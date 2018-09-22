Биография Виктора Зимина

Второй тур региональных выборов в России (126)

Виктор Михайлович Зимин родился 23 августа 1962 года в деревне Диссос Краснотуранского района Красноярского края.

В 1981 году окончил Абаканский сельскохозяйственный техникум (ныне Сельскохозяйственный колледж в составе Хакасского государственного университета им. Н.Ф. Катанова), в 2007 году — Томский государственный архитектурно-строительный университет.

Проходил воинскую службу по призыву в рядах танковых войск Советской Армии.

С 1983 года работал в Иркутском строительно-монтажном управлении, через три года был назначен главным инженером строительно-монтажного управления в Боготоле (Красноярский край), а спустя полтора года — начальником управления.

С 1992 года был заместителем начальника Абаканского отделения Красноярской железной дороги по строительству.

В 2003 году Зимина избрали депутатом Верховного Совета Республики Хакасия.

В 2007 года он был избран депутатом Государственной Думы РФ пятого созыва.

10 декабря 2008 года депутаты Верховного совета Республики Хакасия по предложению президента РФ Дмитрия Медведева наделили Виктора Зимина полномочиями председателя правительства Хакасии. 15 января 2009 года он приступил к осуществлению полномочий.

С 18 ноября 2010 года в связи с принятием Конституционного закона Хакасии должность Зимина стала именоваться — глава Республики Хакасия — председатель правительства Республики Хакасия.

4 декабря 2011 года был избран депутатом Госдумы РФ шестого созыва от партии "Единая Россия", но отказался от депутатского мандата.

В 2013-2018 годах был председателем Межрегиональной ассоциации "Сибирское соглашение".

8 сентября 2013 года Виктор Зимин был избран главой Республики Хакасия — председателем правительства Республики Хакасия. За него проголосовали более 63% избирателей.

9 сентября 2018 года по итогам выборов главы республики вышел во второй тур, набрав 32,42% голосов.

Виктор Зимин является членом президиума регионального политического совета партии "Единая Россия".

Зимин награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2013), медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени (2012), орденом Святого благоверного князя Даниила Московского II степени (2011) и др.

Имеет звание "Заслуженный строитель Республики Хакасия".

Виктор Зимин женат, у него три дочери.

Сумма задекларированного дохода за 2017 год составила 4 миллиона рублей.

22 сентября 2018 года Виктор Зимин заявил, что принял решение уйти с поста главы Хакасии.

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников