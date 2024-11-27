https://ria.ru/20241127/morskayapekhota-1986038232.html

Морские солдаты Петра I на Балтике. Начало истории русской морской пехоты

Морские солдаты Петра I на Балтике. Начало истории русской морской пехоты - РИА Новости, 27.11.2024

Морские солдаты Петра I на Балтике. Начало истории русской морской пехоты

В День морской пехоты России разбираемся, как и зачем Пётр создал полк морских солдат на Балтийском море и было ли это первым опытом организации отдельных формирований морской пехоты. Почему Морской полк вскоре был упразднён, и что пришло ему на смену.

2024-11-27T20:20

2024-11-27T20:20

2024-11-27T20:20

гении русских побед

северная война (1700 - 1721)

вмф рф

балтийский флот вмф россии

день морской пехоты

петр i

александр меншиков

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Молодой русский флот против шведской армады. Северная война за Балтику В Северной войне Россия билась со Швецией – хозяйкой Балтийского моря. Как Пётр I решился сражаться со шведами, не имея флота на севере. Почему на еще не отвоеванной у врага земле царь основал новую столицу – Санкт-Петербург. Зачем на Балтике русские применяли галеры, и где для нового флота стали строить линейные корабли. audio/mpeg

Генеральный спонсор — Банк ВТБ.27 ноября в России отмечают День морской пехоты. В этот день 319 лет назад Пётр I приказал создать Морской полк Балтийского флота — соединение морских солдат для абордажно-десантной службы на парусных кораблях. В день рождения морской пехоты России рассказываем о событиях, которые стали отправной точкой в её славной истории.Издавна русские воины бороздили реки на лодках. Такие войска называли плавно́й или судовой ратью. Например, известно, что в 1572 году в составе войск, которые останавливали набег крымского хана на Москву, было 900 вятичей на стругах. Им надлежало быстро переправиться по Оке и высадиться близ Серпухова на подмогу русскому сторожевому полку.До правления Петра I у России не было ни морского флота, ни необходимости в морских солдатах. Всё же конфликты с морскими державами случались, и тогда русским войскам на лодках приходилось вступать в схватку с флотилиями врага. Так, в 1656 году вблизи острова Котлин в Финском заливе со шведскими судами столкнулся отряд из донских казаков и стрельцов воеводы Петра Ивановича Потёмкина. О Морском полке Петра I, гвардейцах царя в сражениях Северной войны и зарождении морской пехоты России мы поговорили со специалистом по военной истории Петровской эпохи, автором книг и статей о Северной войне Борисом Мегорским.— Борис Вадимович, почему, например, не с боя у острова Котлин ведет свою историю морская пехота России?— В целом, если мы рассматриваем солдат на лодках как некий прообраз морской пехоты, то я скорее не готов согласиться с такой точкой зрения, поскольку за отечественную военную историю неоднократно воины по необходимости садились в лодки, совершали походы по рекам, по озёрам, по морским заливам. Они с этих лодок могли высаживать десанты, могли атаковать неприятельские суда. Этим занимались и донские казаки, и запорожские казаки, и русские войска в 1656 году в Финском заливе. Но это все были единичные эпизоды. В принципе, по мере необходимости любого пехотинца можно посадить в лодку, он выполнит определенную задачу, но это не означает, что любой пехотинец, посаженный в лодку, автоматически становится морским пехотинцем.— Какие можно выделить критерии, которые бы определяли воинское формирование как морскую пехоту?— Прежде всего, термин "морская пехота" — это термин конца XIX века, а активно он стал применяться уже в XX веке. С современной точки зрения под морской пехотой понимаются специализированные части, которые выполняют задачи в интересах военно-морского флота. В XVII веке это могли быть задачи по десантированию, по ведению абордажного боя, по нанесению караульной службы на кораблях и в портах. При этом это части, которые подчиняются военно-морскому командованию и созданы специально для этих задач. Это не любая пехота, которая посажена на плавсредства. По этим критериям у нас в петровской истории есть несколько воинских частей, которые я считаю именно родоначальниками морской пехоты как рода войск в России.— Первый поход Петра на турецкую крепость Азов 1695 году закончился неудачей. Азов — приморская крепость, во время осады к ней продолжали беспрепятственно подходить корабли османов с подкреплением, боеприпасами и продовольствием. Решить эту проблему можно было только блокадой с моря. А значит России нужен был свой флот и свои матросы. Как Петр решал эту задача?— В 1696 году для того, чтобы взять приморскую крепость Азов у турок, был сформирован некий Морской регимент — сборная часть из рот Преображенского, Семеновского и Лефортовского полков. Это были 28 рот, которые сплавились вниз по Дону, вышли в Азовское море и осадили Азов с воды. Но фактически никакого участия в боевых действиях именно как морские солдаты, они не приняли. Турецкому флоту было достаточно того, что у русских появились военные корабли в акватории. Фактически боевые действия с абордажем вели тогда донские казаки на своих лодках. После похода роты разошлись по своим полкам и регимент прекратил существование. Это было явление временное и как морская пехота не сыгравшее значительной роли.— А был ли Морской регимент единственной попыткой Петра создать соединения морских солдат на южных морях?— Если говорить о развитии петровских морских солдат как морской пехоты, то здесь первой в ряду стоит назвать часть, которая была создана вообще на Каспийском море — это Яхтинский полк. Это было соединение, организованное специально, чтобы служить на кораблях на Каспии: солдаты были закреплены за двенадцатью яхтами, которые осуществляли походы по морю, охраняли купцов, следовавших в Астрахань, искали и атаковали морских разбойников. Командование полком осуществлял капитан флота. Полк был создан в 1701 году, но просуществовал недолго. Яхтинские солдаты приняли участие в астраханском стрелецком восстании 1705-1706 годов, и после подавления этого восстания история полка завершилась.— В 1700 году началась Северная война. В ней Россия сражалась со Швецией за выход к Балтийскому морю. В первые годы войны, ещё до выхода русских войск к морскому побережью, на Неве, а также на Чудском и Ладожском озёрах шведам противостояли соединения русской сухопутной пехоты на лодках. Что они из себя представляли?— В Балтийском регионе столкновения на воде начались ещё до того, как Пётр получил выход к самому морю. Нужно было бороться со шведами на водных коммуникациях, а границы по акваториям проходили через Ладожское и Чудское озёра. И именно для действий на этих озерах были построены довольно большие флотилии лодок. В шведских источниках они называются ладьями, а у нас — лодками или стругами. И на этих лодках с переменным успехом действовали солдатские и стрелецкие сухопутные полки. Например, в районе Чудского озера и со шведскими гарнизонами, и со шведскими военно-морскими силами тогда сражались войска фельдмаршала Бориса Петровича Шереметева, которые базировались в Пскове. Это были просто пехотинцы, которых было решено посадить на лодки. А основу шведских флотилий на Чудском озере составляли яхты. Это, конечно, не линейные корабли и даже не фрегаты. Но это всё равно были довольно крупные корабли с немалым количеством пушек — порядка 10 на каждую яхту. А русские в то время могли им противопоставить только низкобортные гребные лодки без какой-либо артиллерии. Поэтому здесь у шведов было несомненное преимущество. Тем не менее, уже в 1702 году на Чудском озере происходили бои, в которых русские солдаты одерживали победы. И, кстати, на таких же лодках полки Петра Апраксина сражались на Ладожском озере и затем участвовали в взятии Нотебурга, когда войска нужно было переправлять на Ореховый остров с берега Невы.— А как солдаты на лодках действовали при осадах и штурмах шведских крепостей: Нотебурга в истоке Невы и Ниеншанца в её устье?— Нотебург — это крепость, которая стоит на острове. Чтобы подобраться к ней и начать штурм, нужно было неизбежно пересечь водную преграду в виде реки Невы. Поэтому все солдаты и армейских, и гвардейских пехотных полков переправлялись к Нотебургу на лодках.При взятии Ниеншанца на берегу Невы крепость атаковали планомерной осадой и со стороны суши. Но при этом передовой отряд русских войск спустился вниз по течению Невы на лодках. В начале осады русский авангард появился довольно внезапно для шведов, высадился на берег Невы и начал строить осадные траншеи. С помощью лодок обычно обеспечивали осаду, подвозили солдат, припасы. Активных боевых действий с лодок при осадах крепостей не велось. При Нотебурге лодки просто переправили десант на остров, чтобы начать штурм. А под Ниеншанцем авангард высадился в окрестностях, чтобы начать планомерную осаду с суши.— 7 (18) мая 1703 года сегодня считается формальной датой рождения Балтийского флота. В этот день солдаты из полков гвардии Петра с лодок разбили шведов в абордажном бою. Эти солдаты, посаженные на лодки, конечно, ещё не являлись морскими пехотинцами. Но их победа на подступах к самому Финскому заливу положила начало существованию русского военного флота на Балтике, и теперь создание регулярных частей морских солдат стало лишь вопросом времени. Как проходило это сражение?— Бой в устье Невы произошел вскоре после того, как русские войска взяли Ниеншанц. Здесь по-прежнему речь не идет о существовании полноценного флота на Балтике, поэтому дата основания Балтийского флота, конечно, в большой степени символическая. Это первая победа петровских войск на водах Балтийского моря.Подробнее о первых морских победах России и зарождении Балтийского флота вы можете узнать из материалов спецпроекта "История русского флота".В этой операции участвовали солдаты пехотных и гвардейских полков на тех же самых небольших гребных лодках. Лодки были относительно небольшими — в каждую помещалось примерно 20-30 человек. Всего на этих лодках находилось несколько сотен солдат. Это были солдаты Преображенского и Семёновского гвардейских, а также некоторых других армейских полков. Все они участвовали в атаке на два шведских парусника, которые принадлежали к Ладожской флотилии шведских военных кораблей, которые в тот момент контролировали Финский залив. Эта атака оказалась успешной — оба судна были взяты на абордаж. Шняву "Астрильд", по одной из версий, шведы смогли взорвать, бот "Гедан" тоже был повреждён.— 16 (27) ноября 1705 года Петр I создал первый на Балтийском море Морской полк. Означает ли это, что до этой даты морских солдат на Балтийском флоте не было?— Петр I уже в октябре 1704 года сформулировал, что нужно создать морские полки, распределенные по капитанам кораблей. Реализовалась эта концепция в создании 18 рот морских солдат. Эти роты существовали уже как минимум к середине 1705 года. Они получали жалование, на них закупалось обмундирование, вооружение. Они подчинялись вице-адмиралу Корнелиусу Крюйсу. Это были отдельные роты со своими отдельными командирами, очевидно, действительно приписанные к отдельным кораблям. Но в ноябре 1705 года Пётр распорядился изменить организацию этих морских солдат и вместо 18 отдельных рот создать один 12-ротный Морской полк. Сейчас дата 27 ноября 1705 года считается датой создания Морского полка. Это, конечно, правда, но не вся. Дело в том, что морская пехота в тот день не была создана с нуля. Эти морские солдаты уже были, эти офицеры уже были, они уже выполняли эти задачи. Просто изменилась их организационно-штатная структура. И этот полк существовал до 1712 года, а затем был расформирован.— А входили ли в число Морского полка солдаты гвардейских полков Петра?— Да, когда Пётр распоряжался создать Морской полк, он приказал отправить капралов и сержантов из старых полков "ради лучшего обучения строя и порядков". Действительно, для обучения этих новых морских солдат к ним были прикомандированы сержанты из гвардейских Преображенского и Семеновского полков. Это были, несомненно, опытные солдаты, но специального морского опыта, на который можно было бы рассчитывать, у них не оказалось. Во всяком случае, вице-адмирал Корнелиус Крюйс, командующий Балтийским флотом, писал, что эти гвардейские сержанты особой пользы морским солдатам не приносят, поскольку специальных военно-морских знаний не имеют. Но, справедливости ради, тогда нужных знаний не было примерно ни у кого в русской армии. Нужно было с чего-то начинать. Гвардейцы Петра всё же участвовали в операциях на воде. И Азовские походы, и штурм Нотебурга, и бой в устье Невы — это все были операции на воде. Это было достаточным основанием для того, чтобы отправить их обучать морских солдат. Но при этом любая служба на лодках никаким образом не способствует исправной службе на большом парусном корабле. Здесь нужно многое знать и в конструкции корабля, и в порядке службы. Я думаю, и сержанты, и их подопечные солдаты всё это постигали уже в процессе.Что интересно, сами солдаты из этих морских рот, а потом и морского полка — это были люди, набранные из ямщиков. В конце 1704 года был специальный рекрутский набор и каждого второго ямщика взяли в армию. И вот как раз из этих ямщиков были сформированы роты морских солдат.— Если Морской полк был расформирован в 1712 году, то кто же тогда воевал в крупнейших сражениях Северной войны — у мыса Гангут в 1714 году и острова Гренгам в 1720?— Петровский Балтийский флот состоял из двух частей. Он делился на морской или корабельный флот — флот парусников, и флот галерный. В сражениях при Гангуте и Гренгаме участвовал только галерный флот. А экипаж русских галер в тот момент включал совсем не большое количество морских офицеров, матросов и солдат галерного морского батальона.— А что такое морской батальон?— Уже после расформирования Морского полка морская пехота была представлена некоторым количеством морских батальонов, распределенных по разным эскадрам. На галерной эскадре был свой галерный батальон, его солдаты были распределены по галерам в небольшом количестве. Но подавляющее большинство экипажей всё равно составляли просто солдаты армейских полков. Они сидели на веслах, шли на абордаж и высаживались на берег. Поэтому в строгом смысле слова в Гангутском сражении морских пехотинцев участвовало немного. В большинстве своём это были просто сухопутные пехотинцы, оказавшиеся на море. Они тогда — образовывали так называемый Финляндский корпус. По мере необходимости они самостоятельно совершали переходы вдоль побережья Финляндии на галерах, осуществляли вылазки и атаковали шведские суда. А Гангутское сражение — это самый яркий такой пример.— А какие соединения принимали участие в Гренгамском сражении?— Гренгамское сражение — это также сражение галерного флота. Но его экипаж состоял только из сухопутных солдат, а не из морских пехотинцев. Более того, если при Гангуте командовали морские офицеры — это генерал-адмирал Фёдор Апраксин, галерный капитан-командор Матвей Змаевич, то при Гренгаме командование осуществлял сухопутный генерал Михаил Голицын. Гренгамское морское сражение — это русская морская победа, которую одержал сухопутный генерал и сухопутные солдаты.— Какие формирования солдат находились на русских парусных кораблях и принимали участие в Эзельском сражении 1719 года?— К тому времени морская пехота Петра претерпела новые изменения. После расформирования Морского полка в 1712 году морских солдат, которые имели уже значительный опыт службы на кораблях, перевели в матросы. Тогда на Балтике увеличилось количество корабельного состава и матросов очень не хватало. Затем появились морские батальоны, распределенные по эскадрам, в том числе и галерным. Но в 1714-1715 годах и эти батальоны тоже были расформированы, а солдаты переведены в матросы. В качестве морской пехоты на парусные корабли теперь стали распределять солдат из сухопутных полков. У каждого корабля была своя солдатская команда — это были морские солдаты со своими командирами. И эти морские солдаты принимали участие в Эзельском сражении — единственном сражении русских линейных кораблей со шведскими в годы Северной войны. Если матросы обслуживали пушки или вели артиллерийский бой, то морские солдаты применяли стрелковое оружие, бросали гранаты с марсовых площадок на палубу вражеского парусника и готовились идти на абордаж. В Эзельском сражении, правда, до абордажа не дошло. Но все остальные боевые задачи морские солдаты выполнили.— Вообще, в петровскую эпоху десантных боевых операций, абордажных боев на корабельном флоте не случалось. Но несомненно, что каждый корабль был к этому готов. Поэтому на каждом корабле была своя команда морских солдат. В дальнейшем их служба была регламентирована Морским уставом. Они подчинялись флотскому командованию, получали от него жалование, обмундирование. Начала складываться такая настоящая регулярная морская пехота.За годы Северной войны со Швецией Пётр I не только обеспечил России господство на Балтийском море, но и заложил основу для дальнейшего формирования нового рода войск — морской пехоты. В дальнейшем морские пехотинцы принимали участие в русско-турецкой войне 1768-1774 гг., отличились в Чесменском сражении 1770 года, ходили в Средиземноморский поход в составе эскадры адмирала Фёдора Ушакова в годы войны второй коалиции с Францией.К началу XIX века штат морских полков значительно увеличился. Из морских батальонов Балтийского и Черноморского флотов были сформированы четыре Морских полка. Чуть позже свой морской батальон появился и на Каспийском море. Но с 1813 года эти полки были надолго объединены с армией и включены в составы пехотных дивизий. Морская пехота как особая часть военно-морского флота в Российской империи была воссоздана только в начале XX века.За свою долгую историю морскую пехоту в России не раз расформировывали и учреждали вновь, неизменно убеждаясь в её необходимости. Так было перед Первой и Второй мировыми войнами. В годы Великой Отечественной войны морская пехота защищала Одессу, Ленинград, Севастополь и другие города. В 1963 году морскую пехоту в очередной раз возродили в условиях Холодной войны. Тогда был образован её отдельный полк на Балтийском флоте, и с этих пор этот род войск только развивался. В дальнейшем полки морской пехоты появились на Тихоокеанском, Северном и Черноморском флотах. В 1989 году морская пехота стала частью береговых войск ВМФ СССР, а с 1992 — ВМФ РФ.Сегодня это один из самых боеспособных родов войск в Вооруженных силах Российской Федерации. Морские пехотинцы несут службу в самых удалённых уголках страны, а в число их задач входят десантные операции как с морского, так и с воздушного флота, ведение обороны военно-морских баз, кораблей и береговых объектов.Реклама, Банк ВТБ (ПАО), ИНН 7702070139, erid: F7NfYUJCUneP4W7eJJs8

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