой поддержке кораблей и авиации. В отдельных случаях морская пехота может преодолевать водные пространства на плавающих машинах (в большинстве случаев на бронетранспортерах).
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
Путин распорядился установить День морской пехоты
27 ноября 2024, 09:12

Исторические корни

Прообраз воинских формирований, подобных морской пехоте, впервые возник в Англии в 1664 году. В России оформление морской пехоты как рода сил флота произошло в ходе Северной войны со Швецией (1700-1721). Датой его создания принято считать 27 ноября (16 ноября по старому стилю) 1705 года, когда Петр I издал указ о формировании "полка морских солдат" для службы в абордажно-десантных командах.
Первоначально морская пехота использовалась для ведения ружейного огня по экипажам вражеских кораблей, абордажного боя и несения караульной службы. Первое боевое крещение она получила в 1706 году в Выборгском заливе при захвате в абордажном бою шведского бота "Эсперн". Отличилась она и в Гангутском сражении в 1714 году.
Корабельные абордажно-десантные команды морской пехоты подчинялись командирам кораблей, а в вопросах специальной боевой подготовки – начальнику морской пехоты эскадры. После окончания кампании команды соединялись в свои батальоны, проходили боевую подготовку и несли караульную службу на базе.

Эволюция морской пехоты в XVIII-XIX веках

В конце XVIII – начале XIX века в связи с изменением характера войн и способов ведения боевых действий флотами русская морская пехота несколько раз подвергалась реорганизации. В этот период она рассматривалась в первую очередь как боевой род войск, предназначенный для десантных действий.
Отряды российской морской пехоты участвовали в русско-турецких войнах конца XVIII века, в Средиземноморском походе адмирала Федора Ушакова (1798-1800), во время войны России в составе второй коалиции против Франции, когда в результате проведенных десантных операций были освобождены от французов Ионические острова, взята штурмом с моря считавшаяся неприступной крепость Корфу, освобождены центральная и южная часть Италии, заняты Неаполь и Рим.
Сформированный в 1810 году морской гвардейский экипаж, единственная часть в истории русского флота, представлявшая собой как корабельную команду, так и пехотный гвардейский батальон, принимал участие в Отечественной войне 1812 года.
Действуя на сухопутном фронте, он частично выполнял некоторые функции морской пехоты, а именно наводил переправы через водные преграды, разрушал переправы противника и т.п. В 1813 году части морской пехоты были переданы в армейское ведомство и утратили связь с флотом. После этого в течение почти 100 лет на русском флоте крупных штатных формирований морской пехоты не было.

Героизм в годы Крымской войны

Во время Крымской (Восточной) войны 1853-1856 годов оборона Севастополя (1854-1855) потребовала от флота большого числа морских стрелковых частей, еще раз подтвердив необходимость морской пехоты. Экстренно сформированные из экипажей кораблей отдельные морские батальоны вместе с другими участниками обороны Севастополя покрыли себя неувядаемой славой.
Вопрос о формировании постоянных частей морской пехоты был поставлен в 1910 году.
В 1911 году Главным морским штабом был разработан проект создания постоянных пехотных частей в основных базах флота: пехотного полка Балтийского флота, батальона Черноморского флота и Владивостокского батальона. В августе 1914 года в Кронштадте были созданы три отдельных батальона из личного состава Гвардейского флотского экипажа и 1-го Балтийского флотского экипажа. Тогда же началось формирование морских батальонов Черноморского флота.
Все формирования морской пехоты по назначению и характеру выполняемых задач подразделялись на два вида: части, предназначенные для сухопутных фронтов, и части и соединения морской пехоты, действующие на морских театрах.
Постоянные части морской пехоты участвовали в Первой мировой войне (1914-1918), а также в Гражданской войне (1917-1922), после окончания которой они были вновь расформированы.

Советский период: рождение новой морской пехоты

Создание первого советского поколения морской пехоты ВМФ началось в конце 1930-х годов. Летом 1939 года в составе береговой обороны Балтийского флота была сформирована отдельная специальная стрелковая бригада, которая приняла участие в советско-финляндской войне 1939-1940 годов. В мае 1940 года ее переформировали в особую бригаду морской пехоты.
Дальнейшее развитие морская пехота получила в годы Великой Отечественной войны (1941-1945). С началом военных действий на флотах, флотилиях и военно-морских базах началось формирование бригад и батальонов морской пехоты, которые комплектовались из личного состава кораблей, береговых частей и военно-морских учебных заведений. Они предназначались преимущественно для ведения боевых действий на приморских направлениях, прежде всего, в десантных и противодесантных операциях. Всего в годы Великой Отечественной войны на различных участках советско-германского фронта действовали 21 бригада и несколько десятков отдельных полков и батальонов морской пехоты. Подразделения морской пехоты участвовали в обороне Москвы, Ленинграда (ныне Санкт-Петербург), Одессы, Севастополя, Заполярья, Сталинграда (ныне Волгоград) и других. Они воздействовали на тылы и фланги вражеских группировок, отвлекали на себя их значительные силы, оказывали содействие войскам, наносившим удары на суше. Несколько бригад пехотинцев в составе сухопутных фронтов дошли до Берлина, в августе 1945 года действовали против японцев на Курилах и Сахалине.

"Черная смерть": подвиги в Великой Отечественной войне

Всего за период Великой Отечественной и советско-японской войн морская пехота участвовала более чем в 120 десантах. Противник называл морских пехотинцев "черной смертью".
За проявленный героизм в годы Великой Отечественной войны десятки тысяч морских пехотинцев были награждены орденами и медалями, более 150 удостоены звания Героя Советского Союза. Многие соединения морской пехоты получили гвардейские звания и почетные наименования.

Послевоенная реорганизация

В 1956 году в ходе реорганизации Вооруженных сил СССР подразделения морской пехоты были расформированы, но уже в 1963 году в соответствии с возросшими задачами, решаемыми ВМФ СССР, на базе мотострелковых полков сухопутных войск вновь были сформированы подразделения морской пехоты. Первый Гвардейский полк морской пехоты появился на Балтийском флоте. В том же году полк морской пехоты был образован на Тихоокеанском, в 1966 году – на Северном, а в 1967 году – на Черноморском флотах. Вскоре на базе полка Тихоокеанского флота была развернута дивизия морской пехоты. В 1979 году отдельные полки остальных флотов были переформированы в бригады.
Морская пехота несла многочисленные боевые службы в Средиземном море, Индийском океане, у западного побережья Африки, участвовала в локальных конфликтах времен холодной войны – например, в Анголе, Йемене и на других дальних подступах к рубежам СССР.

Послевоенная реорганизация

После создания Вооруженных Сил Российской Федерации в первой половине 1990-х годов морская пехота была переведена на новую организационно-штатную структуру.
Суть ее преобразований заключалась в придании большей самостоятельности подразделениям и частям при выполнении задач в отрыве от главных сил.
В 1990-е годы части и подразделения морской пехоты принимали участие в боевых действиях на Северном Кавказе. За мужество и героизм более 20 морским пехотинцам было присвоено звание Героя России, около пяти тысяч награждены орденами и медалями.

Морская пехота в современной России

В состав современной морской пехоты в ВМФ РФ входят соединения и воинские части Тихоокеанского, Северного, Балтийского, Черноморского флотов и Каспийской флотилии. Все части и подразделения относятся к формированиям постоянной боевой готовности, содержатся в штатах военного времени, комплектуются на контрактной основе и по призыву. В их распоряжении – плавающая боевая техника, переносные противотанковые и зенитные комплексы и автоматическое стрелковое оружие.
Военнослужащий возле подбитого бронеавтомобиля иностранного производства в Курской области - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
Российские морпехи захватили блиндажи на Курском направлении
27 ноября 2024, 05:08

Техника и вооружение морских пехотинцев

Морские пехотинцы несут службу на борту боевых кораблей ВМФ России в дальней океанской и морской зонах. В составе подразделений антитеррора они участвуют в дальних походах боевых кораблей ВМФ РФ.
Морские пехотинцы выполняют широкий спектр задач. Они вносили свой вклад и в борьбу с пиратством, регулярно патрулируя Аденский залив, обеспечивают безопасность российских военных объектов в Сирии, участвуют в специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины, проводимой Россией с 24 февраля 2022 года в целях защиты гражданского населения Донбасса, осваивают районы Крайнего Севера, настойчиво совершенствуют боевую выучку, содержатся в постоянной готовности к выполнению задач по предназначению.
Девиз морских пехотинцев: "Там, где мы, там – победа!".
(Дополнительный источник: Военная энциклопедия. Москва. В 8 томах. 2004 г.)
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
Девушка читает книгу - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
Какой сегодня праздник: что отмечают 27 ноября в России и в мире
27 ноября 2024, 06:00
